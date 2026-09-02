Como parte del más reciente esfuerzo de la administración Trump para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, el Departamento de Estado (DOS) propuso que los padres que soliciten pasaportes para sus hijos presenten pruebas de su propia ciudadanía o estatus migratorio. Aunque se trata de una propuesta, algunos padres extranjeros tienen dudas sobre si deberían tramitar el documento por temor a que su información sea revisada por las autoridades migratorias. Ante esta situación, surge una pregunta: ¿realmente pueden exigirles una prueba de estatus migratorio? En los siguientes párrafos absolvemos esta duda.

Cabe precisar que en el borrador de las directrices, revisado por Reuters, se detalla cómo el Departamento de Estado haría cumplir la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, del 6 de agosto, que busca combatir el llamado “turismo de nacimiento” o “turismo de maternidad” y restringir aún más el acceso a la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Nueva propuesta sobre pasaportes infantiles preocupa a padres inmigrantes en Estados Unidos (Foto: MistikaS / iStock) / MistikaS

¿QUÉ PASARÍA SI SE IMPLEMENTA LA PROPUESTA?

Si se implementa, la propuesta exigiría a todos los padres o tutores legales presentar su prueba de su ciudadanía (pasaporte estadounidense válido o un certificado de nacimiento) o evidencia de su estatus migratorio (como un formulario I-94 o una tarjeta de residencia permanente legal) cuando soliciten un pasaporte para sus hijos. Tras ello, el gobierno determinaría si el menor reúne los requisitos para obtener la ciudadanía bajo la nueva orden.

¿PODRÍAN EXIGIR PRUEBA DE ESTATUS MIGRATORIO A LOS PADRES QUE SOLICITEN PASAPORTES PARA SUS HIJOS?

Por ahora, no es un requisito general vigente que los padres demuestren su propio estatus migratorio al solicitar un pasaporte estadounidense para un hijo nacido en EE.UU. Sin embargo, el Departamento de Estado está pidiendo que den luz verde a su guía para exigir esa prueba y determinar si el menor está sujeto a las restricciones de una orden ejecutiva sobre ciudadanía por nacimiento. La propuesta enfrenta cuestionamientos legales y no equivale, por sí sola, a una regla definitiva en aplicación.

La abogada de inmigración Kelley Ortega dijo a N+ Univision que con el planteamiento del DOS, los padres ahora van a ser muy cautelosos si piensan pedir el pasaporte de sus hijos. “Para el pasaporte no hay una regla de que se tiene que sacar dentro del primer año de nacimiento, es cuando la persona desea solicitarlo. Este documento es una forma de evidenciar la ciudadanía americana, pero no es sí mismo la ciudadanía americana”, manifestó.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS ACTUALES PARA PEDIR EL PASAPORTE DE UN NIÑO?

De acuerdo con el sitio web Travel.State, en la solicitud de pasaporte para un menor de 16 años, normalmente se debe presentar:

Prueba de ciudadanía estadounidense del niño, como certificado de nacimiento estadounidense, certificado de ciudadanía o pasaporte anterior.

Evidencia de la relación entre el menor y sus padres o tutores.

Identificación oficial con fotografía de los padres o tutores.

Consentimiento de ambos padres, salvo que aplique una excepción legal, como custodia exclusiva o una declaración de consentimiento del padre ausente.

¿QUÉ CAMBIARÍA CON LA PROPUESTA?

Según reportó Reuters, el Departamento de Estado planteó pedir a todos los padres o tutores evidencia de su ciudadanía o de su situación migratoria al presentar una solicitud de pasaporte infantil. Entre los documentos que podrían solicitarse figuran:

Situación del padre o tutor Ejemplos de prueba contemplados Ciudadano estadounidense Pasaporte vigente de EE.UU. o certificado de nacimiento No ciudadano Registro de entrada/salida I-94 o tarjeta de residente permanente (green card)

La finalidad sería decidir si el menor está cubierto por la orden ejecutiva que busca limitar la ciudadanía automática por nacimiento en determinadas circunstancias.