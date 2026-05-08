La fascinación por los ovnis tiene un nuevo impulso este viernes tras la desclasificación de numerosos archivos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas inglés) por parte del Pentágono, tras la orden que diera el presidente Donald Trump a inicios del año. En este primer lote de archivos gubernamentales se han revelado fotos y videos, muchos borrosos, que han sido calificados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos (Departamento de Guerra) como “nuevos y nunca vistos”. Asimismo, la entidad aseguró que seguirá “publicando archivos adicionales de forma continua”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, expresó en un comunicado que estos documentos “han alimentado durante mucho tiempo especulaciones de manera justificada, y es hora de que el pueblo estadounidense pueda tener acceso directo a ellos”.

Han sido más de un centenar de fotos que han sido reveladas y son analizadas al detalle por millones de personas. En este top de comparto algunas de las imágenes de los OVNIS del Pentágono que más han capturado la atención. Y sin duda, las imágenes provenientes de la NASA son algunas de las que más han causado revuelo.

Los misterios de Apolo 12

Esta fotografía de archivo muestra la superficie lunar vista desde el lugar de aterrizaje del Apolo 12. En la imagen se observa un área de interés resaltada, ligeramente a la derecha del eje vertical del encuadre, por encima del horizonte, donde se aprecian fenómenos no identificados. (Foto: NASA vía Departamento de Defensa de Estados Unidos)

Apolo 11 pasó a la historia como la primera vez que la humanidad pisó la Luna. La misión que le siguió podría tener su propio capítulo en los libros de historia por los extraños objetos delgados que los astronautas pudieron ver desde el horizonte lunar.

Esta fotografía de archivo muestra la superficie lunar vista desde el lugar de aterrizaje del Apolo 12. En la imagen se observa un área de interés resaltada, ligeramente a la derecha del eje vertical del encuadre, por encima del horizonte, donde se aprecian fenómenos no identificados. (Foto: NASA vía Departamento de Defensa de Estados Unidos)

El triángulo de Apolo 17

Apolo 17 fue la última misión en la que los seres humanos pisaron la Luna. Sin embargo, aparentemente otro hecho interesante ocurrió durante la misión de la NASA. Los astronautas, quienes recolectaban muestras de la Luna, informaron sobre un misterioso formación triangular en el cielo de nuestro satélite.

La imagen contiene tres “puntos” que forman un triángulo en el cuadrante inferior derecho del cielo lunar, claramente visibles al ampliar la imagen. (Foto: NASA vía Departamento de Defensa de Estados Unidos)

En esta misión los astronautas también reportaron extrañas luces. El piloto del módulo lunar Harrison Schmitt describió al fenómeno “como un 4 de julio”, en referencia a los fuegos artificiales por el Día de la Independencia de Estados Unidos.

El objeto de bronce en el cielo

Otro de los UAP que llamó la atención fue el aparente objeto metálico de forma elíptica de color bronce que se materializó a partir de una luz brillante en el cielo. La imagen es una fotografía real del lugar con una superposición gráfica generada por el laboratorio del FBI, que muestra informes de testigos presenciales que corroboraron los hechos de septiembre de 2023, se precisa en la página del Departamento de Defensa. El objeto medía entre 130 y 190 pies de largo y desapareció en instantes.