Un incidente ocurrido en una sucursal de Cinnabon en Ashwaubenon, Wisconsin, generó gran indignación después de que una empleada fuera grabada insultando de forma racista a una pareja somalí. El video, que se volvió viral, muestra a la trabajadora lanzando insultos y afirmando abiertamente que era racista mientras discutía con los clientes.

En la grabación, la mujer mira a la cámara, sonríe y dice: “Soy racista, y tú eres un n—-a. Soy racista y le diré eso al mundo entero”. La pareja le advierte que está arruinando su vida al decir eso públicamente, pero la empleada responde levantando ambos dedos medios.

El hombre que graba le dice: “Estás despedida de este lugar, hija de p—. No vas a seguir trabajando aquí”, a lo que ella contesta con un insulto.

Según la publicación original, la pareja solo había entrado para comprar comida y la discusión comenzó después de que la trabajadora supuestamente se burlara del hiyab de la mujer.

En el video, la mujer admite ser racista y agrede verbalmente a los clientes, lo que llevó a la compañía a reaccionar con un despido inmediato. (Foto: @dailypaypis / TikTok)

En otro momento de la grabación, el cliente le pregunta qué le pasa, a lo que ella responde: “¿Qué demoniso te pasa a ti, p--a fea? Lárgate de mi cara”, mientras él responde cuestionando quién está hablando de fealdad.

Cinnabon reaccionó rápidamente tras la difusión del video. En un comunicado, la empresa señaló: “Hemos visto el video perturbador de la tienda Cinnabon en Ashwaubenon, WI, y no aprobamos este comportamiento. La exempleada fue despedida de inmediato por el dueño de la franquicia. Sus acciones no reflejan nuestros valores ni la experiencia acogedora que cada cliente merece”.

La compañía reiteró más tarde que las palabras de la mujer eran “completamente inaceptables”.

Con el caso viralizado, la exempleada fue identificada como Crystal Wilsey, de 43 años. Pese a haber sido despedida, comenzó a publicar videos en TikTok donde bromea sobre su repentina fama.

En uno de ellos pregunta: “¿Cuántas vistas necesitas para que TikTok te pague?”, mientras que en otro simula una parodia de “influencer” abriendo una caja de un Happy Meal. “Porque me hicieron famosa con el tema racial”, escribió.

Según el New York Post, Wilsey defendió inicialmente que no era racista y afirmó tener una familia “mezclada” y un hijo “de color”, aunque luego se supo que el niño era blanco, pero padecía enfermedad de Addison, lo que podía oscurecer su piel.

La empresa también confirmó que su arrebato comenzó después de que un cliente le pidiera añadir más caramelo a su rollo de canela.

Tras la viralización, la exempleada comenzó a publicar videos en TikTok bromeando sobre su notoriedad y afirmando que la hicieron “famosa” por temas raciales. (Foto: @skygirlrain / Instagram)

Tras la viralización del caso, se crearon campañas de recaudación en línea para Wilsey, algunas de las cuales recaudaron miles de dólares antes de ser eliminadas.

Paralelamente, salieron a la luz sus antecedentes legales, que incluyen cargos por poner en peligro a un menor y posesión de marihuana en 2022, además de más de una docena de casos desde hace casi 25 años.

