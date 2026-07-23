Un fallo emitido por un juez federal de Boston representa un alivio temporal para miles de inmigrantes en Estados Unidos, luego de bloquear la intención de la administración de Donald Trump de retirar permisos de trabajo a ciertos grupos de extranjeros. La orden judicial permanecerá vigente, al menos, hasta que el magistrado decida si concede una suspensión de mayor duración, resolución que podría emitirse como máximo el próximo 5 de agosto.

Sin embargo, la decisión no significa una protección general para todos los inmigrantes ni detiene las deportaciones, aclaró el abogado de inmigración Ezequiel Hernández a N+ Univision. El especialista explicó que el fallo está enfocado únicamente en mantener vigentes ciertas autorizaciones laborales mientras avanzan los procesos legales.

Según Hernández, la medida beneficia principalmente a dos grupos de personas: quienes tienen permisos de trabajo relacionados con programas migratorios bajo disputa judicial y algunos solicitantes de asilo afectados por nuevas condiciones impuestas por el gobierno.

¿Quiénes conservan sus permisos de trabajo tras el fallo?

El abogado explicó que el primer grupo beneficiado está conformado por inmigrantes que ya cuentan con un permiso de trabajo asociado a programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS), que actualmente enfrenta procesos legales.

De acuerdo con Hernández, estas personas podrán mantener sus autorizaciones laborales mientras los tribunales analizan las demandas relacionadas con dichos programas.

El segundo grupo corresponde a los solicitantes de asilo que no pagaron la nueva cuota anual establecida por el gobierno. El fallo impide que las autoridades les nieguen el trámite de asilo, inicien procedimientos de deportación o suspendan sus permisos de trabajo únicamente por no haber realizado ese pago.

Grupo beneficiado ¿Qué establece el fallo? Personas con permiso de trabajo vinculado a programas como TPS Pueden conservar su autorización laboral mientras continúan los litigios. Solicitantes de asilo afectados por la nueva cuota anual No pueden perder su permiso de trabajo o enfrentar consecuencias migratorias únicamente por no pagar la tarifa. Personas con TPS y solicitud de asilo al mismo tiempo Ambos procesos continúan y el permiso laboral debe respetarse mientras siga vigente la protección judicial.

Abogado explica qué inmigrantes mantienen su autorización laboral tras el fallo judicial. | Crédito: EFE/EPA/Aaron Schwartz / POOL

El fallo no evita deportaciones, advierte abogado

Ezequiel Hernández hizo énfasis en que la decisión judicial tiene un alcance limitado. La orden protege los permisos de trabajo, pero no cambia automáticamente la situación migratoria de quienes no cuentan con un estatus legal en Estados Unidos.

“Esto solo fue para proteger los permisos de trabajo; si la persona está indocumentada y ICE la llegan a detener, este fallo no previene su detención”, explicó el abogado.

El especialista señaló que contar con un permiso de trabajo representa una herramienta importante para los inmigrantes, ya que permite laborar legalmente y también puede ser necesario para realizar ciertos trámites estatales, como algunas licencias profesionales o, dependiendo del estado, solicitudes de licencia de conducir.

¿Qué cambia para los salvadoreños con TPS?

Uno de los grupos que recibió mayor impacto por la medida bloqueada son los salvadoreños beneficiarios del TPS. La administración de Donald Trump había aplicado restricciones que, según la demanda presentada, podían provocar que miles de personas protegidas por este programa perdieran su autorización para trabajar.

Con el fallo del juez federal de Boston, esa medida quedó suspendida temporalmente. Por ahora, los salvadoreños con TPS podrán conservar sus permisos de trabajo mientras continúa el proceso judicial que cuestiona la legalidad de la política del gobierno.

La decisión, sin embargo, no garantiza que el TPS permanezca vigente de forma definitiva ni modifica el estatus migratorio de sus beneficiarios. Su principal efecto es evitar que pierdan temporalmente su fuente de ingresos mientras el caso avanza en los tribunales.

Actualmente, el TPS para los salvadoreños permanece vigente hasta el 9 de septiembre de 2026.

Beneficiarios del TPS conservarán sus permisos mientras continúa la batalla legal. | Crédito: AFP / CHIP SOMODEVILLA / AFP

El caso podría llegar a tribunales superiores

Hernández explicó que el proceso legal todavía está en una etapa inicial y recordó que el gobierno ya anunció su intención de apelar la decisión del juez de distrito.

El caso podría avanzar hacia una Corte de Apelaciones y, eventualmente, llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos si los magistrados aceptan revisar el proceso.

Mientras tanto, miles de inmigrantes beneficiados por programas como el TPS seguirán atentos a las próximas decisiones judiciales, que definirán el futuro de sus permisos de trabajo en Estados Unidos.

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