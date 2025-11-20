Un reciente informe periodístico ha revelado que la Patrulla Fronteriza está monitoreando a conductores en carreteras mediante un programa secreto. El propósito es identificar y, posiblemente, detener a conductores considerados como ‘sospechosos’. Esto ha sido suficiente para que la medida cause controversia en Estados Unidos. Te explicaré cómo se implementa esta vigilancia y y el impacto que tendrá en las distintas comunidades.

Cómo funciona la operación secreta

Si bien este programa de inteligencia se creó hace más de 10 años, en los últimos 5 años se ha realizado una inversión considerable para construir un sistema de vigilancia que abarque distintos puntos internos del territorio estadounidense.

Según lo explicado por Telemundo Atlanta, una red de cámaras escaneará y registrará la información de las placas de los distintos vehículos que circulan por las carreteras. Esto permite que el algoritmo marque a aquellos coches ‘misteriosos’, dependiendo su origen, destino y ruta.

La tecnología pretende facilitar en la captura de aquellos conductores que cometen actos ilícitos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Con la información que recibieron gracias a la tecnología, los agentes podrán efectuar las detenciones. Lo curioso es que la persona interceptada no tendrá conocimiento alguno de que estuvo siendo vigilada.

De acuerdo a la investigación, los lectores estarían camuflados en las carreteras; es decir, podrían estar integrados en elementos de seguridad vial como bidones y barriles. Ahora, esta red de cámaras está distribuida a lo largo de la frontera sur, abarcando los estados de Texas, Arizona y California.

También vigilará aquellos automóviles que circulen cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, en las grandes áreas metropolitanas del país americano y en la región fronteriza en México.

Esta tecnología permitiría que los agentes de la Patrulla Fronteriza efectúen detenciones rápidas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Quiénes serán ‘perjudicados’ con este programa secreto de la Patrulla Fronteriza

Aunque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) afirmó que usarán estos lectores de matrículas para identificar amenazas y así desarticular redes criminales relacionadas al tráfico de drogas y personas, también serán detenidos aquellos conductores que cometan ciertas infracciones. Entre las principales son:

Exceso de velocidad.

No usar las direccionales.

Usar vidrios polarizados incorrectos.

Usar objetos que obstruyen la visión.

Conducir por caminos rurales

Permanecer en un coche de alquiler

Realizar viajes cortos a la región fronteriza.

Es importante resaltar que la Patrulla Fronteriza ha definido sus propios criterios para ejecutar las detenciones basándose en esta tecnología. Por lo tanto, la agencia efectuará la detención si considera que el conductor cometió alguna acción ‘sospechosa’.