En épocas de temperaturas bajas, distintas ciudades activan el código azul. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')
En épocas de temperaturas bajas, distintas ciudades activan el código azul. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Debido a las que se están registrando en distintos puntos de Estados Unidos, las ciudades de Nueva York y Nueva Jersey han puesto en marcha el código azul en favor de sus residentes. ¿De qué trata o cómo funciona? En caso desconozcas este término, a continuación te brindaré una explicación detallada sobre esta alerta.

Esta iniciativa parte ante el preocupante dato otorgado por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés): en promedio, aproximadamente 1,000 ciudadanos estadounidenses pierden la vida a causa de la . Esta afección consiste en el descenso de la temperatura corporal por debajo de los 95°F.

En este último tramo del año, distintas localidades del país americano han presenciado fuertes vientos, nevadas e intensas lluvias, lo que perjudica a sus ciudadanos, especialmente a los más vulnerables.

Estos espacios son adecuados para personas sin hogar y que estén vulnerables a temperaturas bajas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')
Estos espacios son adecuados para personas sin hogar y que estén vulnerables a temperaturas bajas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

En qué consiste el código azul

Se trata de un plan de emergencia cuyo propósito es proteger a personas que residen en las calles durante climas extremos, como temperaturas bajo cero. En este caso, se enfoca en aquellos individuos que se sitúan en los distintos condados de Nueva York y Nueva Jersey.

Por lo tanto, estas personas vulnerables son trasladados a centros de calentamiento para que eviten temperaturas por debajo de los 32°F o menos. Los distintos transeúntes que detecten estos casos cumplen un rol importante, ya que ellos pueden dar aviso o llevarlos a estos refugios.

Muchas personas sin hogar en Estados Unidos están expuestos al frío extremo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')
Muchas personas sin hogar en Estados Unidos están expuestos al frío extremo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Centros de calentamiento disponibles en Nueva Jersey

CondadoFechas disponiblesHorario
Atlantic5 al 10 de diciembre9:00 p.m. - 7:00 a.m. (hora local)
Bergen5 al 8 de diciembre8:00 a.m. - 12:00 p.m. (hora local)
Burlington5 al 9 de diciembre7:00 p.m. - 7:00 a.m. (hora local)
Camden5 al 9 de diciembre7:00 p.m. - 7:00 a.m. (hora local)
Cape May5 al 7 de diciembre6:00 p.m. - 6:00 a.m. (hora local)
Cumberland5 al 9 de diciembre6:00 p.m. - 6:00 a.m. (hora local)
Essex5 al 10 de diciembre8:00 p.m. - 8:00 a.m. (hora local)
Gloucester5 de diciembre6:00 p.m. - 6:00 a.m. (hora local)
Hudson5 al 9 de diciembre7:00 p.m. - 7:00 a.m. (hora local)
Hunterdon5 de diciembre7:00 p.m. - 7:00 a.m. (hora local)
Mercer5 al 7 de diciembre7:00 p.m. - 7:00 a.m. (hora local)
Middlesex5 al 7 de diciembre8:00 p.m. - 7:00 a.m. (hora local)
Monmouth5 al 9 de diciembre6:00 p.m. - 9:00 a.m. (hora local)
Morris5 al 8 de diciembre7:00 p.m. - 7:00 a.m. (hora local)
Ocean5 al 8 de diciembre6:00 p.m. - 8:00 a.m. (hora local)
Passaic5 de diciembre (Por determinar)7:00 p.m. - 10:00 a.m. (hora local)
Salem5 al 9 de diciembre7:00 p.m. - 6:00 a.m. (hora local)
Somerset5 de diciembre6:00 p.m. - 7:00 a.m. (hora local)
Sussex5 al 18 de diciembre9:00 a.m. - 12:00 p.m. (hora local)
Union5 al 8 de diciembre7:00 p.m. - 7:00 a.m. (hora local)
Warren5 de diciembre7:00 p.m. - 7:00 a.m. (hora local)

¿Nueva York ofrece centros de calentamiento a sus ciudadanos?

Esta ciudad no abre centros de calentamiento para personas vulnerables; sin embargo, aplica ciertas medidas para garantizar la seguridad de sus residentes. Entre las principales son:

  • Los propietarios de una casa están obligados por ley proporcionar a sus inquilinos calefacción y agua caliente.
  • Cuando se activa el Código Azul, los neoyorquinos tienen la obligación de llamar al 3-1-1 para notificar a personas vulnerables que están expuestas a temperaturas frías. De manera inmediata, aparecerá un equipo especializado para brindar ayuda.
  • Estarán disponibles refugios para albergar cualquier persona sin hogar.
  • Los centros de acogida estarán disponibles durante las 24 horas cuando los procedimientos Código Azul estén en vigor.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC