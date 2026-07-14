La ciudad de Nueva York ha puesto a disposición una serie de piscinas públicas para combatir el calor en pleno verano (Foto: NYC Parks)
La ciudad de Nueva York ha puesto a disposición una serie de piscinas públicas para combatir el calor en pleno verano (Foto: NYC Parks)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

El calor intenso volverá a sentirse con fuerza en la ciudad de Nueva York durante estos días de julio, con termómetros que subirán por encima de los 90 °F y, en olas puntuales, podrían acercarse a los tres dígitos. Para muchas familias —trabajadores que salen del subway a la hora pico, abuelos que cuidan nietos en el Upper Manhattan, jóvenes que buscan refrescarse después de un turno en la construcción o vecinos latinos que prefieren evitar el gasto de una piscina privada— encontrar un lugar seguro para bañarse deja de ser un lujo y se vuelve una necesidad de salud pública. La buena noticia: no hace falta salir de la ciudad ni pagar entrada. Gracias a la red de piscinas públicas de NYC Parks, hay decenas de opciones abiertas todo el verano en los cinco boroughs. En este artículo encontrarás la lista completa por distrito, horarios, reglas importantes y consejos prácticos.

TODAS LAS PISCINAS PÚBLICAS GRATUITAS DE NUEVA YORK

Las piscinas al aire libre de NYC Parks permanecerán abiertas durante toda la temporada de verano hasta el fin de semana del Labor Day.

Horarios de funcionamiento:

HorarioDetalle
11:00 a.m. - 3:00 p.m.Primer turno de natación
3:00 p.m. - 4:00 p.m.Cierre por limpieza
4:00 p.m. - 7:00 p.m.Segundo turno de natación

Además, durante declaraciones de emergencia por calor extremo, las piscinas olímpicas e intermedias pueden extender su horario hasta las 8:30 p.m., una medida que la ciudad aplica cuando las temperaturas representan un riesgo para la salud pública.

Nueva York está experimentando días con mucho calor (Foto: AFP)
Nueva York está experimentando días con mucho calor (Foto: AFP)

Piscinas gratuitas en el Bronx

PiscinaUbicación
Claremont Pool170th Street y Clay Avenue
Crotona Pool173rd Street y Fulton Avenue
Edenwall Houses PoolSchieffelin Avenue y East 229th Street
Floating PoolTiffany Street y Viele Avenue
Foster PoolEast 164th Street entre Jerome y River Avenues
Mapes PoolEast 180th Street entre Mapes y Prospect Avenues
Thompson PoolEast 147th Street y Bronx River Avenue
Van Cortlandt PoolWest 242nd Street y Broadway

Piscinas gratuitas en Brooklyn

PiscinaUbicación
Betsy Head PoolBoyland, Livonia y Dumont Avenues
Bushwick PoolHumboldt Street, Flushing y Bushwick Avenues
Commodore Barry PoolFlushing y Park Avenues
David Fox/PS 251 PoolEast 54th Street y Avenue H
Douglass and DeGraw PoolThird Avenue y Nevins Street
Glenwood Houses PoolFarragut Road y Ralph Avenue
Howard PoolGlenmore y Mother Gaston Boulevard
Jesse Owens Pool117 Stuyvesant Avenue
Kosciuszko PoolMarcy Avenue entre DeKalb Avenue y Kosciuszko Street
Lindower Park PoolEast 60th Street, Mill Road y Strickland Avenue
McCarren Park PoolMcCarren Park
PS 20 Playground PoolEntre Clermont Avenue y Adelphi Street
Red Hook PoolBay y Henry Streets
Sunset Park PoolSeventh Avenue entre las calles 41 y 44

Piscinas gratuitas en Manhattan

PiscinaUbicación
Abe Lincoln PoolFifth Avenue y East 135th Street
Asser Levy PoolAsser Levy Place y East 23rd Street
Dry Dock PoolEast 10th Street entre Avenues C y D
Frederick Douglass PoolAmsterdam Avenue entre las calles 100 y 102
Gottesman Pool at the Davis Center110th Street y Lenox Avenue
Hamilton Fish PoolPitt Street y Houston Street
Highbridge PoolAmsterdam Avenue y West 173rd Street
Jackie Robinson PoolBradhurst Avenue y West 146th Street
John Jay PoolYork Avenue y 77th Street
Marcus Garvey Pool124th Street y Fifth Avenue
Sheltering Arms PoolWest 129th Street y Amsterdam Avenue
Thomas Jefferson PoolEast 112th Street y First Avenue
Tompkins Square PoolAvenue A entre East 7th y East 10th Streets
Tony Dapolito PoolClarkson Street y Seventh Avenue South
Vesuvio PoolThompson Street entre Spring y Prince Streets
Wagner PoolEast 124th Street entre First y Second Avenues

