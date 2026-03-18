La Administración Federal de Aviación (FAA) identificó 34 aeropuertos en California con zonas conocidas como “puntos críticos” o ‘hot spots’, donde existe un mayor riesgo de confusión en pistas o posibles colisiones, destacando aeropuertos importantes como Los Ángeles, San Francisco y San Diego. Lo anterior no significa que los aeropuertos sean inseguros, sino que son lugares donde pueden ocurrir errores si no se tiene mayor atención. Por eso, la FAA busca advertir a pilotos y personal en tierra para reducir riesgos y evitar incidentes.

La lista incluye tanto grandes aeropuertos internacionales como otros regionales muy utilizados, como San José, Hollywood Burbank y Santa Bárbara. En muchos casos, los problemas se deben a la complejidad de las pistas y al alto volumen de tráfico aéreo.

Entre las principales causas de estos “puntos críticos” están los errores al desplazarse por las calles de rodaje, la poca distancia entre pistas paralelas y la dificultad para ver o interpretar correctamente las señales en el suelo.

Entre los aeropuertos señalados están algunos de los más importantes del estado, como LAX y San Francisco. (Foto: AFP)

En el aeropuerto de Los Ángeles (LAX), se detectaron tres zonas problemáticas. En algunos casos, los pilotos tienen dificultades para identificar dónde deben detenerse debido a marcas poco visibles. También se han registrado cruces no autorizados y confusión al moverse entre distintas rutas dentro del aeropuerto.

En San Diego, la FAA identificó un punto crítico relacionado con errores al desplazarse, mientras que en San Francisco se reportaron cuatro zonas con problemas, principalmente por intersecciones complejas y señalización poco clara.

“Revisamos estos puntos críticos de forma regular con la FAA, las aerolíneas y los operadores en tierra para aumentar la conciencia y desarrollar estrategias de mitigación”, señaló Doug Yakel, portavoz del aeropuerto de San Francisco, en un comunicado enviado a USA Today.

Entre las principales causas de estos “puntos críticos” están los errores al desplazarse por las calles de rodaje, la poca distancia entre pistas paralelas y la dificultad para ver o interpretar correctamente las señales en el suelo. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

“Estas estrategias pueden ser cambios en los procedimientos o mejoras físicas, como un proyecto de mejora de calles de rodaje completado en 2024 o un proyecto en pistas que comenzará este mes e incluye mejoras en áreas cercanas”, agrega el mensaje.

Finalmente, aeropuertos más pequeños como Livermore y Hayward concentran la mayor cantidad de puntos críticos detectados, lo que demuestra que este tipo de riesgos no solo afecta a grandes terminales, sino también a instalaciones regionales con alta actividad.

Lista completa: los 34 aeropuertos de California con “puntos críticos” y sus riesgos

A continuación, presentamos el listado detallado de los 34 aeropuertos de California donde la FAA detectó riesgos específicos, detallando la ubicación de cada “punto crítico” y las maniobras que podrían causar incidentes en las pistas.

Atwater - Castle (MER): Área compleja en las calles de rodaje A y G; congestión de tráfico por el alto volumen de aeronaves hacia la pista 31.

Área compleja en las calles de rodaje A y G; congestión de tráfico por el alto volumen de aeronaves hacia la pista 31. Burbank - Bob Hope (BUR): Riesgo de incursión en pista por ubicación no típica de las marcas de espera en la rampa de las pistas 33-15 y 08-26.

Riesgo de incursión en pista por ubicación no típica de las marcas de espera en la rampa de las pistas 33-15 y 08-26. Carlsbad - McClellan-Palomar (CRQ): Dificultad de la torre para ver aviones pequeños cuando hay jets grandes estacionados; confusión de pilotos entre las salidas de las calles de rodaje A3 y A4.

Dificultad de la torre para ver aviones pequeños cuando hay jets grandes estacionados; confusión de pilotos entre las salidas de las calles de rodaje A3 y A4. Chino - Chino (CNO): Errores de navegación donde los pilotos ingresan a pistas por error o confunden las calles de rodaje D y K en intersecciones complejas.

