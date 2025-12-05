Debido a las temperaturas peligrosamente bajas que se están registrando en distintos puntos de Estados Unidos, las ciudades de Nueva York y Nueva Jersey han puesto en marcha el código azul en favor de sus residentes. ¿De qué trata o cómo funciona? En caso desconozcas este término, a continuación te brindaré una explicación detallada sobre esta alerta.

Esta iniciativa parte ante el preocupante dato otorgado por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés): en promedio, aproximadamente 1,000 ciudadanos estadounidenses pierden la vida a causa de la hipotermia . Esta afección consiste en el descenso de la temperatura corporal por debajo de los 95°F.

En este último tramo del año, distintas localidades del país americano han presenciado fuertes vientos, nevadas e intensas lluvias, lo que perjudica a sus ciudadanos, especialmente a los más vulnerables.

Estos espacios son adecuados para personas sin hogar y que estén vulnerables a temperaturas bajas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

En qué consiste el código azul

Se trata de un plan de emergencia cuyo propósito es proteger a personas que residen en las calles durante climas extremos, como temperaturas bajo cero. En este caso, se enfoca en aquellos individuos que se sitúan en los distintos condados de Nueva York y Nueva Jersey.

Por lo tanto, estas personas vulnerables son trasladados a centros de calentamiento para que eviten temperaturas por debajo de los 32°F o menos. Los distintos transeúntes que detecten estos casos cumplen un rol importante, ya que ellos pueden dar aviso o llevarlos a estos refugios.

Muchas personas sin hogar en Estados Unidos están expuestos al frío extremo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Centros de calentamiento disponibles en Nueva Jersey

Condado Fechas disponibles Horario Atlantic 5 al 10 de diciembre 9:00 p.m. - 7:00 a.m. (hora local) Bergen 5 al 8 de diciembre 8:00 a.m. - 12:00 p.m. (hora local) Burlington 5 al 9 de diciembre 7:00 p.m. - 7:00 a.m. (hora local) Camden 5 al 9 de diciembre 7:00 p.m. - 7:00 a.m. (hora local) Cape May 5 al 7 de diciembre 6:00 p.m. - 6:00 a.m. (hora local) Cumberland 5 al 9 de diciembre 6:00 p.m. - 6:00 a.m. (hora local) Essex 5 al 10 de diciembre 8:00 p.m. - 8:00 a.m. (hora local) Gloucester 5 de diciembre 6:00 p.m. - 6:00 a.m. (hora local) Hudson 5 al 9 de diciembre 7:00 p.m. - 7:00 a.m. (hora local) Hunterdon 5 de diciembre 7:00 p.m. - 7:00 a.m. (hora local) Mercer 5 al 7 de diciembre 7:00 p.m. - 7:00 a.m. (hora local) Middlesex 5 al 7 de diciembre 8:00 p.m. - 7:00 a.m. (hora local) Monmouth 5 al 9 de diciembre 6:00 p.m. - 9:00 a.m. (hora local) Morris 5 al 8 de diciembre 7:00 p.m. - 7:00 a.m. (hora local) Ocean 5 al 8 de diciembre 6:00 p.m. - 8:00 a.m. (hora local) Passaic 5 de diciembre (Por determinar) 7:00 p.m. - 10:00 a.m. (hora local) Salem 5 al 9 de diciembre 7:00 p.m. - 6:00 a.m. (hora local) Somerset 5 de diciembre 6:00 p.m. - 7:00 a.m. (hora local) Sussex 5 al 18 de diciembre 9:00 a.m. - 12:00 p.m. (hora local) Union 5 al 8 de diciembre 7:00 p.m. - 7:00 a.m. (hora local) Warren 5 de diciembre 7:00 p.m. - 7:00 a.m. (hora local)

¿Nueva York ofrece centros de calentamiento a sus ciudadanos?

Esta ciudad no abre centros de calentamiento para personas vulnerables; sin embargo, aplica ciertas medidas para garantizar la seguridad de sus residentes. Entre las principales son:

Los propietarios de una casa están obligados por ley proporcionar a sus inquilinos calefacción y agua caliente.

Cuando se activa el Código Azul, los neoyorquinos tienen la obligación de llamar al 3-1-1 para notificar a personas vulnerables que están expuestas a temperaturas frías. De manera inmediata, aparecerá un equipo especializado para brindar ayuda.

Estarán disponibles refugios para albergar cualquier persona sin hogar.

Los centros de acogida estarán disponibles durante las 24 horas cuando los procedimientos Código Azul estén en vigor.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!