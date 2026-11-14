¿Quieres celebrar el Día de Acción de Gracias, pero tienes un presupuesto limitado para preparar la cena? Diversas organizaciones de Nueva York y Nueva Jersey entregarán pavos y alimentos gratis en los próximos días para apoyar a las familias que necesitan una ayuda para llevar esta tradición a su mesa. Si buscas participar en alguno de estos repartos, te contamos dónde y cuándo serán las entregas, y qué condiciones debes cumplir para recibir esta ayuda.
FECHAS Y LUGARES DE ENTREGA DE PAVOS Y ALIMENTOS GRATIS PARA THANKSGIVING
En Nueva York y Nueva Jersey ya se anunciaron entregas gratuitas de pavos y alimentos para Thanksgiving 2026 en lugares como Roosevelt Island, Brooklyn, el Bronx, Roselle y Red Bank.
Ten en cuenta que las condiciones varían: mientras algunos eventos no requieren inscripción, otros exigen un boleto o comprobante de residencia. Se sabe que varios entregarán los productos hasta agotar existencias.
¿DÓNDE ENTREGARÁN PAVOS Y ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA YORK?
Roosevelt Island: Older Adult Center
- ¿Cuándo? Jueves 19 de noviembre, a las 2 p. m.
- ¿Dónde? 546 Main Street, Roosevelt Island.
- ¿Qué entregarán? 300 pavos gratuitos para integrantes de la comunidad de Roosevelt Island.
- Condiciones: por orden de llegada. Los organizadores piden llevar bolsas o un carrito para transportarlos.
Manhattan: The Interchurch Center
- ¿Cuándo? Jueves 19 de noviembre, de 2 a 5 p. m.
- ¿Dónde? 475 Riverside Drive, en Morningside Heights.
- ¿Qué entregarán? Pavos gratuitos. El evento también incluye entrega de abrigos.
- Condiciones: un pavo por familia, por orden de llegada y hasta agotar existencias.
Brooklyn: First AME Zion Church
- ¿Cuándo? Viernes 20 de noviembre, a las 2 p. m.
- ¿Dónde? 54 MacDonough Street, Brooklyn, NY 11216.
- ¿Qué entregarán? Pavos gratuitos. La distribución será en una actividad organizada por Peace Starts With Me.
- Condiciones: abierta al público y sin inscripción previa. La entrega será por orden de llegada, hasta agotar existencias.
Bronx: Gardiner Foundation
- ¿Cuándo? Sábado 21 de noviembre, de 9 a. m. a 2 p. m.
- ¿Dónde? Canchas de baloncesto de St. James Park, en 2550 Jerome Avenue.
- ¿Qué entregarán? Pavos gratuitos en su jornada comunitaria anual.
- Condiciones: conviene revisar la página del organizador antes de acudir para confirmar los requisitos de registro y la disponibilidad.
Brooklyn: Find Community Connection Project
- ¿Cuándo? Sábado 21 de noviembre, de 2 a 5 p. m.
- ¿Dónde? 648 Park Avenue, Brooklyn, NY 11205.
- ¿Qué entregarán? Pavos y alimentos de Thanksgiving, además de otros artículos y recursos comunitarios, según disponibilidad.
- Condiciones: la entrada es gratuita. Se recomienda registrarse, pero hacerlo no garantiza recibir un pavo ni un artículo específico.
South Bronx: Tashane Way Foundation
- ¿Cuándo? Domingo 22 de noviembre, desde el mediodía.
- ¿Dónde? Afuera de 671 Westchester Avenue, en el complejo St. Mary’s Park Houses.
- ¿Qué entregarán? Pavos y productos para la celebración.
- Condiciones: sin inscripción previa y hasta agotar existencias; los organizadores aconsejan llegar temprano.
Este reparto requiere dos visitas:
- Retiro del boleto: viernes 20 de noviembre, desde las 5 p.m., en la entrada del área Village, en la planta baja.
- Entrega del pavo: martes 24 de noviembre.
- ¿Dónde? 200 Baychester Avenue, Bronx.
- Condiciones: es obligatorio presentar el boleto y se entregará un pavo por familia. La publicación consultada no precisa el horario de retiro del pavo del día 24.
¿DÓNDE ENTREGARÁN PAVOS Y ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?
Roselle: distribución del condado de Union
- ¿Cuándo? Jueves 19 de noviembre, desde la 1:30 p. m.
- ¿Dónde? Estacionamiento junto al Warinanco Sports Center, en 1 Park Drive, Roselle.
- ¿Qué entregarán? Pavos y cajas de alimentos no perecederos.
- ¿A quiénes está dirigida? Residentes del condado de Union que necesitan ayuda alimentaria.
- Condiciones: deben presentar un comprobante de residencia en el condado. La entrega será por orden de llegada y hasta agotar existencias.
- ¿Cuándo? El programa de distribución está anunciado del 9 al 25 de noviembre.
- ¿Dónde? 121 Drs. James Parker Boulevard, Red Bank.
- ¿Qué entregarán? Pavos y alimentos no perecederos para familias locales.
Alcaldía de East Orange
- ¿Cuándo? Sábado 21 de noviembre, de 11 a.m. a 2 p.m.
- ¿Dónde? 66 S. Grove St., East Orange, NJ 07018
- Condiciones: consultar con las autoridades municipales
The Temple of Hip Hop, en Newark
- ¿Cuándo? Lunes 23 de noviembre, 12 a 6 p.m.
- ¿Dónde? 55 Ludlow Street, Newark, Nueva Jersey
- Condiciones: para el registro debes contactar al asistente del alcalde correspondiente a cada zona. Para obtener información adicional sobre el programa, pueden llamar al departamento de Proyectos Especiales al 973-733-5460.
Community Turkey Giveaway, en Newark
- ¿Cuándo? Martes 24 de noviembre, de 12 a 5 p.m.
- ¿Dónde? 84 Clinton Place, Newark, Nueva Jersey