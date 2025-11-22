A menos de una semana de celebrarse el Día de Acción de Gracias, distintas organizaciones y empresas en Austin y El Paso, ciudades pertenecientes al estado de Texas, han decidido aliviar la carga de distintas familias al ofrecer pavos y cenas festivas completamente gratuitos. En esta nota, te mostraré dónde puedes conseguir estos recursos esenciales para que tu mesa no esté vacía durante este día festivo.
El Thanksgiving es una fecha especial para muchas familias estadounidenses, ya que se pretende expresar la gratitud por las bendiciones recibidas. La costumbre principal de este día festivo, que se celebrará el 27 de noviembre del presente año, es disfrutar de una abundante cena familiar.
Pavos y/o comidas gratis en Austin
|Organización y/o empresa
|Fecha
|Horario
|Ubicación
|Detalles
|Thanksgiving dinner Giveaway
|22 de noviembre
|desde las 9:00 a.m.
|Greater Mount Zion Baptist Church 4301 Tannehil Lane, Austin
|-
|Hands for Hope Holiday Meal Distribution
|22 de noviembre
|-
|El Buen Samaritano7000 Woodhue Drive
|Para inscribirse, llamar al 512-543-7903 los días 14 y 17 de noviembre. Se entregarán comidas completas a las primeras 1000 familias.
|Thanksgiving Food Distribution at Rosewood Zaragosa
|22 de noviembre
|9:00 a.m. a 12:00 p.m.
|-
|-
|Thanksgiving Meal Bags
|23 de noviembre
|12:00 p.m. a 3:00 p.m.
|Bethany United Methodist Church10010 Anderson Mill Road, Austin
|Se entregarán 300 comidas a familias en necesidad.
|Operation Turkey
|27 de noviembre
|8:00 a.m. a 12:00 p.m.
|Juliet Italian Kitchen 1500 Barton Springs Road
|Se entregarán 3,000 comidas en el sur de Austin.
Pavos y/o comidas gratis en El Paso
|Organización y/o empresa
|Fecha
|Horario
|Ubicación
|Detalles
|Turkey Drive Comunitario
|22 de noviembre
|desde las 10:00 a.m.
|637 Ascención Street, El Paso, TX
|Se regalarán 300 pavos.
|Entrega de Pavos en Centro San Vicente
|25 de noviembre
|desde las 8:00 a.m.
|Centro San Vicente, 8061 Alameda Ave., El Paso, TX 79915
|Se entregarán 250 pavos gratis-
|Entrega de Despensa Navideña y Pavos
|25 de noviembre
|desde las 8:30 a.m.
|Consulado General de México en El Paso910 E. San Antonio Ave., El Paso, TX 79901
|Se entregará uno por familia y por orden de llegada.
|Charlie Clark Nissan El Paso
|27 de noviembre
|desde las 12:00 p.m.
|6451 S Desert Blvd, El Paso, TX 79932
|Se entregarán pavos gratis hasta agotar stock.
Cuáles son los requisitos para calificar y recibir un pavo o una cena
Generalmente, se requiere enseñar una identificación válida y, en algunos casos, una prueba de residencia en el área o algún documento que demuestre que la personas y/o familia está en necesidad económica (como una tarjeta de asistencia alimentaria o prueba de bajos ingresos).