Errores de navegación donde los pilotos ingresan a pistas por error o confunden las calles de rodaje D y K en intersecciones complejas. Concord - Buchanan Fld (CCR): Riesgo de despegue en superficie incorrecta (confundir la calle de rodaje J con la pista 32L) y geometría compleja en la convergencia de varias calles de rodaje.

Riesgo de despegue en superficie incorrecta (confundir la calle de rodaje J con la pista 32L) y geometría compleja en la convergencia de varias calles de rodaje. El Monte - San Gabriel Valley (EMT): Necesidad de vigilancia extrema por tráfico que sale de la pista en las calles de rodaje C y D.

Necesidad de vigilancia extrema por tráfico que sale de la pista en las calles de rodaje C y D. Fairfield - Travis AFB (SUU): Intersección con alto flujo de vehículos terrestres y un solo punto de entrada/salida para la pista 21L/03R.

Intersección con alto flujo de vehículos terrestres y un solo punto de entrada/salida para la pista 21L/03R. Hawthorne - Jack Northrop Fld (HHR): Área de espera (run-up) de la pista 25; prohibido salir sin autorización específica de la torre.

Área de espera (run-up) de la pista 25; prohibido salir sin autorización específica de la torre. Hayward - Hayward Exec (HWD): Zonas no visibles desde la torre de control y pilotos que no contactan a “Tierra” tras salir de la pista; marcas de espera en ubicaciones no habituales.

Zonas no visibles desde la torre de control y pilotos que no contactan a “Tierra” tras salir de la pista; marcas de espera en ubicaciones no habituales. La Verne - Brackett Fld (POC): Distancia muy corta entre las pistas paralelas 26R y 26L, lo que requiere atención extra a las marcas de espera.

Distancia muy corta entre las pistas paralelas 26R y 26L, lo que requiere atención extra a las marcas de espera. Livermore - Livermore Muni (LVK): Incumplimiento frecuente de instrucciones de “mantenerse antes de la pista” (hold short) y aterrizajes sin autorización en la pista 25R.

Incumplimiento frecuente de instrucciones de “mantenerse antes de la pista” (hold short) y aterrizajes sin autorización en la pista 25R. Los Angeles - Los Angeles Intl (LAX): Riesgo de incursión por la corta distancia entre pistas paralelas (24R/24L) e ingresos no autorizados a la pista 25L a través de la calle de rodaje F.

Riesgo de incursión por la corta distancia entre pistas paralelas (24R/24L) e ingresos no autorizados a la pista 25L a través de la calle de rodaje F. Marysville - Beale AFB (BAB): Tráfico de alta velocidad de aviones espía U-2 y visibilidad limitada debido a la pendiente de la calle de rodaje F.

Tráfico de alta velocidad de aviones espía U-2 y visibilidad limitada debido a la pendiente de la calle de rodaje F. Mojave - Air & Space Port (MHV): Intersecciones múltiples de calles de rodaje con visibilidad limitada desde la torre y confusión al entrar a las pistas 08 y 04.

Intersecciones múltiples de calles de rodaje con visibilidad limitada desde la torre y confusión al entrar a las pistas 08 y 04. Napa - Napa Co (APC): Geometría compleja por calles de rodaje convergentes y distancia muy corta desde la rampa hasta la pista 24.

Geometría compleja por calles de rodaje convergentes y distancia muy corta desde la rampa hasta la pista 24. Oakland - San Francisco Bay (OAK): Confusión entre las calles de rodaje A y B; pilotos que pierden su giro y terminan ingresando por error a la pista 10L-28R.

Confusión entre las calles de rodaje A y B; pilotos que pierden su giro y terminan ingresando por error a la pista 10L-28R. Ontario - Ontario Intl (ONT): Pilotos que siguen la línea central incorrecta al cruzar la pista 08R/26L y giran hacia la pista por error.

Pilotos que siguen la línea central incorrecta al cruzar la pista 08R/26L y giran hacia la pista por error. Palm Springs - Palm Springs Intl (PSP): Ingresos no autorizados a pistas por omitir giros en las calles de rodaje C o J.

