Las constantes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y el desarrollo del mayor programa de deportaciones en la historia del país implementado por el Gobierno de Donald Trump continúan creando miedo y preocupación entre la comunidad latina. Frente a la polémica por detenciones, uso de la fuerza, separación de familias y cientos de personas que son expulsadas del territorio y deben volver a sus naciones de origen dejando atrás sus sueños y todo lo logrado con esfuerzo, un hondureño decidió alzar su voz de protesta de una peculiar manera. Hoy te traigo la historia de Marvin Hernández, un hombre originario de Tegucigalpa que decidió pedalear desde Tampa, en Florida hasta Washington D.C., ¿qué lo motivó? Aquí te lo cuento.

Han pasado tres meses desde que inició su aventura acompañado de sus fieles compañeros: su perro y una bicicleta con la bandera de EE.UU.. Con ella ha recorrido miles de millas para hacer más visible el sufriendo de aquellos que, sin tener antecedentes policiales o representar un peligro para la seguridad, han terminado en un centro de reclusión.

“Yo empecé en la milla 0 con la bicicleta como medio de transporte y en ese recorrido uní a ‘Fluffy’ (su perro) porque estaba todo el tiempo en casa. Esta idea surge porque siento que en mi comunidad de inmigrantes estamos siendo afectados por lo que está pasando”, narró Marvin Hernández a Telemundo 44.

El hondureño Marvin Hernández cruza Estados Unidos en bicicleta y junto a su perro 'Fluffy'. (Foto: captura @Telemundo44 / YouTube)

Hondureño protesta con su bicicleta y su perrito

Marvin Hernández reconoce que ha sido muy duro el trayecto, pero también “increíble y muy bonito. He conocido muchas personas que han abierto su corazón (...) de distintas razas, nacionalidades, distintos colores de piel, aquí no se ve, pero aquí están”, afirmó mostrando una gran tela blanca en la que acumula el apoyo de quienes se han unido a su lucha.

Y es que él les comenta cuál es su propósito y “les pido que si, por favor creen que podemos encontrar la paz en nuestras comunidades” puedan poner su firma y dejar un mensaje.

“Tengo la fe y esperanza que puedo encontrar congresistas, senadores que tienen esas ganas y ansias de que llevemos la paz a nuestras comunidades. Que todavía es posible que encontremos la paz dentro de este hermoso país”, agregó.

En su travesía de tres meses ha recolectado gran cantidad de firmas de personas que apoyan su lucha. (Foto: captura @Telemundo44 / YouTube)

Carta a Donald Trump

Cuando inició su travesía con su bicicleta, descalzo y junto a su perrito, el propósito de Marvin Hernández era entregarle una carta escrita por sus dos hijas al presidente Donald Trump. Conocido en redes sociales como ‘El hippie viajero’ (@culturahippierasta) aseguró que en el papel las pequeñas alzan la voz y piden paz para la comunidad migrante y es por eso que su meta es llegar a la Casa Blanca y darle personalmente este gran mensaje al republicano.

