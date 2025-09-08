En medio de las constantes redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en diversas ciudades del país, hay quienes toman la dura decisión de autodeportarse y unirse al ‘Proyecto Regreso a Casa’ implementado por el gobierno de Donald Trump y que promueve el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS); sin embargo, no todos lo tienen tan sencillo. Hoy te traigo el caso de María y Pedro, una pareja de venezolanos en Los Ángeles que decidió salir voluntariamente de USA, pese a tener una cita programada de inmigración, pero ahora enfrenta un gran desafío. Aquí más detalles.

Desde que el republicano asumió el poder puso en marcha su ofensiva migratoria y activó el mayor programa de deportaciones masivas en la historia de EE.UU. donde efectivos de la agencia federal encargada de los delitos relacionados con la frontera estadounidense y la inmigración ilegal y que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), capturan no solo a quienes tienen antecedentes penales por delitos violentos, sino también a inmigrantes que no cuentan con papeles para demostrar su permanencia legal en el país.

Ante este escenario y los operativos de ICE que se efectúan en calles, estacionamientos de conocidas cadenas, granjas, restaurantes y, sobre todo, en la corte, muchos están optando por volver a su país con un retorno voluntario, pero no todos los logran debido a las condiciones puestas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Por temor a detención, pareja hispana se autodeporta antes de cita con ICE, pero salir de EE.UU. no será fácil. (Foto: captura @UnivisionLosAngeles / YouTube)

La deportación no está siendo fácil para pareja de venezolanos

María y Pedro tienen cita en una oficina de ICE el próximo 15 de septiembre; sin embargo, han decidido autodeportarse, pero son muchas las dificultades que han encontrado para hacerlo. Ellos llegaron a EE. UU. con CBP One cuando el presidente era Joe Biden, bajo la consigna de que tenían que regresar a corte.

La mujer indicó que tiene miedo que “llegando allá (corte) pueda quedar detenida, por eso tomamos la decisión definitiva de irnos, pensábamos irnos antes del catorce (…) Nunca me entregaron la cédula, nunca me entregaron mis documentos, y eso también nos dificulta, porque (lo necesitamos) para poder hacer cualquier trámite”, precisó en declaraciones a Univision Los Ángeles.

CBP les notificó que deben tramitar un pasaporte o salvoconducto, pero no existe embajadas venezolanas en EEUU. (Foto: captura @UnivisionLosAngeles / YouTube)

Esta pareja no quiere terminar en un centro detención de ICE y por eso le avisaron a CBP que se quieren ir, pero aquí surgió el problema: no tienen pasaporte, y como no hay una embajada de Venezuela en los Estados Unidos, no pueden tramitar su salvoconducto para entrar de regreso a ese país.

CBP les sugirió acudir a la embajada venezolana en México; sin embargo, ellos dicen que cuando pasaron por allí para llegar a los Estados Unidos, allí les dijeron que no regresaran.

“Yo sé que no entramos por los canales regulares, pero migrar no es un delito”, dijo ansiosa de poder tener una pronta solución para retornar a su país y no ser detenida por ICE.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!