Ingresos no autorizados a pistas por omitir giros en las calles de rodaje C o J. Riverside - Riverside (RAL): Riesgo de cruzar la pista 34 sin advertirlo y zonas de nula visibilidad para la torre de control.

Riesgo de cruzar la pista 34 sin advertirlo y zonas de nula visibilidad para la torre de control. Sacramento - Sacramento Exec (SAC): Confusión entre la calle de rodaje de entrada (A) y la de salida (B); zonas no visibles desde la torre.

Confusión entre la calle de rodaje de entrada (A) y la de salida (B); zonas no visibles desde la torre. Sacramento - Sacramento Intl (SMF): Conflictos durante el remolque de aviones (pushback) en las terminales A y B; errores de giro en la calle de rodaje A13.

Conflictos durante el remolque de aviones (pushback) en las terminales A y B; errores de giro en la calle de rodaje A13. San Diego - Montgomery-Gibbs Exec (MYF): Cruces no autorizados de la pista 28L al salir de la 28R; confusión entre las calles de rodaje A y B.

Cruces no autorizados de la pista 28L al salir de la 28R; confusión entre las calles de rodaje A y B. San Diego - San Diego Intl (SAN): Pilotos que giran incorrectamente hacia la calle de rodaje J en lugar de la C desde el área de aviación general.

Pilotos que giran incorrectamente hacia la calle de rodaje J en lugar de la C desde el área de aviación general. San Francisco - San Francisco Intl (SFO): Intersecciones complejas cercanas a las pistas; riesgo de cruzar la pista 01L-19R por error y falta de marcas pintadas en algunas intersecciones de pistas.

Intersecciones complejas cercanas a las pistas; riesgo de cruzar la pista 01L-19R por error y falta de marcas pintadas en algunas intersecciones de pistas. San Jose - Norman Y Mineta (SJC): Riesgo de incursión en la pista 30L debido a la corta distancia desde el área de espera.

Riesgo de incursión en la pista 30L debido a la corta distancia desde el área de espera. San Jose - Reid-Hillview (RHV): Gran volumen de tráfico en las intersecciones de las calles de rodaje D, Z y Y.

Gran volumen de tráfico en las intersecciones de las calles de rodaje D, Z y Y. San Luis Obispo - Regional (SBP): Áreas no visibles desde la torre y una calle de rodaje (A4) que no es perpendicular a la pista.

Áreas no visibles desde la torre y una calle de rodaje (A4) que no es perpendicular a la pista. Santa Ana - John Wayne/Orange Co (SNA): Distancia corta entre pistas paralelas y errores frecuentes al intentar girar de la calle de rodaje H hacia la C.

Distancia corta entre pistas paralelas y errores frecuentes al intentar girar de la calle de rodaje H hacia la C. Santa Barbara - Santa Barbara Muni (SBA): Marcas de espera mal posicionadas o en ángulo que confunden a los pilotos, provocando que no salgan completamente de la pista.

Marcas de espera mal posicionadas o en ángulo que confunden a los pilotos, provocando que no salgan completamente de la pista. Santa Maria - Public (SMX): Intersecciones complejas muy cerca de la pista; fallas frecuentes en mantenerse antes de las pistas 20 y 12.

Intersecciones complejas muy cerca de la pista; fallas frecuentes en mantenerse antes de las pistas 20 y 12. Santa Rosa - Sonoma Co (STS): Riesgo de despegar de la pista equivocada (confundir la 20 con la 14) e ingresos no autorizados por la cercanía de las calles de rodaje a la pista.

Riesgo de despegar de la pista equivocada (confundir la 20 con la 14) e ingresos no autorizados por la cercanía de las calles de rodaje a la pista. Stockton - Stockton Metro (SCK): Zonas no visibles desde la torre e incumplimiento de esperas al salir de la pista 11L-29R.

Zonas no visibles desde la torre e incumplimiento de esperas al salir de la pista 11L-29R. Torrance - Zamperini Fld (TOA): Pilotos que no respetan el área de espera de la aproximación a la pista 11R-29L.

Pilotos que no respetan el área de espera de la aproximación a la pista 11R-29L. Truckee - Tahoe (TRK): Peligro por operaciones simultáneas en las pistas 11-29 y 02-20.

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