El calor intenso volverá a sentirse con fuerza en la ciudad de Nueva York durante estos días de julio, con termómetros que subirán por encima de los 90 °F y, en olas puntuales, podrían acercarse a los tres dígitos. Para muchas familias —trabajadores que salen del subway a la hora pico, abuelos que cuidan nietos en el Upper Manhattan, jóvenes que buscan refrescarse después de un turno en la construcción o vecinos latinos que prefieren evitar el gasto de una piscina privada— encontrar un lugar seguro para bañarse deja de ser un lujo y se vuelve una necesidad de salud pública. La buena noticia: no hace falta salir de la ciudad ni pagar entrada. Gracias a la red de piscinas públicas de NYC Parks, hay decenas de opciones abiertas todo el verano en los cinco boroughs. En este artículo encontrarás la lista completa por distrito, horarios, reglas importantes y consejos prácticos.
TODAS LAS PISCINAS PÚBLICAS GRATUITAS DE NUEVA YORK
Las piscinas al aire libre de NYC Parks permanecerán abiertas durante toda la temporada de verano hasta el fin de semana del Labor Day.
Horarios de funcionamiento:
|Horario
|Detalle
|11:00 a.m. - 3:00 p.m.
|Primer turno de natación
|3:00 p.m. - 4:00 p.m.
|Cierre por limpieza
|4:00 p.m. - 7:00 p.m.
|Segundo turno de natación
Además, durante declaraciones de emergencia por calor extremo, las piscinas olímpicas e intermedias pueden extender su horario hasta las 8:30 p.m., una medida que la ciudad aplica cuando las temperaturas representan un riesgo para la salud pública.
Piscinas gratuitas en el Bronx
|Piscina
|Ubicación
|Claremont Pool
|170th Street y Clay Avenue
|Crotona Pool
|173rd Street y Fulton Avenue
|Edenwall Houses Pool
|Schieffelin Avenue y East 229th Street
|Floating Pool
|Tiffany Street y Viele Avenue
|Foster Pool
|East 164th Street entre Jerome y River Avenues
|Mapes Pool
|East 180th Street entre Mapes y Prospect Avenues
|Thompson Pool
|East 147th Street y Bronx River Avenue
|Van Cortlandt Pool
|West 242nd Street y Broadway
Piscinas gratuitas en Brooklyn
|Piscina
|Ubicación
|Betsy Head Pool
|Boyland, Livonia y Dumont Avenues
|Bushwick Pool
|Humboldt Street, Flushing y Bushwick Avenues
|Commodore Barry Pool
|Flushing y Park Avenues
|David Fox/PS 251 Pool
|East 54th Street y Avenue H
|Douglass and DeGraw Pool
|Third Avenue y Nevins Street
|Glenwood Houses Pool
|Farragut Road y Ralph Avenue
|Howard Pool
|Glenmore y Mother Gaston Boulevard
|Jesse Owens Pool
|117 Stuyvesant Avenue
|Kosciuszko Pool
|Marcy Avenue entre DeKalb Avenue y Kosciuszko Street
|Lindower Park Pool
|East 60th Street, Mill Road y Strickland Avenue
|McCarren Park Pool
|McCarren Park
|PS 20 Playground Pool
|Entre Clermont Avenue y Adelphi Street
|Red Hook Pool
|Bay y Henry Streets
|Sunset Park Pool
|Seventh Avenue entre las calles 41 y 44
Piscinas gratuitas en Manhattan
|Piscina
|Ubicación
|Abe Lincoln Pool
|Fifth Avenue y East 135th Street
|Asser Levy Pool
|Asser Levy Place y East 23rd Street
|Dry Dock Pool
|East 10th Street entre Avenues C y D
|Frederick Douglass Pool
|Amsterdam Avenue entre las calles 100 y 102
|Gottesman Pool at the Davis Center
|110th Street y Lenox Avenue
|Hamilton Fish Pool
|Pitt Street y Houston Street
|Highbridge Pool
|Amsterdam Avenue y West 173rd Street
|Jackie Robinson Pool
|Bradhurst Avenue y West 146th Street
|John Jay Pool
|York Avenue y 77th Street
|Marcus Garvey Pool
|124th Street y Fifth Avenue
|Sheltering Arms Pool
|West 129th Street y Amsterdam Avenue
|Thomas Jefferson Pool
