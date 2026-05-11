El aumento en la tarifa del tren PATH ya empezó a sentirse entre miles de viajeros que todos los días cruzan entre Nueva York y Nueva Jersey, en especial entre quienes salen temprano desde Jersey City, Hoboken o Journal Square rumbo a Manhattan, o regresan por la tarde después de una jornada de trabajo. Desde el 4 de mayo de 2026, el viaje sencillo pasó de US$3.00 a US$3.25, en lo que representa el primero de varios incrementos graduales previstos hasta 2029. Para muchos usuarios, sobre todo familias latinas que combinan transporte público, trabajo y estudios entre ambos estados, el cambio no es menor: cada centavo suma cuando el tren forma parte de la rutina diaria, como ya ocurre con el metro, el bus o incluso el ferry en algunas zonas del área triestatal. La buena noticia es que todavía hay alternativas para pagar menos y, al mismo tiempo, aprovechar las mejoras que llegarán al servicio.

¿POR QUÉ SUBIÓ LA TARIFA DEL PATH?

La medida fue aprobada por la Port Authority of New York and New Jersey en diciembre de 2025 como parte del plan de modernización “PATH Forward”, una inversión estimada en US$430 millones para renovar un sistema ferroviario que ya supera el siglo de funcionamiento.

Entre los trabajos previstos se encuentran:

Instalación de nuevas vías ferroviarias.

Modernización de equipos antiguos de maniobra.

Incorporación de nuevos vagones.

Mejoras tecnológicas para el servicio.

Expansión de opciones de pago sin contacto.

Según el cronograma oficial, la tarifa seguirá aumentando US$0.25 cada enero hasta llegar a US$4 por viaje en 2029.

Esta es la nueva tarifa del servicio de los trenes PATH (Foto: PATH Train)

ESTAS SON LAS OPCIONES PARA PAGAR MENOS EN PATH

La principal herramienta para ahorrar será el sistema de pago sin contacto TAPP, que poco a poco reemplazará a las tradicionales tarjetas SmartLink.

Quienes sigan comprando viajes individuales pagarán la tarifa completa, pero los pasajeros frecuentes podrán reducir el costo por trayecto usando paquetes de viajes o pases mensuales.

Nuevas tarifas del PATH desde mayo de 2026:

Tipo de tarifa Precio Viaje sencillo US$3.25 Paquete TAPP de 10 viajes US$31 Paquete TAPP de 20 viajes US$62 Paquete TAPP de 40 viajes US$124 Pase ilimitado TAPP de 30 días US$131.50

En los paquetes de 10, 20 y 40 viajes, el costo por trayecto baja a US$3.10, lo que representa un pequeño ahorro frente al boleto individual.

La forma de pago TAPP te permitirá pagar menos en tus viajes (Foto: PATH Train)

EL PASE MENSUAL PUEDE SER LA MEJOR OPCIÓN

Para quienes usan PATH todos los días para ir al trabajo o estudiar, el pase ilimitado mensual probablemente sea la alternativa más conveniente.

Si una persona viaja dos veces al día, cinco días por semana, el pase puede amortizarse antes de que termine el mes. Además, ahora el acceso será más práctico porque el sistema TAPP permitirá usar directamente el teléfono móvil o tarjetas bancarias sin contacto en los torniquetes.

Eso significa menos dependencia de tarjetas físicas y un ingreso más rápido a las estaciones, algo que muchos viajeros en horas pico suelen agradecer, especialmente en paradas muy concurridas como Journal Square o Hoboken.

SMARTLINK COMENZARÁ A DESAPARECER

Otro punto importante que los usuarios deben tener en cuenta es que la tarjeta SmartLink está entrando en una eliminación gradual durante este año.

La recomendación para los pasajeros frecuentes es migrar cuanto antes a TAPP, ya que será el sistema principal hacia el futuro. La transición también busca agilizar el acceso y reducir problemas con recargas físicas o tarjetas dañadas.

LAS MEJORAS DEL SERVICIO LLEGAN EN MAYO

El aumento no llega solo. Desde el 17 de mayo también volverán algunos servicios históricos de fin de semana que llevaban décadas limitados.

Entre los cambios más importantes aparecen:

Regreso del servicio directo entre Journal Square y 33rd Street los siete días de la semana.

Restauración de trenes directos entre Hoboken y el World Trade Center durante los fines de semana.

Menos transbordos y menos desvíos para quienes viajan hacia Manhattan.

Para muchos pasajeros habituales, especialmente quienes se mueven sábados y domingos por trabajo, estudio, iglesia o visitas familiares, este cambio puede representar una mejora real en tiempos de traslado y comodidad.

Y aunque el aumento de tarifa ya golpea el bolsillo, quienes aprovechen los paquetes TAPP y los nuevos pases ilimitados todavía tendrán formas concretas de gastar menos mientras el sistema entra en una nueva etapa de modernización.

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