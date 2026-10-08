Entrar al subway con las compras de la bodega, llevar a los niños en cochecito o cargar una maleta puede convertirse en una maniobra incómoda frente a los torniquetes tradicionales. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) busca modificar esa experiencia con nuevas puertas diseñadas para dificultar el ingreso sin pagar y facilitar el paso de quienes necesitan más espacio. El proyecto cobra impulso después de que una prueba en algunas estaciones del Metro de Nueva York registrara una reducción promedio del 35% en la evasión del pasaje durante el primer semestre de 2026, según lo que ha renovado la propia Kathy Hochul.

La iniciativa combina control del pago con mejoras para pasajeros que utilizan sillas de ruedas o llevan equipaje. No consiste únicamente en reemplazar una barrera por otra: también pretende reorganizar la circulación hacia los andenes y ofrecer accesos más amplios.

Para quienes dependen del tren rumbo al trabajo, la escuela o las citas médicas, el cambio será visible desde el comienzo del recorrido. La modernización forma parte del plan de capital 2025-2029, que contempla extender estos sistemas a unas 150 estaciones.

Millones de personas usan diariamente el Metro de Nueva York (Foto: AP)

LAS 20 ESTACIONES QUE TENDRÁN LAS NUEVAS PUERTAS

Borough Estación Líneas Brooklyn 36th Street D, N y R Brooklyn Bedford Av L Brooklyn Coney Island-Stillwell Av D, N, F y Q Brooklyn Hoyt-Schermerhorn A, C y G Brooklyn Myrtle Av J, M y Z Brooklyn Newkirk Plaza B y Q Bronx 3 Av-149 St 2 y 5 Bronx 161 St-Yankee Stadium 4, B y D Bronx Fordham Rd B y D Bronx Parkchester 6 Manhattan 14 St-Union Sq 4, 5, 6, L, N, Q, R y W Manhattan 72 St 1, 2 y 3 Manhattan 86 St 4, 5 y 6 Manhattan 125 St 4, 5 y 6 Manhattan Chambers St 1, 2 y 3 Manhattan Spring St C y E Queens Astoria Blvd N y Queens Flushing-Main St 7 Queens Forest Hills-71 Av E, F, M y R Queens Sutphin Blvd/Archer Av-JFK Airport E, J y Z

La distribución reúne seis ubicaciones de Brooklyn, cuatro del Bronx, seis de Manhattan y cuatro de Queens. Para los usuarios, los nombres completos y sus líneas permiten distinguir puntos con denominaciones similares.

¿POR QUÉ CAMBIAN LOS TORNIQUETES?

La MTA identifica las puertas de salida de emergencia como una de las principales vías de ingreso sin pagar. Según el organismo, más de la mitad de la evasión registrada en el subway se producía a través de esos accesos.

Los nuevos equipos incorporan paneles abatibles, sensores y cámaras para detectar si el pasajero abonó el viaje. Su diseño busca dificultar el cruce no autorizado y permitir que la barrera se cierre después del paso sin causar lesiones.

La modernización contempla varios objetivos:

Reducir las oportunidades de entrar sin pagar.

Facilitar el ingreso con sillas de ruedas, cochecitos y maletas.

Agilizar la circulación de pasajeros.

Mejorar la organización de los accesos.

El plan de capital aprobado en 2025 incluye alrededor de US$1.100 millones para estas mejoras. La inversión corresponde al programa general, no únicamente a las estaciones utilizadas para evaluar los modelos.

La MTA está planteando ampliar el programa de nuevas puertas de ingreso con la finalidad de reducir la evasión de pagos (Foto: MTA)

¿QUÉ RESULTADOS MOSTRÓ LA PRUEBA?

Durante el primer semestre de 2026, las ubicaciones participantes registraron una reducción promedio del 35% en la evasión del pasaje. La cifra corresponde al piloto y no debe interpretarse como un descenso equivalente en toda la red.

Los resultados más destacados se reportaron en dos puntos de Brooklyn:

Hoyt Street: reducción del 72%.

Nostrand Avenue: reducción del 72%.

Estos porcentajes ayudan a explicar el impulso del proyecto, aunque no garantizan que todas las instalaciones alcancen el mismo desempeño. La ampliación permitirá evaluar su funcionamiento en otros entornos y con distintos flujos de viajeros.

Además del control del pago, el espacio disponible puede marcar una diferencia cotidiana. Cruzar con las bolsas del supermercado o acompañar a un familiar que necesita asistencia resulta más sencillo cuando el paso no depende de maniobrar entre los brazos de un torniquete.