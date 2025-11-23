Para muchos migrantes, la obtención del Green Card marca el nuevo comienzo de una vida legal en Estados Unidos; sin embargo, mantener su estatus de residente permanente requiere de mucha atención. La gran mayoría suele cometer errores graves, a menudo sin saberlo, que llevarían a la anulación de sus privilegios migratorios. En esta nota, te revelaré cuáles son.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) considera que existen ciertos comportamientos que incentivarían a la intervención del Departamento de Seguridad (DHS). Estos son calificados como “abandono intencional de estatus”.

Entre las faltas más graves señaladas por esta agencia y que ocasionarían la anulación inmediata de la residencia permanente para un inmigrante son:

Mudarse hacia otro país con intenciones de vivir allí de manera permanente

Identificarse como un “no migrante” en sus declaraciones de impuestos federales

Permanecer fuera de Estados Unidos por un periodo prolongado de tiempo

Respecto al último punto, el extranjero titular de Green Card tiene la oportunidad de comprobar que su estadía en otro país no será permanente. Para ello, deberá enseñar documentos que detalle el motivo de su viaje, cuánto tiempo estará ausente en EE.UU. o cualquier otra circunstancia.

Ausentarte por un periodo largo de tiempo fuera de EE.UU. ocasionaría la pérdida de tu estatus de residente permanente. (Foto: Kurgenc / iStock) / Kurgenc

Tipos de delitos considerados como “errores graves” que anularían tu Green Card

Es importante mencionar que los delitos que anularían el estatus de residente permanente se dividen en varias categorías; sin embargo, entre las más relevantes que serían causales de una posible condena o suficientes para un proceso de remoción son:

Delitos con agravante (aggravated felonies)

Delitos de bajeza moral (crimes involving moral turpitude - CIMT)

El proceso para obtener una Green Card suele ser largo, aunque puede variar en ciertos casos. (Foto: Kurgenc / iStock) / Kurgenc

¿Existe algún documento que proteja la Green Card?

Según la agencia migratoria, en caso necesites realizar un viaje fuera de Estados Unidos, hay dos opciones que te ayudarían a mantener el estatus de residente permanente: obtener un permiso de reingreso bajo el Formulario I-131 antes de salir del país o conseguir una visa de residente que retorna (SB-1) .

