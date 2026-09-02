Moverse por Nueva York puede pesar bastante en el bolsillo, sobre todo para quienes usan a diario el subway, los buses y el tren para trabajar, ir al médico, hacer compras o visitar a la familia. En barrios con una fuerte presencia latina, como Washington Heights, Corona, Sunset Park, East Harlem o el sur del Bronx, el transporte público es parte de la rutina de miles de personas. Para adultos mayores y pasajeros con ciertas discapacidades, la MTA mantiene un programa que reduce a la mitad el precio de varios viajes. No es una oferta por tiempo limitado: se trata de la tarifa reducida, conocida como Reduced-Fare, que permite pagar US$1.50 en buena parte de la red de la ciudad, en lugar de los US$3 de la tarifa regular.

El beneficio está dirigido principalmente a personas de 65 años o más. También pueden acceder residentes que cumplan con los criterios de discapacidad establecidos por la Metropolitan Transportation Authority. Para muchos neoyorquinos que viven con un ingreso fijo, esta ayuda puede marcar una diferencia al final de la semana, especialmente si deben desplazarse varias veces entre Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx o Staten Island.

¿CUÁNTO CUESTA VIAJAR CON TARIFA REDUCIDA?

Los usuarios inscritos en Reduced-Fare pagan la mitad del precio habitual en el Metro de Nueva York, el Staten Island Railway y los buses locales, Limited y Select Bus Service. En esos casos, el costo es de US$1.50 por trayecto y puede utilizarse durante todo el día.

Servicio de la MTA Tarifa regular Tarifa reducida Metro de Nueva York (subway) US$3 US$1.50 Autobuses locales US$3 US$1.50 Autobuses Limited US$3 US$1.50 Select Bus Service (SBS) US$3 US$1.50 Staten Island Railway US$3 US$1.50 Autobús exprés US$7.25 US$3.60*

*El precio reducido en los autobuses exprés solo se aplica fuera de las horas pico de los días laborables: entre las 6 y 10 a.m., y entre las 3 y 7 p.m.

El ahorro se vuelve más evidente para alguien que utiliza el sistema con frecuencia. Una persona que realiza 10 viajes regulares en una semana pagaría US$30. Con el programa de la MTA, ese mismo número de trayectos costaría US$15.

La mayoría de beneficiados con el programa usan el beneficio para el Metro de Nueva York (Foto: MTAEnthusiast10 / Wikimedia)

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL DESCUENTO DEL 50%?

La edad es el requisito más simple: cualquier residente de 65 años o más puede solicitar la tarifa reducida. No es necesario estar jubilado ni recibir Seguro Social para iniciar el trámite.

También pueden ser elegibles personas menores de 65 años que tengan una discapacidad reconocida dentro de los criterios de la MTA. El programa contempla distintos casos, siempre que el solicitante entregue los documentos requeridos.

Entre los grupos que pueden calificar se encuentran:

Personas de 65 años o más.

Personas que reciben Medicare por un motivo distinto de la edad.

Personas con enfermedad mental grave que reciben Supplemental Security Income (SSI).

Personas ciegas.

Personas sordas o con pérdida auditiva.

Personas con discapacidad ambulatoria.

Personas con discapacidad cognitiva.

Personas con otras limitaciones físicas que cumplan con los requisitos de la MTA.

En otras palabras, el descuento no está reservado únicamente para adultos mayores. Un neoyorquino más joven podría obtenerlo si acredita una condición que figure dentro de las reglas del programa.

El beneficio también se puede usar en los buses de Nueva York (Foto: MTA)

¿CÓMO FUNCIONA CON OMNY?

La tarifa reducida ya puede usarse con OMNY, el sistema de pago sin contacto de la MTA. Los pasajeros inscritos reciben una tarjeta Reduced-Fare OMNY y pueden acercarla al lector al entrar al subway o al abordar un autobús.

El sistema también conserva los transbordos gratuitos que antes estaban asociados a la MetroCard. Esto resulta útil para quienes combinan tren y bus para llegar al trabajo, a una consulta médica o a clases.

Además, OMNY cuenta con un tope semanal automático. Cuando un usuario paga 12 viajes elegibles dentro de un período de siete días con la misma tarjeta, los desplazamientos posteriores no tienen costo hasta el final de ese período.