Piscinas gratuitas en Queens

PiscinaUbicación
Astoria Pool19th Street y 23rd Drive
Fisher Pool99th Street y 32nd Avenue
Fort Totten Pool338 Story Avenue
Liberty Pool173rd Street y 106th Avenue
Marie Curie Park Pool211th Street y 46th Avenue
PS 186 Playground PoolLittle Neck Parkway y 72nd Avenue
Windmuller Pool54th Street y 39th Road

Piscinas gratuitas en Staten Island

PiscinaUbicación
Faber PoolFaber Street y Richmond Terrace
General Douglas PoolJefferson Street y Seaver Avenue
Lyons PoolPier 6 y Victory Boulevard
Maggie Howard PoolTompkins Avenue entre Hill y Broad Streets
PS 46 Playground PoolParkinson Avenue y Kramer Street
Tottenville PoolHyland Boulevard y Joline Avenue
West Brighton PoolHenderson Avenue entre Broadway y Chappel Streets

LO QUE DEBES SABER ANTES DE IR

Antes de visitar cualquiera de estas instalaciones conviene tener presentes algunas reglas de NYC Parks, ya que ayudan a agilizar el ingreso y hacen más segura la experiencia.

Qué llevar:

  • Traje de baño.
  • Candado resistente para los casilleros (es obligatorio).
  • Protector solar.
  • Toalla y ropa de recambio.
  • Identificación si vas a registrar un acompañante o necesitas información de seguridad.

Qué no está permitido ingresar:

  • Alimentos.
  • Botellas de vidrio.
  • Dispositivos electrónicos (los radios personales suelen estar prohibidos).
  • Periódicos y revistas sin encuadernar.
  • Objetos de valor, como joyas o tarjetas de crédito.

TIPOS DE PISCINAS DISPONIBLES

TipoCaracterísticas
OlímpicasLas más grandes; abiertas para todo público.
IntermediasMás pequeñas; profundidad aproximada de 3.5 a 4 pies.
Mini piscinasEn parques infantiles; adultos solo acompañando a menores.
Piscinas de chapoteoDe poca profundidad; exclusivas para niños pequeños.

CONSEJOS PRÁCTICOS Y RECOMENDACIONES LOCALES

  • Llega temprano: en días de ola de calor se forman largas filas; muchos vecinos hispanos aprovechan la mañana antes del mediodía para ir con niños y evitar el pico de la tarde.
  • Transporte: revisa rutas MTA (subway y buses) que te dejan cerca. Por ejemplo, la A, D y 4/5 dejan cerca de Highbridge y Van Cortlandt; la L y la G son útiles para McCarren Park en Brooklyn; el N/Q/R sirven para Asser Levy/Lower East Side.
  • Comida y meriendas: tras la natación, barrios como Jackson Heights (Queens) y Sunset Park (Brooklyn) ofrecen opciones de comida económica y familiar —desde pupusas y arepas hasta bodegas con sándwiches fríos— si no quieres cargar comida a la piscina.
  • Seguridad y salud: si vas con bebés o personas mayores, consulta los servicios de primeros auxilios en la instalación. Lleva siempre suficiente agua y aplica protector solar cada 2 horas.
  • Documentación y reglas especiales: durante eventos masivos (como el 4 de julio) la ciudad puede aplicar reglas adicionales: control de bolsas, entradas por turno o cierre anticipado. Revisa la cuenta oficial de NYC Parks antes de salir: parks.nyc.gov.
  • Recomendación comunitaria: si eres organizador de una pequeña reunión vecinal o programa comunitario, solicita información a NYC Parks sobre permisos para actividades en parques adyacentes a las piscinas; así evitas multas y coordinas seguridad.

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