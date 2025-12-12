Para cumplir ciertas responsabilidades laborales o de otra índole, hay personas en Estados Unidos que realizan viajes mediante sus coches, a pesar de las duras condiciones climáticas que se están registrando en este país . Si tu eres una de ellas, quiero revelarte un riesgo que necesitas tener en consideración: el ‘hielo negro’. Es crucial que sepas de qué trata y qué accionar ejecutar para evitar algún trágico accidente.

Según datos otorgados por la Administración Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en inglés), cada año más de 1,300 personas pierden la vida y cerca a 116,800 ciudadanos resultan heridos debido a accidentes causados por el pavimento nevado, con aguanieve o hielo.

Por eso, resulta pertinente tomar las precauciones necesarias en caso conduzcas en zonas que están siendo afectadas por la presencia de nieve en gran parte del EE.UU., tales como áreas del Centro y Noreste.

El hielo negro no es fácil de detectarlo, ya que suele ser "invisible". (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Qué es el hielo negro y por qué es peligroso

Se trata de un hielo trasparente difícil de visualizar y es capaz de formarse en cualquier tipo de superficie, especialmente en carreteras o aceras. Esto es un punto en contra en caso seas conductor, ya que no podrás detectarlo a simple vista.

Para el Departamento de Seguridad Pública de Utah (DPS, por sus siglas en inglés en inglés), es una condición mortal, ya que reduce por completo la tracción de los neumáticos, logrando que el auto derrape y así surja un accidente de tránsito, especialmente de noche o madrugada.

Cómo evitar accidentes ante la formación de hielo negro en EE.UU.

Si estás pensando realizar viajes por carretera durante estos días y hay presencia de nieve, es probable que te topes con un hielo negro. Para ello, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) lanzó una serie de recomendaciones que te servirán. Aquí te las comparto:

Revisa el pronóstico y alertas invernales.

Revisa el estado de tus neumáticos y frenos. También limpia tus parabrisas.

Reduce la velocidad cuando estés conduciendo.

Toma un espacio considerable entre tu automóvil y el coche que está ubicado adelante.

Aprende a detectarlo con la iluminación adecuada.

Practica el manejo sobre hielo visible con la ayuda de un experto.

Los expertos recomiendan mantener cierta distancia de otro auto ante la presencia de hielo negro. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Los estados con más accidentes por nevadas en EE.UU.

Basándome en distintos estudios especializados sobre seguridad vial en Estados Unidos, estos son los cinco estados con mayores choques y muertes en carreteras a causa de heladas o nevadas: Michigan, Ohio, Pensilvania, Nueva York e Illinois.

