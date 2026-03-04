En 2026, el spring break en California no se vive como una sola semana fija en todo el estado, sino como una especie de “oleada” de vacaciones que arranca a mediados de marzo y termina casi a mediados de abril, con picos muy marcados en función del tipo de institución y de la ciudad donde vivas o estudies. Eso significa que, si tú, tus hijos o alguien de tu familia estudia en California —ya sea en una universidad como UCLA, USC o UC Berkeley, en un community college, o en un distrito escolar K‑12 de zonas como Los Angeles, Orange County, San Diego, el área de la Bahía o el Valle Central—, no basta con decir “spring break” y ya; toca mirar calendario en mano: nivel educativo, sistema (UC, CSU, privado, comunitario), y el distrito escolar específico, porque de eso depende si estarás viajando cuando todo mundo está en Disneyland, en las playas de San Diego o en un road trip por la Pacific Coast Highway, o si podrás moverte en semanas un poco más tranquilas.

¿CUÁNDO ES EL SPRING BREAK 2026 EN UNIVERSIDADES DE CALIFORNIA?

Si nos enfocamos solo en universidades, el spring break 2026 en California se concentra en tres grandes bloques de fechas que, en la práctica, organizan el flujo de estudiantes en todo el estado.

Primer bloque: alrededor del 15 al 22 de marzo

En este primer grupo aparecen campus que se adelantan un poco al resto y arrancan el receso justo después de la mitad de marzo.

University of Southern California (USC): su calendario 2025‑26 marca “Spring Recess” del 15 al 22 de marzo de 2026, dejando una semana completa sin clases.

Algunos community colleges, como Sacramento City College o Berkeley City College, suelen alinear su principal pausa de primavera hacia la segunda mitad de marzo, encajando en este bloque temprano según sus calendarios de 2025‑26.

En este tramo se abre la temporada de viajes universitarios: empiezan los vuelos desde LAX, SFO, SAN o SJC hacia destinos típicos de spring break como Las Vegas, Miami o Cancún, pero también hay mucho movimiento interno dentro de California, especialmente hacia playas, parques nacionales y ciudades costeras.

Bloque fuerte UC (norte/centro): del 21 al 28 de marzo

El segundo bloque lo dominan varios campus del sistema University of California en la zona norte y centro del estado.

Semana típica UC (21–28 de marzo de 2026)

Universidad UC (norte/centro) Fechas de spring break 2026 UC Berkeley 23–27 de marzo de 2026 (Spring Recess, con feriado el 27, generando una semana completa de pausa) UC Santa Barbara (UCSB) Semana de receso ubicada en la última semana de marzo, siguiendo el patrón UC. UC Santa Cruz (UCSC) Receso en la franja del 21–28 de marzo de 2026, alineado con el calendario UC. UC San Francisco (UCSF) Semana de spring break en la misma ventana de finales de marzo. UC Irvine (UCI) Descanso de primavera concentrado también hacia la última parte de marzo.

En el caso de UC Berkeley, el calendario académico 2025‑26 fija el “Spring Recess” del lunes 23 al jueves 26 de marzo de 2026, con feriado administrativo el viernes 27, lo que en la práctica deja una semana entera libre para viajes o actividades fuera del campus. Ese esquema se replica en otros campus UC, situando el descanso en la última parte de marzo y generando un flujo fuerte de estudiantes en ciudades como Berkeley, Santa Barbara, Santa Cruz o el área de la Bahía.

Segundo bloque fuerte CSU / sur: del 28 de marzo al 4 de abril

El tercer bloque universitario se asocia más al sur del estado y a varios campus del sistema California State University (CSU), además de UCLA, que funciona con calendario por quarters.

Semana típica CSU / sur (28 de marzo–4 de abril de 2026)

Universidad (sur / CSU) Fechas de spring break 2026 UCLA El spring quarter 2026 arranca el 25 de marzo y la instrucción comienza el 30 de marzo; el periodo de receso se ubica justo en la transición entre el final del winter quarter y el inicio del spring quarter, generando la ventana de descanso en la segunda mitad de marzo. San Diego State University (SDSU) Receso principal de primavera en la franja 28 de marzo–4 de abril de 2026, de acuerdo con la pauta general CSU. San José State University (SJSU) Spring break hacia finales de marzo y primeros días de abril. Cal Poly Pomona Descanso de primavera dentro del bloque 28 de marzo–4 de abril de 2026. CSU San Marcos Receso en la ventana de finales de marzo y comienzos de abril.

