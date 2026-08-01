La pérdida de un ser querido es muy dolorosa, pero en medio de ese duelo hay un trámite clave que no puedes pasar por alto: si tu familiar recibía beneficios del Seguro Social o de Medicare, debes informar su fallecimiento a las autoridades correspondientes. Esto es importante para detener a tiempo los pagos, evitar que se generen deudas por cobros indebidos y, en algunos casos, permitir que la familia pueda acceder a beneficios para sobrevivientes. En esta nota te explicamos, paso a paso, cómo hacer el aviso correctamente, qué datos tendrás que proporcionar y qué ocurre con los depósitos que sigan llegando después de la muerte.

Mira también: Guía para solicitar tus beneficios por primera vez ante la SSA

Cómo notificar una muerte al Seguro Social: teléfonos, documentos y qué pasa con los pagos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CÓMO NOTIFICAR LA MUERTE DE UN BENEFICIARIO AL SEGURO SOCIAL Y MEDICARE?

Para notificar la muerte de un beneficiario al Seguro Social y a Medicare en Estados Unidos, normalmente se informa primero a la Administración del Seguro Social (SSA); ellos se encargan de actualizar los beneficios y comunicar el fallecimiento a Medicare, precisa el sitio web usa.gov en español.

Formas de notificar el fallecimiento

Funeraria: en la mayoría de los casos, el director de la funeraria reporta la muerte directamente a la SSA como parte de sus servicios. Para ello, los familiares deben proporcionar el número de Seguro Social de la persona fallecida.

Familiares o representante: Si la funeraria no lo hace, un familiar cercano, el representante legal del patrimonio o un representante de beneficiarios debe:

Llamar al Seguro Social al 1‑800‑772‑1213 (TTY 1‑800‑325‑0778) y hacer el reporte, o

Contactar la oficina local del Seguro Social para informar el fallecimiento en persona.

La SSA no acepta reportes de defunción por internet ni por correo electrónico; el reporte debe hacerse por teléfono o en persona. “Puede comenzar la notificación sin el certificado de defunción del fallecido. Pero necesitará este documento para completar el reporte”, se lee.

Datos y documentos que suelen pedir

Nombre completo del fallecido.

Número de Seguro Social.

Fecha de nacimiento y de fallecimiento.

A veces, copia del certificado de defunción, que puede enviarse después si aún no está disponible al momento de la llamada.

La SSA no acepta reportes por internet, solo por teléfono o en persona (Foto: Freepik)

¿QUÉ SUCEDE TRAS NOTIFICAR DE LA MUERTE?

Seguro Social: a recibir el aviso, la SSA detiene los pagos mensuales futuros y revisa si corresponde algún beneficio para sobrevivientes (viudo/a, hijos, etc.). También puede exigir la devolución de pagos emitidos después del mes del fallecimiento.

a recibir el aviso, la SSA detiene los pagos mensuales futuros y revisa si corresponde algún beneficio para sobrevivientes (viudo/a, hijos, etc.). También puede exigir la devolución de pagos emitidos después del mes del fallecimiento. Medicare: cuando se informa la muerte a la SSA, esta notifica a Medicare para cancelar la cobertura a partir de la fecha de fallecimiento, de modo que no se sigan facturando primas ni servicios a nombre de la persona fallecida, señala en su sitio web.

¿QUÉ HACER SI EL SEGURO SOCIAL DEPOSITA DINERO DESPUÉS DEL FALLECIMIENTO?

Si el Seguro Social deposita dinero después del fallecimiento de la persona, ese dinero no se puede usar: se considera un pago indebido y debe devolverse al Seguro Social, ya sea a través del banco (si fue depósito directo) o regresando el cheque sin cobrar, publicó la SSA.

Regla básica sobre pagos tras el fallecimiento

Los beneficios del Seguro Social no se pagan por el mes en que la persona fallece ni por los meses posteriores. Eso significa que cualquier depósito correspondiente al mes del fallecimiento o a meses siguientes se considera un sobrepago y debe ser devuelto.

¿Qué hacer si el pago fue por depósito directo?

No muevas ni gastes esos fondos. Comunícate con el banco o institución financiera y pide que devuelvan el dinero al Seguro Social por el mes del fallecimiento o posteriores; muchos bancos ya conocen el procedimiento.

También es recomendable llamar al Seguro Social al 1‑800‑772‑1213 (TTY 1‑800‑325‑0778) para informar el fallecimiento si aún no se ha reportado y aclarar cómo se manejará la devolución.

¿Y si el pago fue con cheque en papel?

No cobres ni deposites el cheque.

Devuélvelo al Seguro Social lo antes posible, siguiendo las instrucciones del aviso o llamando a la SSA para confirmar la dirección y el procedimiento.

¿Por qué es importante devolverlo?

Si el dinero se usa, la SSA puede reclamar la devolución más adelante, generar una deuda contra el patrimonio del fallecido o contra los familiares, e incluso iniciar un proceso de cobro formal.

Por lo tanto, devolver el dinero correctamente ayuda también a que los familiares puedan gestionar sin problemas posibles beneficios para sobrevivientes (viudo/a, hijos, etc.).

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