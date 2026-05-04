Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció la suspensión temporal en el procesamiento de beneficios migratorios, lo cual ha causado preocupación en aquellos solicitantes que estaban realizando sus trámites correspondientes. La implementación de esta medida representa un impacto directo a aquellos individuos que esperan resoluciones sobre su residencia permanente (Green Card) , permisos de trabajo y protecciones bajo programa como el DACA y TPS. Por esa razón, es necesario que entiendas cómo esta resolución cambia los periodos de espera y qué acciones deben tomar las personas afectadas para mantener sus estatus.

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La medida pretende asegurar el cumplimiento de las normas de verificación de seguridad que se establecieron recientemente, así lo explica en su artículo CNN en Español .

“El procesamiento continúa mientras aplicamos estos requisitos reforzados de verificación de antecedentes. Cualquier demora en la emisión de decisiones debería resolverse en breve”, fueron las palabras de Zach Kahler, portavoz de USCIS, al medio citado.

La pausan temporal se debe un proceso de verificación de seguridad que aplicará USCIS a los trámites. (Crédito: iStock)

No es sorpresa que el actual gobierno está aplicando una mayor rigurosidad en el sistema migratorio con el propósito de erradicar supuestos “fraudes y abusos” en los trámites para obtener un beneficio migratorio.

Entonces, con esta decisión implementada, aquellos migrantes que están solicitando Green Card, permisos de trabajo (EAD), renovaciones de DACA y TPS, y otros beneficios vinculados al mantenimiento de estatus legal resultarían afectados, ya que sus trámites se retrasarían más tiempo de lo proyectado.

De acuerdo al medio citado, las resoluciones nuevamente retomarán su curso en cuanto USCIS complete las inspecciones de seguridad de las solicitudes que ya contaba con la aprobación previa a esta semana.

La medida fue rechazada por los abogados de inmigración, señalando que se "innecesaria". (Crédito: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / JOHN MOORE

Quiénes resultarán más impactados con esta pausa en aplicaciones migratorias en EE. UU.

Ante esta nueva medida, los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS) figuran como los sectores potencialmente más perjudicados.

Según Los Angeles Times , el tiempo medio de espera para las renovaciones de DACA se han extendido hasta unos 70 días hasta la fecha. Este periodo puede ser perjudicial, pues el dreamer podría quedarse sin empleo y con temor a perder protección; es decir, está expuesto a ser arrestado por autoridades federales.

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