En el calendario general del sistema CSU, el spring break suele aparecer hacia finales de marzo, aproximadamente entre el 24 y el 29, y muchos campus del sur ajustan su pausa a esa ventana, extendiéndola hasta los primeros días de abril. En el caso de UCLA, el calendario 2025‑26 fija el inicio del spring quarter el 25 de marzo de 2026 y el arranque de clases el 30 de marzo, de modo que el receso se sitúa exactamente en ese cambio de quarter, reforzando este bloque como uno de los de mayor movimiento estudiantil en el sur de California.

Jóvenes de la UCLA tendrán sus vacaciones de primavera en este bloque (Foto: UCLA)

RESUMEN RÁPIDO DE UNIVERSIDADES EN 2026

Para verlo de un vistazo, así se reparte el spring break universitario en California en 2026:

Bloque Fechas aproximadas 2026 Ejemplos de instituciones Primer bloque temprano 15–22 de marzo USC, community colleges como Sacramento City College y Berkeley City College, otros campus que adelantan su receso. Bloque fuerte UC (norte/centro) 21–28 de marzo UC Berkeley (23–27 de marzo), UCSB, UCSC, UCSF, UC Irvine, siguiendo la pauta UC hacia finales de marzo. Bloque CSU / sur (segundo) 28 de marzo–4 de abril UCLA, SDSU, SJSU, Cal Poly Pomona, CSU San Marcos y otros campus CSU del sur.

En ciudades como Los Angeles, San Diego, San José y Fresno, estos bloques se traducen en más tráfico en autopistas como la I‑5 o la 101, mayor demanda en vuelos internos y hoteles, y un ambiente muy marcado de spring break en zonas de playa, downtowns y áreas turísticas.

FECHAS DE SPRING BREAK 2026 EN COLEGIOS K‑12 DE CALIFORNIA

En el caso de las escuelas K‑12 (primaria, middle y high school), no existe una sola semana oficial para todo el estado: cada distrito escolar define su calendario, y las vacaciones de primavera se van encadenando desde la segunda mitad de marzo hasta la primera mitad de abril.

Primer bloque K‑12: 16–22 de marzo

El primer grupo en entrar en spring break son varios distritos de Los Angeles County y Orange County, donde muchas familias latinas organizan sus viajes con anticipación para aprovechar menor congestión.

Garden Grove Unified, Buena Park, Burbank, Fullerton y otros distritos del corredor LA/OC manejan recesos entre el 14 y el 22 de marzo de 2026, según calendarios regionales de breaks para K‑12.

En esta etapa temprana el movimiento turístico es más moderado que en las semanas centrales, pero ya se nota el aumento de familias que viajan desde el área de LA hacia destinos como el desierto (Palm Springs), la costa de San Diego o incluso visitas a familiares en otros estados.

Bloque central grande: 27 de marzo–5 de abril

Aquí se concentra la mayoría de los grandes distritos urbanos de California; si piensas en ciudades grandes, esta es la ventana clave.

Distrito escolar (K‑12) Fechas de spring break 2026 Los Angeles Unified (LAUSD) 30 de marzo–3 de abril de 2026, de acuerdo con el calendario 2025‑26 difundido por el distrito. San Diego Unified (SDUSD) Receso de primavera en la semana del 30 de marzo al 3 de abril de 2026. Fresno Unified (FUSD) Spring break ubicado en la franja 30 de marzo–6 de abril de 2026. San Francisco Unified (SFUSD) Vacaciones de primavera del 27 de marzo al 3 de abril de 2026. Sacramento City Unified (SCUSD) Receso en torno al 28 de marzo–5 de abril de 2026.

En estos mismos días coinciden también los bloques fuertes de universidades (especialmente CSU y campus como UCLA), por lo que el impacto en tráfico, reservas de vuelos, ocupación hotelera y visitas a parques temáticos como Disneyland Resort en Anaheim, Universal Studios Hollywood en el Valle de San Fernando o SeaWorld en San Diego es muy alto; para quienes viven y trabajan en turismo en California, esta es la verdadera “temporada alta” de spring break.

