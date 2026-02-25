Uno de los cambios más restrictivos en la política laboral para inmigrantes en la historia reciente es el que ha planteado el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), con su propuesta de suspender temporalmente la entrega de permisos de trabajo a quienes tienen casos de asilo pendientes. Dado que esta regulación ha generado preocupación entre los solicitantes, te explicamos a quiénes afectaría más esta medida, que busca frenar el “incentivo” para la migración irregular y que fue presentada en el Registro Federal, el 20 de febrero de 2026, fecha desde la que se encuentra en un periodo de consulta pública antes de que se tome una decisión final.

Vale precisar que el texto señala expresamente que la agencia ya no aceptará nuevas solicitudes de Documentos de Autorización de Empleo (EAD) cuando el tiempo promedio de procesamiento interno supere los 180 días. De ser aprobada, una gran cantidad de peticiones de trabajo quedarían en pausa por varios años.

La propuesta busca suspender temporalmente nuevos permisos de trabajo para solicitantes de asilo cuando USCIS acumule grandes atrasos internos en el procesamiento (Foto: Freepik)

¿A QUIÉNES PUEDE AFECTAR MÁS LA NUEVA MEDIDA DE USCIS?

Tal como lo menciona la propuesta de USCIS, la suspensión temporal de entrega de permisos de trabajo afectará más a los extranjeros que tienen actualmente un caso de asilo pendiente ante inmigración.

En entrevista con N+ Univision, la abogada de inmigración Claudia Cañizares reveló que en la actualidad, tanto USCIS como las cortes migratorias, tienen “entre 1.6 y 1.8 millones de aplicaciones de asilo pendientes”.

De acuerdo con el esquema vigente, las personas con solicitudes de asilo pendientes sí pueden obtener un permiso de trabajo, pero con condiciones de tiempo y elegibilidad bastante específicos. Por ejemplo, quienes llevan más de seis meses con su caso pendiente pueden solicitar un permiso laboral y si aplican suelen recibirlo en un plazo aproximado de 45 a 90 días.

Aunque en los últimos años, las normas sobre EAD para solicitantes de asilo han estado en constante ajuste, pues se han modificado plazos, criterios de inadmisibilidad y la duración de las extensiones automáticas, la nueva propuesta plantea endurecer estas reglas: aumentar el tiempo de espera a 365 días antes de poder pedir el primer EAD y permitir que el gobierno suspenda temporalmente la recepción de nuevas solicitudes de permisos de trabajo basados en asilo cuando haya grandes atrasos, pero esa propuesta aún no es una norma final, precisa Federal Register.

Expertos advierten que el cambio afectaría especialmente a quienes dependen del EAD para sostenerse mientras esperan una decisión (Foto referencial: Etienne Laurent / AFP)

¿CÓMO AFECTA LA NUEVA PROPUESTA A SOLICITUDES PENDIENTES?

La nueva regla propuesta endurece el acceso al permiso de trabajo para quienes tienen solicitudes de asilo pendientes, aunque por ahora es solo un proyecto y no está en vigor.

Cambios clave en tiempos de espera

El tiempo de espera para poder solicitar el primer EAD por asilo pasaría de 150 días a 365 días desde que USCIS recibe la solicitud de asilo completa, lo que en la práctica retrasa muchos meses la posibilidad de trabajar legalmente, señala Immpolicity Tracking.

Además, el plazo que tiene USCIS para tramitar la solicitud de EAD se ampliaría de 30 días a hasta 180 días, por lo que una persona podría esperar alrededor de un año y medio antes de tener un permiso, incluso si todo avanza sin pausas adicionales.

“Pausa” en nuevas solicitudes de EAD

El proyecto autoriza al DHS/USCIS a suspender la aceptación de nuevas solicitudes iniciales de EAD basadas en asilo (categoría (c)(8)) cuando el tiempo promedio de resolución de solicitudes de asilo afirmativo supere los 180 días durante un periodo continuo de 90 días, publica Reuters.

Con los atrasos actuales, el mismo gobierno reconoce que esta pausa podría prolongarse “muchos años”, lo que dejaría a nuevos solicitantes de asilo sin vía para obtener un permiso de trabajo mientras dure la suspensión.

¿CUÁLES SERÁN LOS IMPACTOS EN LAS SOLICITUDES YA PENDIENTES?

Para quienes ya tienen una solicitud de asilo pendiente pero aún no han pedido EAD, el aumento del tiempo de espera a 365 días y la posible pausa en nuevas solicitudes significaría un retraso o incluso la imposibilidad de acceder al permiso durante un periodo prolongado.

En tanto, quienes ya poseen un EAD por asilo, la propuesta introduce más supervisión y causales para negar renovaciones, sobre todo si hay indicios de abandono del caso, ausencias a entrevistas o nuevos antecedentes penales, lo que podría traducirse en pérdida del permiso aun con el asilo pendiente.

Con todo esto, la abogada Cañizares aseguró que lo único que busca el gobierno es desalentar a la gente a enviar nuevas solicitudes: “Básicamente, están buscando una forma de que las personas no vengan a Estados Unidos y no soliciten asilo”.

