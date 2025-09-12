Imagina ganar un premio que te promete $5,000 a la semana para el resto de tu vida. Planeas tu retiro, mueves a tu familia y crees que ya no tendrás que preocuparte por el dinero. Pero, de repente, los pagos se detienen. Eso es lo que les está ocurriendo a varios ganadores de Publishers Clearing House (PCH) en Estados Unidos, después de que la histórica compañía de sorteos se declarara en bancarrota en abril.

Una investigación del medio local KGW8 reveló que al menos diez ganadores, que dependían de sus cheques anuales, dejaron de recibirlos sin previo aviso.

Entre ellos está John Wyllie, de 61 años, de White City, quien ganó en 2012 un premio de $260,000 anuales “de por vida”.

Tras declararse en bancarrota, la empresa dejó de enviar los pagos prometidos, generando incertidumbre entre quienes confiaban en su premio. | Crédito: Publishers Clearing House

“Esto se siente como una pesadilla. Pensé que esto duraría el resto de mi vida”, confesó Wyllie.

El dinero le permitió jubilarse antes de tiempo y mudarse cerca de su familia, pero ahora busca empleo con urgencia y teme perder su casa.

Matthew y Tamar Veatch, un matrimonio de veteranos del ejército en Cottage Grove que ganó el mismo tipo de premio en 2021, atraviesan una situación similar.

Al principio, al notar la falta del pago anual, llamaron a PCH y un representante les aseguró que los pagos continuarían trimestralmente.

Tamar Veatch, veterana del ejército, dejó de recibir sus pagos y enfrenta una dura incertidumbre financiera. | Crédito: KING 5 / YouTube

Poco después, la empresa quebró y el dinero dejó de llegar. “Es cruel”, dijo Matthew. “Lo peor es que confiamos en ellos”.

Esto pasará con los premios

En julio, ARB Interactive compró Publishers Clearing House a través del proceso de quiebra. En un comunicado enviado a People, la nueva dueña aclaró que no es responsable de los premios otorgados antes de su adquisición, pero sí se hará cargo de los premios entregados a partir del 15 de julio de 2025, así como de un SuperPrize del 31 de mayo.

“Reconocemos el impacto que esto ha tenido en los ganadores y la decepción que causó el proceso de bancarrota”, dijo un portavoz. La empresa afirmó que implementará una estructura de pagos sólida para garantizar que los premios futuros estén protegidos.

ARB también informó que aportó una suma de dinero significativa al patrimonio de bancarrota, que es el encargado legal de pagar a los ganadores previos. Sin embargo, aún no hay garantías de que los pagos atrasados lleguen a quienes los esperaban.

John Wyllie, quien ganó $260,000 anuales de por vida, teme perder su hogar tras el quiebre de Publishers Clearing House. | Crédito: KING 5 / YouTube

Darrell Lester, ex vicepresidente senior de PCH (1973-2022), expresó su indignación por la situación a The Daily Mail: “Estoy realmente enojado por cómo manejaron sus finanzas”.

Además, lanzó un consejo para los futuros afortunados: “Si ganas, toma el pago único. Si una empresa o estado quiebra, no tienen obligación de seguir pagando cuotas de por vida”.

Aunque reconoce que esta opción implica pagar más impuestos al principio, considera que es la más segura para garantizar el dinero.

Cuando Publishers Clearing House presentó su bancarrota en Nueva York, aseguró a Associated Press que sus pagos no se verían afectados. Hoy, para ganadores como Wyllie y los Veatch, la realidad es muy distinta: lo que parecía una seguridad eterna se ha convertido en una lucha legal y emocional.