|East 112th Street y First Avenue
|Tompkins Square Pool
|Avenue A entre East 7th y East 10th Streets
|Tony Dapolito Pool
|Clarkson Street y Seventh Avenue South
|Vesuvio Pool
|Thompson Street entre Spring y Prince Streets
|Wagner Pool
|East 124th Street entre First y Second Avenues
Piscinas gratuitas en Queens
|Piscina
|Ubicación
|Astoria Pool
|19th Street y 23rd Drive
|Fisher Pool
|99th Street y 32nd Avenue
|Fort Totten Pool
|338 Story Avenue
|Liberty Pool
|173rd Street y 106th Avenue
|Marie Curie Park Pool
|211th Street y 46th Avenue
|PS 186 Playground Pool
|Little Neck Parkway y 72nd Avenue
|Windmuller Pool
|54th Street y 39th Road
Piscinas gratuitas en Staten Island
|Piscina
|Ubicación
|Faber Pool
|Faber Street y Richmond Terrace
|General Douglas Pool
|Jefferson Street y Seaver Avenue
|Lyons Pool
|Pier 6 y Victory Boulevard
|Maggie Howard Pool
|Tompkins Avenue entre Hill y Broad Streets
|PS 46 Playground Pool
|Parkinson Avenue y Kramer Street
|Tottenville Pool
|Hyland Boulevard y Joline Avenue
|West Brighton Pool
|Henderson Avenue entre Broadway y Chappel Streets
LO QUE DEBES SABER ANTES DE IR
Antes de visitar cualquiera de estas instalaciones conviene tener presentes algunas reglas de NYC Parks, ya que ayudan a agilizar el ingreso y hacen más segura la experiencia.
Qué llevar:
- Traje de baño.
- Candado resistente para los casilleros (es obligatorio).
- Protector solar.
- Toalla y ropa de recambio.
- Identificación si vas a registrar un acompañante o necesitas información de seguridad.
Qué no está permitido ingresar:
- Alimentos.
- Botellas de vidrio.
- Dispositivos electrónicos (los radios personales suelen estar prohibidos).
- Periódicos y revistas sin encuadernar.
- Objetos de valor, como joyas o tarjetas de crédito.
TIPOS DE PISCINAS DISPONIBLES
|Tipo
|Características
|Olímpicas
|Las más grandes; abiertas para todo público.
|Intermedias
|Más pequeñas; profundidad aproximada de 3.5 a 4 pies.
|Mini piscinas
|En parques infantiles; adultos solo acompañando a menores.
|Piscinas de chapoteo
|De poca profundidad; exclusivas para niños pequeños.
CONSEJOS PRÁCTICOS Y RECOMENDACIONES LOCALES
- Llega temprano: en días de ola de calor se forman largas filas; muchos vecinos hispanos aprovechan la mañana antes del mediodía para ir con niños y evitar el pico de la tarde.
- Transporte: revisa rutas MTA (subway y buses) que te dejan cerca. Por ejemplo, la A, D y 4/5 dejan cerca de Highbridge y Van Cortlandt; la L y la G son útiles para McCarren Park en Brooklyn; el N/Q/R sirven para Asser Levy/Lower East Side.
- Comida y meriendas: tras la natación, barrios como Jackson Heights (Queens) y Sunset Park (Brooklyn) ofrecen opciones de comida económica y familiar —desde pupusas y arepas hasta bodegas con sándwiches fríos— si no quieres cargar comida a la piscina.
- Seguridad y salud: si vas con bebés o personas mayores, consulta los servicios de primeros auxilios en la instalación. Lleva siempre suficiente agua y aplica protector solar cada 2 horas.
- Documentación y reglas especiales: durante eventos masivos (como el 4 de julio) la ciudad puede aplicar reglas adicionales: control de bolsas, entradas por turno o cierre anticipado. Revisa la cuenta oficial de NYC Parks antes de salir: parks.nyc.gov.
- Recomendación comunitaria: si eres organizador de una pequeña reunión vecinal o programa comunitario, solicita información a NYC Parks sobre permisos para actividades en parques adyacentes a las piscinas; así evitas multas y coordinas seguridad.