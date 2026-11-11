Si tienes un permiso de trabajo EAD en Estados Unidos y vas a solicitar por primera vez tu número de Seguro Social, conviene conocer los requisitos antes de iniciar el trámite. Aunque este documento permite acreditar tu identidad y autorización para trabajar, la documentación y los pasos que debes seguir dependen de cómo presentes la solicitud. A continuación, te contamos qué exige la Administración del Seguro Social (SSA), qué documentos debes reunir y en qué casos es obligatorio acudir a una entrevista presencial.

Los requisitos dependen de cómo se tramite la solicitud (Foto: Getty Images)

REQUISITOS PARA SOLICITAR TU PRIMER NÚMERO DE SEGURO SOCIAL SI TIENES EAD

Para obtener por primera vez un número de Seguro Social (SSN), los inmigrantes con permiso de trabajo EAD deben acreditar su identidad, edad y autorización migratoria para trabajar.

Si presentan la solicitud directamente ante la SSA, deben aportar al menos dos documentos distintos. Ten en cuenta que el EAD puede demostrar tanto la identidad como la autorización laboral, pero no sustituye toda la documentación requerida.

Entonces, ¿qué documentos deben presentar? De acuerdo con la SSA pueden utilizarse:

El EAD, formulario I-766, como prueba de identidad y de estatus migratorio con autorización para trabajar.

El acta de nacimiento como prueba de edad. Si no está disponible o no puede obtenerse dentro del plazo previsto por la agencia, se puede aceptar otro documento como el pasaporte extranjero vigente.

Los documentos adicionales que correspondan a las circunstancias del solicitante, precisa la SSA.

Los documentos deben ser originales o copias certificadas por la entidad que los emitió. Por lo tanto, no se aceptan fotocopias simples ni copias notarizadas. Además, se debe verificar la documentación y la autorización migratoria con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Si vas a solicitar tu primer número de Seguro Social directamente ante la SSA, el EAD debe acompañarse de documentación adicional (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿ES OBLIGATORIO ACUDIR A UNA ENTREVISTA?

Sí. Todas las personas de 12 años o más que solicitan su primer SSN deben presentarse a una entrevista presencial. Sin embargo, existe una excepción importante: quienes solicitan el número como parte de un procedimiento migratorio autorizado no necesariamente tienen que realizar una solicitud o entrevista separada en la SSA, según el Código de Regulaciones Federales de la Seguridad Social.

Por ejemplo, si la persona pidió el SSN en la sección correspondiente del formulario I-765 al tramitar su permiso de trabajo, USCIS envía a la SSA los datos necesarios para emitir la tarjeta. En ese caso, la SSA indica que la tarjeta debe llegar por separado, a más tardar 14 días después de recibir el EAD. Si no llega, corresponde comunicarse con la agencia, señala en su sitio web.

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