Bloque tardío: 6–12 de abril

Tras el pico central, todavía queda un tercer bloque de recesos escolares que se corre hacia la segunda semana de abril.

Long Beach Unified School District (LBUSD) y San José Unified (SJUSD) fijan su spring break entre el 6 y el 10 de abril de 2026.

Otros distritos de LA County y Orange County —como Downey, Montebello, Norwalk‑La Mirada, Capistrano, Pasadena, Ocean View, Placentia‑Yorba Linda, Saddleback Valley, Westminster, Compton, ABC Unified o Los Alamitos— programan su receso entre el 3 y el 12 de abril de 2026, según calendarios regionales.

Aunque el volumen total de viajeros baja un poco frente a la semana central, esta ventana sigue siendo muy utilizada por familias que prefieren salir cuando ya pasó la parte más congestionada, además de comunidades que ajustan sus vacaciones a horarios laborales o actividades religiosas alrededor de Semana Santa.

En la mayoría de escuelas de California, los estudiantes tendrán una semana de vacaciones de primavera (Foto: Freepik)

RESUMEN RÁPIDO DE COLEGIOS K‑12 EN 2026

Para tener el panorama completo de escuelas K‑12 de un vistazo:

Bloque K‑12 en California Fechas aproximadas 2026 Distritos y zonas principales Primer bloque 16–22 de marzo Garden Grove, Fullerton, Burbank, Buena Park y otros distritos en LA/Orange County. Bloque central grande 27 de marzo–5 de abril LAUSD, SDUSD, SFUSD, SCUSD, Fresno Unified y otros grandes distritos urbanos. Bloque tardío 6–12 de abril Long Beach, San José y varios distritos de LA/OC (Downey, Montebello, Norwalk‑La Mirada, Capistrano, Pasadena, etc.).

Para muchas familias hispanas en el sur de California, estas fechas marcan cuándo se puede viajar a visitar a la familia en México, Centroamérica o a otros estados, aprovechar ofertas en outlets o simplemente organizar paseos de un día a lugares como Santa Monica, Malibu, Big Bear o Yosemite.

¿CUÁLES SON LAS SEMANAS CLAVE PARA VIAJES Y TURISMO EN CALIFORNIA?

Si estás pensando en viajes, trabajas en turismo, tienes un negocio que depende de flujo de visitantes o quieres planificar cobertura periodística, hay dos ventanas que conviene marcar en rojo en el calendario.

Del 21 de marzo al 4 de abril de 2026: Se solapan el bloque fuerte de universidades UC (alrededor del 21–28 de marzo) y el bloque grande de CSU y UCLA (hacia el 28 de marzo–4 de abril). En esos mismos días entran en receso muchos de los distritos K‑12 más grandes del estado, especialmente entre el 30 de marzo y el 3–5 de abril.

Del 27 de marzo al 3–5 de abril de 2026: Es la franja donde se concentran los picos de spring break universitario y la mayor coincidencia de vacaciones escolares, sobre todo en Los Angeles, San Diego, San Francisco, Sacramento y Fresno. Para destinos icónicos como Disneyland Resort en Anaheim, Universal Studios Hollywood en el área de Los Angeles, las playas de San Diego (La Jolla, Mission Beach, Coronado) o la Bahía de San Francisco, este periodo suele representar la máxima demanda en servicios turísticos familiares y estudiantiles: más filas, más tráfico y, en muchos casos, tarifas más altas y menor disponibilidad de reservaciones de último minuto.

En términos generales, aunque el calendario completo de spring break 2026 en California se extiende de manera práctica desde el 14 de marzo hasta el 12 de abril, los días en los que más instituciones están de vacaciones al mismo tiempo se concentran entre el 27 de marzo y los primeros días de abril. Para quienes quieren evitar aglomeraciones, puede ser mejor moverse en el bloque temprano de marzo o en la parte final de abril; para quienes buscan aprovechar el máximo flujo de visitantes —por ejemplo, para eventos especiales, promociones o coberturas en vivo—, esas semanas centrales son las decisivas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!