Viajar en familia suele ser sinónimo de emoción y planificación, pero hay un detalle que muchas veces pasa desapercibido y puede generar un gran problema en el peor momento. La Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su oficina de Asuntos Consulares, lanzó una advertencia clara: los pasaportes de menores de 16 años no funcionan igual que los de los adultos, y ese error de cálculo termina afectando a miles de familias cada año.

El error con el pasaporte para menores de 16 años en EE.UU.

El problema es más común de lo que parece: asumir que el pasaporte de un menor tiene la misma vigencia que el de un adulto.

En realidad, mientras los mayores suelen tener pasaportes válidos por 10 años, los menores de 16 años solo cuentan con una vigencia de cinco años.

Esa diferencia provoca que muchos padres no revisen la fecha a tiempo. Y como advirtió la entidad: “El peor momento para darte cuenta de que necesitas renovar tu pasaporte es en el aeropuerto.”

Por eso, la recomendación es clara: revisa la fecha de vencimiento desde el momento en que empiezas a planear el viaje, no cuando ya estás haciendo la maleta.

The WORST time to realize you need to renew your passport is at the airport.

Make a habit of checking your passport’s expiration date when you start researching destinations, NOT when you're packing your bags. Remember: many countries require 6 months of validity remaining and… pic.twitter.com/AJuVSudnvt — TravelGov (@TravelGov) April 21, 2026

Requisitos para tramitar el pasaporte de un menor en EE.UU.

A diferencia de los adultos, el proceso para menores tiene requisitos más estrictos. Todo debe hacerse en persona con el formulario DS-11 en una oficina autorizada.

Estos son los documentos principales:

Prueba de ciudadanía del menor (acta de nacimiento o certificado de naturalización)

Documento que confirme la relación con los padres o tutores

Identificación oficial vigente de los padres o tutores

Fotografía reciente del menor

Pago de las tarifas correspondientes

Además, el menor debe estar presente durante el trámite. No se permite hacerlo en línea ni por correo en estos casos.

En EE.UU., muchos viajes familiares se complican por no revisar la vigencia del pasaporte de menores. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Por qué es obligatorio el consentimiento de ambos padres?

Uno de los puntos más importantes es el consentimiento parental. Según el Departamento de Estado de EE.UU., ambos padres o tutores deben acudir con el menor al momento de la solicitud.

Si uno no puede asistir, se debe presentar el formulario notarizado DS-3053.

En casos de custodia exclusiva, será necesario demostrarlo con documentos legales.

Este requisito no es casual: busca prevenir la sustracción internacional de menores y proteger su seguridad.

¿Cuánto cuesta el pasaporte para menores en 2026?

El precio varía según el tipo de documento:

Libreta de pasaporte: US$100 + US$35 de aceptación

US$100 + US$35 de aceptación Tarjeta de pasaporte: US$15 + US$35

US$15 + US$35 Ambos documentos: US$115 + US$35

Si necesitas el trámite urgente, puedes solicitar el servicio acelerado por un costo adicional de US$60.

En EE.UU., planificar con tiempo evita problemas en el aeropuerto con documentos vencidos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué tipo de pasaporte conviene para un menor?

Hay dos opciones disponibles y elegir bien también evita problemas:

Libreta de pasaporte: permite viajar internacionalmente por aire, mar y tierra

permite viajar internacionalmente por aire, mar y tierra Tarjeta de pasaporte: solo sirve para ingresar a EE.UU. por tierra o mar desde Canadá, México o Bermudas

La recomendación que muchas familias ignoran

El consejo es simple, pero marca la diferencia: revisa la vigencia del pasaporte de tus hijos con meses de anticipación.

Ese pequeño hábito puede evitar cancelaciones, gastos inesperados y momentos de estrés justo antes de abordar. Porque en temas de viajes, los detalles —como este— son los que realmente lo cambian todo.

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