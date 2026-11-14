¿Quieres celebrar el Día de Acción de Gracias, pero tienes un presupuesto limitado para preparar la cena? Diversas organizaciones de Nueva York y Nueva Jersey entregarán pavos y alimentos gratis en los próximos días para apoyar a las familias que necesitan una ayuda para llevar esta tradición a su mesa. Si buscas participar en alguno de estos repartos, te contamos dónde y cuándo serán las entregas, y qué condiciones debes cumplir para recibir esta ayuda.

Los repartos se realizarán en distintos puntos de ambos estados (Foto: PublicDomainPictures / Pixabay)

FECHAS Y LUGARES DE ENTREGA DE PAVOS Y ALIMENTOS GRATIS PARA THANKSGIVING

En Nueva York y Nueva Jersey ya se anunciaron entregas gratuitas de pavos y alimentos para Thanksgiving 2026 en lugares como Roosevelt Island, Brooklyn, el Bronx, Roselle y Red Bank.

Ten en cuenta que las condiciones varían: mientras algunos eventos no requieren inscripción, otros exigen un boleto o comprobante de residencia. Se sabe que varios entregarán los productos hasta agotar existencias.

¿DÓNDE ENTREGARÁN PAVOS Y ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA YORK?

Roosevelt Island: Older Adult Center

¿Cuándo? Jueves 19 de noviembre, a las 2 p. m.

Jueves 19 de noviembre, a las 2 p. m. ¿Dónde? 546 Main Street, Roosevelt Island.

546 Main Street, Roosevelt Island. ¿Qué entregarán? 300 pavos gratuitos para integrantes de la comunidad de Roosevelt Island.

300 pavos gratuitos para integrantes de la comunidad de Roosevelt Island. Condiciones: por orden de llegada. Los organizadores piden llevar bolsas o un carrito para transportarlos.

Manhattan: The Interchurch Center

¿Cuándo? Jueves 19 de noviembre, de 2 a 5 p. m.

Jueves 19 de noviembre, de 2 a 5 p. m. ¿Dónde? 475 Riverside Drive, en Morningside Heights.

475 Riverside Drive, en Morningside Heights. ¿Qué entregarán? Pavos gratuitos. El evento también incluye entrega de abrigos.

Pavos gratuitos. El evento también incluye entrega de abrigos. Condiciones: un pavo por familia, por orden de llegada y hasta agotar existencias.

Brooklyn: First AME Zion Church

¿Cuándo? Viernes 20 de noviembre, a las 2 p. m.

Viernes 20 de noviembre, a las 2 p. m. ¿Dónde? 54 MacDonough Street, Brooklyn, NY 11216.

54 MacDonough Street, Brooklyn, NY 11216. ¿Qué entregarán? Pavos gratuitos. La distribución será en una actividad organizada por Peace Starts With Me.

Pavos gratuitos. La distribución será en una actividad organizada por Peace Starts With Me. Condiciones: abierta al público y sin inscripción previa. La entrega será por orden de llegada, hasta agotar existencias.

Bronx: Gardiner Foundation

¿Cuándo? Sábado 21 de noviembre, de 9 a. m. a 2 p. m.

Sábado 21 de noviembre, de 9 a. m. a 2 p. m. ¿Dónde? Canchas de baloncesto de St. James Park, en 2550 Jerome Avenue.

Canchas de baloncesto de St. James Park, en 2550 Jerome Avenue. ¿Qué entregarán? Pavos gratuitos en su jornada comunitaria anual.

Pavos gratuitos en su jornada comunitaria anual. Condiciones: conviene revisar la página del organizador antes de acudir para confirmar los requisitos de registro y la disponibilidad.

Brooklyn: Find Community Connection Project

¿Cuándo? Sábado 21 de noviembre, de 2 a 5 p. m.

Sábado 21 de noviembre, de 2 a 5 p. m. ¿Dónde? 648 Park Avenue, Brooklyn, NY 11205.