Situación Beneficio Persona de 65 años o más Puede solicitar Reduced-Fare Viaje en subway US$1.50 Viaje en bus local, Limited o SBS US$1.50 Viaje en Staten Island Railway US$1.50 Pago sin contacto Disponible mediante OMNY Transbordos elegibles Sin costo adicional 12 viajes pagados en 7 días Los siguientes trayectos son gratis Máximo semanal con tarifa reducida US$17.50

Por ejemplo, una persona que vive en el Bronx y trabaja en Manhattan puede pagar sus viajes normales durante los primeros días de la semana. Al alcanzar el límite de 12 trayectos, el sistema deja de cobrarle por los recorridos elegibles hasta que se complete el ciclo de siete días.

¿CÓMO SOLICITAR LA TARIFA REDUCIDA DE LA MTA?

La MTA permite hacer el trámite en persona o por correo. Por ahora, la agencia no ofrece una solicitud completamente en línea para quienes todavía no están inscritos.

Para comenzar, se necesita una identificación vigente con fotografía. Entre los documentos que puede aceptar la autoridad se encuentran:

Licencia de conducir válida de cualquier estado.

Pasaporte vigente de cualquier país.

Tarjeta IDNYC.

Certificado de nacimiento acompañado de una identificación con fotografía.

Tarjeta de Medicare acompañada de una identificación con fotografía.

Identificación estatal válida con fotografía.

Las personas que presentan la solicitud por discapacidad deberán incluir documentos adicionales que demuestren su elegibilidad.

OPCIÓN 1: HACER EL TRÁMITE EN PERSONA

Esta suele ser la alternativa más rápida para quienes tienen 65 años o más. La MTA cuenta con centros de atención al cliente en algunas estaciones de subway, además de su oficina de servicio ubicada en 3 Stone Street, en Lower Manhattan.

También hay vehículos de Mobile Sales que visitan diferentes comunidades de la ciudad. Vale la pena revisar con anticipación los lugares y horarios disponibles antes de salir de casa, en especial si el solicitante necesita apoyo para movilizarse.

Los adultos mayores que completan el proceso en persona pueden recibir la tarjeta Reduced-Fare OMNY el mismo día. Sin embargo, la agencia aclara que algunas solicitudes pueden requerir una evaluación adicional antes de ser aprobadas.

OPCIÓN 2: SOLICITARLA POR CORREO

Otra posibilidad es descargar y completar el formulario de solicitud, adjuntar una foto tipo pasaporte y enviar una copia de una identificación que demuestre la edad del solicitante.

Quienes solicitan el beneficio por una discapacidad deben anexar los documentos médicos o de elegibilidad que correspondan a su caso. El tiempo de procesamiento por correo puede extenderse hasta tres meses mientras continúa la transición al sistema OMNY.

La documentación debe enviarse a la siguiente dirección:

MTA New York City Transit Attn: Reduced Fare Program 130 Livingston St. Brooklyn, NY 11201-9625

¿EL DESCUENTO ES PERMANENTE?

La tarifa reducida no funciona como un cupón ni como una campaña temporal. Es parte del programa regular de la MTA para pasajeros que cumplen con los requisitos de edad o discapacidad.

Aun así, es importante usar una formulación precisa. El beneficio está vigente y no tiene una fecha de vencimiento anunciada, pero eso no significa que el precio jamás pueda cambiar. Las tarifas del transporte público pueden modificarse si la junta de la MTA aprueba ajustes en el futuro.

Actualmente, las personas elegibles pagan US$1.50 por viajes en subway, Staten Island Railway y buses locales participantes. La reducción equivale al 50% de la tarifa base de US$3.

TAMBIÉN HAY DESCUENTOS EN LIRR Y METRO-NORTH

El ahorro no termina necesariamente dentro de los cinco boroughs. Los pasajeros elegibles pueden recibir hasta 50% de descuento en tarifas de ida durante horas pico en Long Island Rail Road y Metro-North Railroad.

El monto depende de la distancia recorrida, el horario y la zona tarifaria. Esta opción puede ser relevante para quienes viven en el Bronx y utilizan Metro-North, o para adultos mayores que se trasladan desde Queens y Long Island hacia Manhattan mediante el LIRR.

En resumen, si tienes 65 años o más, puedes solicitar Reduced-Fare y pagar US$1.50 por trayecto en el Metro de Nueva York, buses locales elegibles y Staten Island Railway. Para aprovechar el beneficio, deberás completar la inscripción y utilizar la tarjeta o método de pago vinculado a tu cuenta.