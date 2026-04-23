El 24 de abril de 2026 se ha convertido en una fecha clave para miles de solicitantes de asilo en Estados Unidos. Ese día no marca la entrada en vigor de una nueva regla, pero sí el cierre del periodo de comentarios públicos sobre una propuesta del gobierno que podría cambiar de forma importante cómo se otorgan los permisos de trabajo.

Actualmente, la administración estadounidense evalúa una reforma que busca modificar el sistema vigente. La idea principal es separar el permiso de trabajo del proceso de asilo, una medida que, según el propio planteamiento, tendría como objetivo reducir el número de personas que llegan al país.

¿Qué significa el 24 de abril para los permisos de trabajo y asilo?

De acuerdo con el abogado de inmigración Jonathan Shaw, esta fecha es clave porque representa el último día en que el público puede opinar sobre la propuesta antes de que el gobierno tome una decisión final.

“Los comentarios sobre esta propuesta… tienen que recibirse antes o en el día 24 de abril de 2026”, explicó el experto en sus redes sociales.

Es decir, el 24 de abril no implica un cambio inmediato, sino el cierre de una etapa del proceso regulatorio. Después de eso, el gobierno revisará los comentarios y decidirá si implementa la medida.

Expertos recomiendan revisar a tiempo los permisos de trabajo si estás en proceso de asilo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

El cambio que propone el gobierno para los permisos de trabajo y asilo

La propuesta, publicada en febrero de 2026, plantea un giro importante en la política migratoria: “un divorcio entre permiso de trabajo y el asilo político”, como lo describe el propio Shaw.

“Lo que quiere el gobierno es llevar a cabo un divorcio entre permiso de trabajo y el asilo político para ver si baja el número de personas que llega a los Estados Unidos”, señaló.

Esto significa que obtener un permiso de trabajo ya no estaría necesariamente ligado al proceso de solicitud de asilo como ocurre actualmente, lo que podría afectar directamente a quienes dependen de ese ingreso mientras esperan una resolución.

¿Cuándo entraría en vigor el cambio en los permisos de trabajo y asilo?

Por ahora, no hay una fecha exacta. El propio abogado advierte que el cambio podría tardar en aplicarse:

“Este 24 de abril podría entrar en vigor o podría pasar 30 días, 90 días o meses, no sabemos exactamente cuándo el gobierno federal podría implementar este cambio”, indicó.

En otras palabras, todo dependerá del análisis posterior al cierre de comentarios.

El futuro de los permisos de trabajo sigue ligado a nuevas decisiones sobre el sistema de asilo en EE.UU. | Crédito: shorelineimmigration.com

Qué hacer si tienes una solicitud pendiente de permiso de trabajo

Ante la incertidumbre, muchos expertos recomiendan actuar con anticipación. Shaw explicó que, en su caso, ya están tomando medidas con sus clientes: “Todos nuestros clientes, quienes tienen una aplicación de permiso de trabajo pendiente, con 150 días ya cumplidos, las vamos a mandar antes del 24 de abril”.

Y añadió un consejo claro: “¿Qué puedo hacer yo? Controlar lo que está dentro de mi poder… y mandar la aplicación a tiempo”.

Un punto clave: aún es solo una propuesta sobre los permisos de trabajo y asilo

Es importante recordar que estos cambios aún no han entrado en vigor. Se trata de una propuesta oficial publicada por el gobierno, pero que todavía debe pasar por todo el proceso antes de convertirse en una regla definitiva.

Por eso, el mensaje principal es mantenerse informado y actuar con estrategia. Para quienes están en proceso, cada decisión y cada fecha puede marcar la diferencia.

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