A tan solo cuatro días de celebrarse el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos , distintas organizaciones situadas en Carolina del Norte se han preparado para ofrecer pavos y cenas completas gratuitas a sus residentes, debido a los altos presupuestos que conllevan estos preparativos. En caso estés viviendo en una comunidad perteneciente al mencionado estado, te ofreceré los lugares y horarios de entrega para aprovechar estos recursos.

Los elevados costos de los distintos alimentos para la preparación de la cena por Thanksgiving provocan que distintas familias desistan en celebrar este día. Por esa razón, estas iniciativas solidarias son cruciales para que estos residentes disfruten de esta fecha importante en Estados Unidos.

Durante esta fecha, miles de familias estadounidense se reúnen para disfrutar de una deliciosa cena. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Organizaciones que entregarán pavos y cenas gratis por Thanksgiving en Carolina del Norte

Según el medio ABC 11, estas son las organizaciones, entre civiles y religiosas, que ofrecerán recursos gratuitos a los residentes de Carolina del Norte como parte de las celebraciones del Día de Acción de Gracias:

Organización Ubicación Fecha y Horario Detalles Durham Rescue Mission 1201 East Main Street 27 de noviembre: 11:00 - 14:00 (hora local) Cena gratuita West 94th Street Pub 4711 Hope Valley Road Durham 27 de noviembre: 11:00 - 13:00 (hora local) 200 kits de alimentos gratis Meals On Wheels Durham 27 de noviembre: 10:00 - 12:00 (hora local) Comidas calientes Iglesia Catch The Fire 2425 East Garner Road 23 de noviembre: 12:30 - 15:00 (hora local) Entrega de pavos a 225 familias Departamento de Policía de Wake Forest y Tri-Area Ministry 149 E. Holding Ave., Wake Forest 24 de noviembre: 7:00 - 9:30 (hora local) Entrega de 1,200 pavos congelados

Se realizará un desfile de Thanksgiving en Charlotte

Es importante mencionar que, en la ciudad de Charlotte, se llevará a cabo el tradicional desfile de Día de Acción de Gracias organizado por Novanth Health. Esta caravana, que se realiza desde 1947, contará con la presencia de carrozas, bandas, presentaciones, dignatarios, celebridades y globos.

Por motivo del Thanksgiving, la comunidad de Charlotte realizará un desfile. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Origen histórico del primer Día de Acción de Gracias

Según información de Usa Gov, esta importante celebración estadounidense se remonta a una cosecha exitosa realizada en 1621 en Plymouth, situado en el estado de Massachusetts, entre los peregrinos colonos y los nativos americanos Wampanoag. En este evento que duró tres días, los participantes compartieron pavo, calabazas y frutas secas.

