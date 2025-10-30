Si andas conduciendo por Florida y eres alguien muy atento a todo lo que hay a tu alrededor, seguramente has notado una luz azul justo encima de un semáforo. Eso puede que te haya generado una confusión enorme y no eres el único.

Muchos conductores se han preguntado qué es y para qué sirve. Y, aunque algunos creen que se trata de un sistema de vigilancia o una herramienta para las cámaras de tránsito, la verdad es otra. Hoy te cuento para qué sirven realmente esas luces y por qué cada vez se ven más de ellas.

¿QUÉ SON LAS LUCES AZULES EN LOS SEMÁFOROS?

Lo primero que hay que aclarar es que estas luces azules no tienen nada que ver con las red light cameras o cámaras de control de semáforos. En realidad, se llaman “confirmation lights”, o luces de confirmación. Su función es mucho más sencilla de lo que parece.

Estas pequeñas luces se encienden exactamente cuando el semáforo está en rojo. La idea es permitir que los oficiales de policía puedan ver, desde cualquier ángulo, si un conductor cruzó una intersección con la luz roja. Así, incluso si el agente no está justo detrás del vehículo, puede comprobar si se violó la señal.

Imagina que un conductor va hacia el sur, pero el agente que vigila la intersección está en otra esquina, mirando hacia el oeste. Antes, el policía no podía saber con certeza si ese auto había pasado con el semáforo en rojo. Con las luces azules de confirmación, ese problema desaparece.

Estas luces son visibles desde cualquier dirección, por lo que basta con un solo oficial para vigilar toda la intersección, sin necesidad de tener un compañero en el lado opuesto.

SIRVE TAMBIÉN PARA QUE LOS CONDUCTORES NO COMETAN INFRACCIONES

Más allá de la logística policial, las autoridades esperan que la presencia de estas luces funcione como efecto disuasorio. Es decir, que los conductores, al saber que hay una forma más efectiva de detectar a quienes se pasan la luz roja, simplemente dejen de hacerlo.

Y no es una esperanza sin fundamento. De hecho, estudios realizados por el Departamento de Transporte de Minnesota y la Federal Highway Administration mostraron que, después de instalar las luces de confirmación en varias intersecciones, los choques por cruzar en rojo disminuyeron hasta un 33%. Una cifra que habla por sí sola.

OTROS ESTADOS TAMBIÉN USAN LAS LUCES AZULES

Aunque en Florida estas luces se han vuelto cada vez más comunes, especialmente en ciudades como Orlando y Fort Myers, no es el único estado que las utiliza. Lugares como Colorado, Dakota del Sur y Kansas también las han incorporado.

De hecho, Minnesota fue uno de los primeros estados en probarlas, con resultados positivos que luego inspiraron a otros departamentos de transporte del país.

