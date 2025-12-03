El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, implementó una suspensión masiva de trámites migratorios que afecta a personas de 19 países considerados de “alto riesgo”. La medida impacta solicitudes de residencia, ciudadanía, asilo y otros beneficios legales, incluso para quienes ya residen en el país.

Entre las nacionalidades más destacadas de Latinoamérica, tres países caribeños se encuentran dentro de la lista, lo que significa que miles de inmigrantes que buscaban regularizar su situación o completar procesos de naturalización verán sus trámites detenidos de manera indefinida.

La decisión llega tras un tiroteo ocurrido cerca de la Casa Blanca durante el feriado de Thanksgiving, que dejó a un agente de la Guardia Nacional muerto y a otro herido. Para la administración, el incidente evidenció fallas en los controles de antecedentes y llevó a una revisión exhaustiva de todos los casos de inmigrantes provenientes de países considerados sensibles.

Miles de solicitantes en EE.UU. quedaron con sus procesos detenidos sin fecha de reactivación. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Según documentos internos obtenidos por CBS News, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) instruyó a sus empleados a detener la decisión final de todos los casos vinculados a personas de estos 19 países, incluyendo trámites avanzados y citas de ciudadanía ya programadas. Esto abarca aprobaciones, rechazos, entrevistas de naturalización, ajustes de estatus e incluso juramentos finales.

El memorando oficial, dado a conocer recientemente, indica que la suspensión solo podrá levantarse mediante un documento firmado por el director de USCIS, Joseph Edlow. Además, la revisión de cada caso podrá incluir entrevistas adicionales, incluso para trámites previamente aprobados, y cualquier solicitud para levantar la pausa por razones legales o circunstancias extraordinarias requerirá autorización directa del director.

Los 19 países afectados son: Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. La inclusión de tres países latinoamericanos en la lista hace que miles de solicitudes de residencias y ciudadanía estén ahora en espera indefinida.

Expertos en inmigración califican la medida como “sin precedentes”, dado que no se trata de una pausa limitada sino de un bloqueo generalizado que afecta todas las categorías de beneficios migratorios provenientes de un amplio grupo de países.

En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que la administración “está haciendo todo lo posible para garantizar que quienes se conviertan en ciudadanos sean los mejores entre los mejores” y que no se tomarán riesgos en cuanto a la seguridad nacional.

La decisión de EE.UU. afecta residencias, ciudadanía y documentos de viaje. | Crédito: Evgenia Parajanian / iStock / Evgenia Parajanian

Funcionarios estadounidenses también adelantaron que se evalúa la posibilidad de ampliar la lista de países bajo vigilancia especial, lo que podría incrementar el número total a cerca de 30 nacionalidades. Mientras tanto, los ciudadanos de los tres países latinoamericanos afectados deberán esperar a que se complete la revisión integral para retomar sus trámites.

Trámites en pausa

Los trámites directamente impactados por la suspensión incluyen formularios clave para residentes permanentes y aspirantes a la ciudadanía. Entre ellos se encuentran:

I-485 (ajuste de estatus para obtener la residencia)

(ajuste de estatus para obtener la residencia) I-90 (renovación o reemplazo de la Green Card)

(renovación o reemplazo de la Green Card) N-470 (preservación de la residencia para fines de naturalización)

(preservación de la residencia para fines de naturalización) I-751 (remoción de condiciones en la residencia permanente)

(remoción de condiciones en la residencia permanente) I-131 (documento de viaje)

Todos estos procesos quedan temporalmente congelados, incluso para personas que ya habían avanzado etapas o tenían citas programadas.

