Después de casi dos semanas de frío extremo que paralizaron carreteras, retrasaron vuelos y mantuvieron a millones de personas refugiadas en casa, Nueva York empieza a despertar lentamente del congelamiento, por más que haya ciertas condiciones que podrían asemejar —aunque en menos intensidad— lo ya visto anteriormente durante este fin de semana del Día de San Valentín. Las temperaturas diurnas, por fin, superan el punto de congelación, y los termómetros marcan más de 30 grados Fahrenheit en una ciudad donde hasta hace pocos días era difícil caminar sin sentir el viento ártico calando los huesos. Para muchos, incluyendo a las comunidades hispanas —desde los trabajadores de la construcción en el Bronx hasta las familias latinas de Queens o los deliverys que recorren Manhattan en bicicleta—, este respiro térmico parece una bendición después de la tormenta invernal histórica que dejó más de un pie de nieve en Central Park. Sin embargo, las autoridades locales reiteran que el descongelamiento trae consigo un nuevo tipo de peligro, uno menos evidente pero igual de real: la amenaza silenciosa del hielo que se derrite.

La Oficina de Gestión de Emergencias de Nueva York (NYC Emergency Management) ha emitido múltiples alertas sobre los riesgos asociados con el derretimiento de la nieve. Sus advertencias se repiten en noticieros locales, radios comunitarias y redes sociales donde la propia alcaldía ha pedido “no bajar la guardia”. A continuación, repasamos cuáles son los principales peligros del deshielo y qué medidas recomiendan las autoridades para evitar tragedias en los próximos días.

Una pareja besándose en Nueva York en plena tormenta invernal (Foto: AFP)

CAÍDA DE NIEVE Y HIELO DESDE EDIFICIOS: UN PELIGRO SILENCIOSO

Uno de los mayores riesgos es la caída de bloques de nieve y placas de hielo desde techos, cornisas y estructuras elevadas. En zonas de Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island todavía se observan montículos de nieve compacta, mientras cuadrillas de limpieza trabajan a contrarreloj. El principal temor llega con el mediodía, cuando el sol acelera el derretimiento y el hielo acumulado puede desprenderse sin previo aviso.

Imágenes recientes —como la señal de advertencia de “falling ice” colocada cerca de Times Square el 4 de febrero de 2026— muestran la urgencia de este llamado. No se trata de exageración: los bloques que se desprenden pueden causar lesiones graves o dañar autos estacionados. Las autoridades recomiendan:

Evitar caminar pegado a edificios con acumulación visible de hielo.

Estar atentos a señales de advertencia en áreas comerciales y residenciales.

Reportar acumulaciones peligrosas al 311.

Los propietarios deben retirar hielo y nieve de forma segura o contratar servicios profesionales.

HIELO INESTABLE EN LAGOS, ESTANQUES Y ÁREAS COSTERAS

Otro riesgo menos visible, pero igual de peligroso, está en los cuerpos de agua. El Departamento de Gestión de Emergencias recuerda que nunca se debe asumir que el hielo es seguro. Esto aplica a:

Lagos y estanques en parques como Central Park o Prospect Park.

Zonas del río Hudson y el East River.

Sectores costeros como Far Rockaway, en Queens.

El hielo salado, común en zonas de marea, suele ser más delgado que el de agua dulce, y con el aumento de la temperatura pierde estabilidad rápidamente. Hace pocos días, el NYPD y el FDNY rescataron a tres personas que cayeron en aguas heladas en Far Rockaway, un recordatorio contundente del peligro.

Recomendaciones oficiales:

No caminar ni jugar sobre el hielo de lagos, ríos o zonas costeras.

Evitar áreas con agua en movimiento.

Supervisar constantemente a los niños.

En caso de accidente, llamar al 911 y no intentar rescates improvisados.

REHIELO NOCTURNO: EL RIESGO QUE VUELVE CADA MAÑANA

Aunque durante el día las calles parezcan seguras, las bajas temperaturas nocturnas, que pueden descender entre -10 y -20 grados Fahrenheit, provocan el rehielo: esa capa de hielo invisible que se forma de noche sobre el pavimento mojado. Los puntos más peligrosos suelen ser:

Puentes.

Calles con sombra o con poca circulación.

Rampas y escaleras exteriores.

Es el tipo de riesgo que engaña. Muchos salen por la mañana convencidos de que el peligro pasó, hasta que un paso en falso termina en caída o accidente.

UN CONTEXTO QUE NO DEBE SUBESTIMARSE

Este episodio llega después de una tormenta invernal que afectó a más de 40 estados y dejó más de 80 muertos en todo el país. Las comunidades, especialmente las latinas que trabajan al aire libre —desde jardineros hasta trabajadores de delivery o limpieza—, siguen recuperándose de los impactos. Por eso, aunque el clima empiece a mejorar, las autoridades insisten: el deshielo no marca el fin del peligro, solo cambia su forma.

La historia del invierno en Nueva York es también la historia de su gente que se adapta, se cuida y se ayuda entre vecinos. Como dice un viejo refrán popular entre los inmigrantes que viven aquí: “cuando el hielo se derrite, también se sueltan los peligros”. Tomar precauciones en estos días puede marcar la diferencia entre una transición segura hacia la primavera o una nueva emergencia en una ciudad que nunca duerme, ni siquiera en medio del frío.

Ciudadano de Nueva York limpiando la nieve tras la tormenta invernal (Foto: AP)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!