A menos de una semana de celebrarse el Día de Acción de Gracias , distintas organizaciones y empresas en Austin y El Paso, ciudades pertenecientes al estado de Texas, han decidido aliviar la carga de distintas familias al ofrecer pavos y cenas festivas completamente gratuitos. En esta nota, te mostraré dónde puedes conseguir estos recursos esenciales para que tu mesa no esté vacía durante este día festivo.

El Thanksgiving es una fecha especial para muchas familias estadounidenses, ya que se pretende expresar la gratitud por las bendiciones recibidas. La costumbre principal de este día festivo, que se celebrará el 27 de noviembre del presente año, es disfrutar de una abundante cena familiar.

El pavo es el alimento tradicional durante las celebraciones de este día festivo. (Foto: Freepik)

Pavos y/o comidas gratis en Austin

Organización y/o empresa Fecha Horario Ubicación Detalles Thanksgiving dinner Giveaway 22 de noviembre desde las 9:00 a.m. Greater Mount Zion Baptist Church 4301 Tannehil Lane, Austin - Hands for Hope Holiday Meal Distribution 22 de noviembre - El Buen Samaritano7000 Woodhue Drive Para inscribirse, llamar al 512-543-7903 los días 14 y 17 de noviembre. Se entregarán comidas completas a las primeras 1000 familias. Thanksgiving Food Distribution at Rosewood Zaragosa 22 de noviembre 9:00 a.m. a 12:00 p.m. - - Thanksgiving Meal Bags 23 de noviembre 12:00 p.m. a 3:00 p.m. Bethany United Methodist Church10010 Anderson Mill Road, Austin Se entregarán 300 comidas a familias en necesidad. Operation Turkey 27 de noviembre 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Juliet Italian Kitchen 1500 Barton Springs Road Se entregarán 3,000 comidas en el sur de Austin.

Pavos y/o comidas gratis en El Paso

Organización y/o empresa Fecha Horario Ubicación Detalles Turkey Drive Comunitario 22 de noviembre desde las 10:00 a.m. 637 Ascención Street, El Paso, TX Se regalarán 300 pavos. Entrega de Pavos en Centro San Vicente 25 de noviembre desde las 8:00 a.m. Centro San Vicente, 8061 Alameda Ave., El Paso, TX 79915 Se entregarán 250 pavos gratis- Entrega de Despensa Navideña y Pavos 25 de noviembre desde las 8:30 a.m. Consulado General de México en El Paso910 E. San Antonio Ave., El Paso, TX 79901 Se entregará uno por familia y por orden de llegada. Charlie Clark Nissan El Paso 27 de noviembre desde las 12:00 p.m. 6451 S Desert Blvd, El Paso, TX 79932 Se entregarán pavos gratis hasta agotar stock.

Cuáles son los requisitos para calificar y recibir un pavo o una cena

Generalmente, se requiere enseñar una identificación válida y, en algunos casos, una prueba de residencia en el área o algún documento que demuestre que la personas y/o familia está en necesidad económica (como una tarjeta de asistencia alimentaria o prueba de bajos ingresos).

Habitualmente, organizaciones benéficas se encargan de entregar gratuitamente pavos o cenas previo al Día de Acción de Gracias. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')