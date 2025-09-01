Una de las loterías más populares de Estados Unidos, sin duda, es el Powerball, cuyo último sorteo, hasta el momento, se realizó el sábado 30 de agosto de 2025. A raíz del mismo, se sabe que cuatro boletos, que se compraron en locales ubicados en California, acabaron ganando (cada uno) más de $1 millón. ¿Te interesa conocer en qué establecimientos se adquirieron esos tickets? Entonces sigue leyendo esta nota.

Los números ganadores del sorteo del Powerball del 30 de agosto de 2025

Primero que nada, te recalco que en la ya indicada fecha los números ganadores fueron 3, 18, 22, 27, 33, el Powerball fue 17 y el Power Play 3x. En ese entonces, el gran premio mayor estimado era de $1.03 mil millones y nadie lo ganó.

Pero eso no significa que no se haya repartido una buena cantidad de dinero, ya que cuatro boletos comprados en California terminaron valiendo $1,165,399. De acuerdo a KCRA, dos de esos tickets se vendieron en el área de la Bahía de San Francisco, mientras que los otros dos restantes se adquirieron en el sur de California.

Ten en cuenta que algunas loterías venden boletos de Powerball por Internet, pero el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción.

Para que no te quedes con las ganas de saber las direcciones exactas de los locales donde fueron comprados esos boletos, aquí te comparto la información. Toma nota y ten en cuenta que, si estás cerca de algún establecimiento, podrías ir a probar suerte ahí.

Mobil, 1616 Oak Park Boulevard en Pleasant Hill.

7-Eleven, 2705 East Huntington Drive en Duarte.

Licores de Ontario, 1403 East 4th Street en Ontario.

7-Eleven, 1771 Clearlake Avenue en Milpitas.

Las horas límite de venta de boletos de Powerball varían según la jurisdicción de venta.

Cabe mencionar, además, que este lunes 1 de septiembre habrá un nuevo sorteo del Powerball. Para hoy, hay un gran premio estimado de $1.10 mil millones de dólares, con la opción en efectivo de $498.4 millones. ¿Te animarás a participar en la lotería?

¿Cómo jugar en el Powerball?

Primero que nada debes adquirir tu boleto de Powerball en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ten en cuenta que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. Ojo que también existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, te informo que los sorteos del Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del este en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahasee.