648 Park Avenue, Brooklyn, NY 11205. ¿Qué entregarán? Pavos y alimentos de Thanksgiving, además de otros artículos y recursos comunitarios, según disponibilidad.

Pavos y alimentos de Thanksgiving, además de otros artículos y recursos comunitarios, según disponibilidad. Condiciones: la entrada es gratuita. Se recomienda registrarse, pero hacerlo no garantiza recibir un pavo ni un artículo específico.

South Bronx: Tashane Way Foundation

¿Cuándo? Domingo 22 de noviembre, desde el mediodía.

Domingo 22 de noviembre, desde el mediodía. ¿Dónde? Afuera de 671 Westchester Avenue, en el complejo St. Mary’s Park Houses.

Afuera de 671 Westchester Avenue, en el complejo St. Mary’s Park Houses. ¿Qué entregarán? Pavos y productos para la celebración.

Pavos y productos para la celebración. Condiciones: sin inscripción previa y hasta agotar existencias; los organizadores aconsejan llegar temprano.

Bronx: The Mall at Bay Plaza

Este reparto requiere dos visitas:

Retiro del boleto: viernes 20 de noviembre, desde las 5 p.m., en la entrada del área Village, en la planta baja.

viernes 20 de noviembre, desde las 5 p.m., en la entrada del área Village, en la planta baja. Entrega del pavo: martes 24 de noviembre.

martes 24 de noviembre. ¿Dónde? 200 Baychester Avenue, Bronx.

200 Baychester Avenue, Bronx. Condiciones: es obligatorio presentar el boleto y se entregará un pavo por familia. La publicación consultada no precisa el horario de retiro del pavo del día 24.

¿DÓNDE ENTREGARÁN PAVOS Y ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?

Roselle: distribución del condado de Union

¿Cuándo? Jueves 19 de noviembre, desde la 1:30 p. m.

Jueves 19 de noviembre, desde la 1:30 p. m. ¿Dónde? Estacionamiento junto al Warinanco Sports Center, en 1 Park Drive, Roselle.

Estacionamiento junto al Warinanco Sports Center, en 1 Park Drive, Roselle. ¿Qué entregarán? Pavos y cajas de alimentos no perecederos.

Pavos y cajas de alimentos no perecederos. ¿A quiénes está dirigida? Residentes del condado de Union que necesitan ayuda alimentaria.

Residentes del condado de Union que necesitan ayuda alimentaria. Condiciones: deben presentar un comprobante de residencia en el condado. La entrega será por orden de llegada y hasta agotar existencias.

Red Bank: Lunch Break

¿Cuándo? El programa de distribución está anunciado del 9 al 25 de noviembre.

El programa de distribución está anunciado del 9 al 25 de noviembre. ¿Dónde? 121 Drs. James Parker Boulevard, Red Bank.

121 Drs. James Parker Boulevard, Red Bank. ¿Qué entregarán? Pavos y alimentos no perecederos para familias locales.

Alcaldía de East Orange

¿Cuándo? Sábado 21 de noviembre, de 11 a.m. a 2 p.m.

Sábado 21 de noviembre, de 11 a.m. a 2 p.m. ¿Dónde? 66 S. Grove St., East Orange, NJ 07018

66 S. Grove St., East Orange, NJ 07018 Condiciones: consultar con las autoridades municipales

The Temple of Hip Hop, en Newark

¿Cuándo? Lunes 23 de noviembre, 12 a 6 p.m.

Lunes 23 de noviembre, 12 a 6 p.m. ¿Dónde? 55 Ludlow Street, Newark, Nueva Jersey

55 Ludlow Street, Newark, Nueva Jersey Condiciones: para el registro debes contactar al asistente del alcalde correspondiente a cada zona. Para obtener información adicional sobre el programa, pueden llamar al departamento de Proyectos Especiales al 973-733-5460.

Community Turkey Giveaway, en Newark

¿Cuándo? Martes 24 de noviembre, de 12 a 5 p.m.

Martes 24 de noviembre, de 12 a 5 p.m. ¿Dónde? 84 Clinton Place, Newark, Nueva Jersey