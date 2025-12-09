Si estás pensando viajar vía terrestre a Estados Unidos por temporada navideña, ten en cuenta que los cruces fronterizos estarán saturados por la cantidad de personas que visitarán el país norteamericano, por lo que podrían surgir demoras. Para ganar tiempo y evitar demoras al momento de pasar migraciones, te damos a conocer cuáles son los documentos que debes portar en todo momento.

Para pasar migraciones sin inconvenientes debes prepararte con anticipación a tu viaje (Foto: Freepik)

RECOMENDACIONES PARA PASAR MIGRACIONES SIN PROBLEMAS ESTA NAVIDAD

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dio algunas recomendaciones para evitar contratiempos en los cruces fronterizos hacia Estados Unidos en esta época navideña.

Lleva contigo todos tus documentos

Antes de salir de viaje, asegúrate de revisar que todos tus documentos estén contigo, sobre todo que se encuentren vigentes. Recuerda que puedes presentar pasaporte, visa estadounidense (si aplica), tarjeta de residente permanente, tarjeta de pasaporte estadounidense o licencia de conducir con REAL ID.

Si tu ingreso a Estados Unidos se realiza bajo el Programa de Exención de Visa, debes contar con una autorización ESTA (un permiso en línea para viajar a EE.UU. por turismo, negocios o tránsito por hasta 90 días, sin necesidad de una visa tradicional; aunque tenerla no garantiza la entrada, pues es decidida por un oficial de CBP al llegar al cruce fronterizo).

Planifica tu viaje y anticipa tiempos de espera en los cruces fronterizos

Como esta época es concurrida para viajes, lo mejor es que planifiques tu viaje con anticipación; es decir, si puedes, viaja horas o un día antes. Para que sepas cómo está el tráfico en estos puntos revisa cbp.gov/travel/advisories-wait-times para elegir el cruce menos congestionado, publica el sitio web Vive Usa.

Agiliza el paso por los cruces al momento de la inspección

Cuando llegues a la zona de inspección, además de tener a la mano tus documentos, ayuda a los oficiales con su trabajo: baja las ventanillas del vehículo, quítate los lentes de sol y sombrero incluso antes de llegar al puesto.

Evita demoras llevando productos restringidos

Antes de cruzar debes saber que hay productos que no te permitirán ingresar a EE.UU. Estos son: frutas, carnes y plantas, toda vez que están sujetos a estrictas regulaciones. Si quieres llevarlos de todas maneras, decláralos, pero eso no quiere decir que si te lo rechazan debes dejarlos. Tampoco debes pasar marihuana ni productos derivados de ella por ser ilegales a nivel federal.

Declara los artículos que vas a ingresar

Si tienes algún regalo o producto que compraste en una tienda libre de impuestos, lo mejor es que los declares, ya que por ocultar esta información pueden sancionarte, precisa Vive Usa.

