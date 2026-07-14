El calor intenso volverá a sentirse con fuerza en la ciudad de Nueva York durante estos días de julio, con termómetros que subirán por encima de los 90 °F y, en olas puntuales, podrían acercarse a los tres dígitos. Para muchas familias —trabajadores que salen del subway a la hora pico, abuelos que cuidan nietos en el Upper Manhattan, jóvenes que buscan refrescarse después de un turno en la construcción o vecinos latinos que prefieren evitar el gasto de una piscina privada— encontrar un lugar seguro para bañarse deja de ser un lujo y se vuelve una necesidad de salud pública. La buena noticia: no hace falta salir de la ciudad ni pagar entrada. Gracias a la red de piscinas públicas de NYC Parks, hay decenas de opciones abiertas todo el verano en los cinco boroughs. En este artículo encontrarás la lista completa por distrito, horarios, reglas importantes y consejos prácticos.

TODAS LAS PISCINAS PÚBLICAS GRATUITAS DE NUEVA YORK

Las piscinas al aire libre de NYC Parks permanecerán abiertas durante toda la temporada de verano hasta el fin de semana del Labor Day.

Horarios de funcionamiento:

Horario Detalle 11:00 a.m. - 3:00 p.m. Primer turno de natación 3:00 p.m. - 4:00 p.m. Cierre por limpieza 4:00 p.m. - 7:00 p.m. Segundo turno de natación

Además, durante declaraciones de emergencia por calor extremo, las piscinas olímpicas e intermedias pueden extender su horario hasta las 8:30 p.m., una medida que la ciudad aplica cuando las temperaturas representan un riesgo para la salud pública.

Nueva York está experimentando días con mucho calor (Foto: AFP)

Piscinas gratuitas en el Bronx

Piscina Ubicación Claremont Pool 170th Street y Clay Avenue Crotona Pool 173rd Street y Fulton Avenue Edenwall Houses Pool Schieffelin Avenue y East 229th Street Floating Pool Tiffany Street y Viele Avenue Foster Pool East 164th Street entre Jerome y River Avenues Mapes Pool East 180th Street entre Mapes y Prospect Avenues Thompson Pool East 147th Street y Bronx River Avenue Van Cortlandt Pool West 242nd Street y Broadway

Piscinas gratuitas en Brooklyn

Piscina Ubicación Betsy Head Pool Boyland, Livonia y Dumont Avenues Bushwick Pool Humboldt Street, Flushing y Bushwick Avenues Commodore Barry Pool Flushing y Park Avenues David Fox/PS 251 Pool East 54th Street y Avenue H Douglass and DeGraw Pool Third Avenue y Nevins Street Glenwood Houses Pool Farragut Road y Ralph Avenue Howard Pool Glenmore y Mother Gaston Boulevard Jesse Owens Pool 117 Stuyvesant Avenue Kosciuszko Pool Marcy Avenue entre DeKalb Avenue y Kosciuszko Street Lindower Park Pool East 60th Street, Mill Road y Strickland Avenue McCarren Park Pool McCarren Park PS 20 Playground Pool Entre Clermont Avenue y Adelphi Street Red Hook Pool Bay y Henry Streets Sunset Park Pool Seventh Avenue entre las calles 41 y 44

Piscinas gratuitas en Manhattan

Piscina Ubicación Abe Lincoln Pool Fifth Avenue y East 135th Street Asser Levy Pool Asser Levy Place y East 23rd Street Dry Dock Pool East 10th Street entre Avenues C y D Frederick Douglass Pool Amsterdam Avenue entre las calles 100 y 102 Gottesman Pool at the Davis Center 110th Street y Lenox Avenue Hamilton Fish Pool Pitt Street y Houston Street Highbridge Pool Amsterdam Avenue y West 173rd Street Jackie Robinson Pool Bradhurst Avenue y West 146th Street John Jay Pool York Avenue y 77th Street Marcus Garvey Pool 124th Street y Fifth Avenue Sheltering Arms Pool West 129th Street y Amsterdam Avenue Thomas Jefferson Pool East 112th Street y First Avenue Tompkins Square Pool Avenue A entre East 7th y East 10th Streets Tony Dapolito Pool Clarkson Street y Seventh Avenue South Vesuvio Pool Thompson Street entre Spring y Prince Streets Wagner Pool East 124th Street entre First y Second Avenues

Piscinas gratuitas en Queens

Piscina Ubicación Astoria Pool 19th Street y 23rd Drive Fisher Pool 99th Street y 32nd Avenue Fort Totten Pool 338 Story Avenue Liberty Pool 173rd Street y 106th Avenue Marie Curie Park Pool 211th Street y 46th Avenue PS 186 Playground Pool Little Neck Parkway y 72nd Avenue Windmuller Pool 54th Street y 39th Road

Piscinas gratuitas en Staten Island

Piscina Ubicación Faber Pool Faber Street y Richmond Terrace General Douglas Pool Jefferson Street y Seaver Avenue Lyons Pool Pier 6 y Victory Boulevard Maggie Howard Pool Tompkins Avenue entre Hill y Broad Streets PS 46 Playground Pool Parkinson Avenue y Kramer Street Tottenville Pool Hyland Boulevard y Joline Avenue West Brighton Pool Henderson Avenue entre Broadway y Chappel Streets

LO QUE DEBES SABER ANTES DE IR

Antes de visitar cualquiera de estas instalaciones conviene tener presentes algunas reglas de NYC Parks, ya que ayudan a agilizar el ingreso y hacen más segura la experiencia.

Qué llevar:

Traje de baño.

Candado resistente para los casilleros (es obligatorio).

Protector solar.

Toalla y ropa de recambio.

Identificación si vas a registrar un acompañante o necesitas información de seguridad.

Qué no está permitido ingresar:

Alimentos.

Botellas de vidrio.

Dispositivos electrónicos (los radios personales suelen estar prohibidos).

Periódicos y revistas sin encuadernar.

Objetos de valor, como joyas o tarjetas de crédito.

TIPOS DE PISCINAS DISPONIBLES

Tipo Características Olímpicas Las más grandes; abiertas para todo público. Intermedias Más pequeñas; profundidad aproximada de 3.5 a 4 pies. Mini piscinas En parques infantiles; adultos solo acompañando a menores. Piscinas de chapoteo De poca profundidad; exclusivas para niños pequeños.

CONSEJOS PRÁCTICOS Y RECOMENDACIONES LOCALES