El 24 de abril se ha convertido en una fecha clave para miles de solicitantes de asilo en Estados Unidos. No porque ese día entre en vigor una nueva regla, sino porque marca el cierre del periodo de comentarios públicos sobre una propuesta impulsada durante la administración de Donald Trump que podría cambiar de forma importante cómo se otorgan los permisos de trabajo.

Actualmente, el gobierno evalúa una reforma que plantea algo central: separar el permiso de trabajo del proceso de asilo. Según el propio planteamiento, esta medida buscaría reducir el número de personas que llegan al país, haciendo más estrictas las condiciones para poder trabajar mientras se resuelve el caso.

¿Cuáles son los cambios clave en los permisos de trabajo por asilo?

Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Aquí te explico los tres cambios clave que podrían impactar directamente a los solicitantes:

Cambio #1: de 150 a 365 días de espera

Hoy en día, una persona puede solicitar su permiso de trabajo tras cumplir 150 días desde que presentó su solicitud de asilo. Sin embargo, esto podría cambiar drásticamente.

El abogado de inmigración Jonathan Shaw explicó que, de aprobarse la propuesta, el tiempo de espera subiría a 365 días. Es decir, más del doble.

En términos simples: tendrías que esperar un año completo antes siquiera de poder aplicar al permiso de trabajo.

Solicitar los permisos de trabajo por asilo en EE.UU. podría tomar más tiempo debido al aumento en los días de espera. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Cambio #2: pausa temporal en nuevos permisos

Este es, probablemente, el cambio más fuerte.

La propuesta plantea una pausa en la aprobación de nuevos permisos de trabajo, tanto para el asilo afirmativo como defensivo. La idea sería detener nuevas autorizaciones hasta que el gobierno logre ponerse al día con el retraso acumulado en los casos de asilo.

¿El problema? Según reportes oficiales, ese retraso podría tardar entre 14 y hasta 173 años en resolverse. Esto significa que muchas personas podrían quedarse sin acceso a permisos de trabajo por un periodo extremadamente largo.

Cambio #3: huellas obligatorias para renovar

El tercer cambio apunta a quienes ya tienen un permiso de trabajo.

Aunque podrían seguir renovándolo, ahora tendrían que cumplir con un nuevo requisito: presentar datos biométricos (huellas dactilares) de forma obligatoria en cada renovación.

El objetivo, según se ha explicado, sería verificar que la persona sigue en Estados Unidos y que continúa interesada en su proceso de asilo. También permitiría al gobierno identificar a quienes hayan abandonado su caso.

Los permisos de trabajo por asilo en EE.UU. también podrían verse afectados por nuevas reglas y requisitos obligatorios. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Ya están en vigor estos cambios en los permisos de trabajo por asilo?

No. Y esto es clave.

Por ahora, todo se mantiene como una propuesta. No hay cambios aplicándose todavía. Sin embargo, el cierre del periodo de comentarios marca un paso importante en el proceso.

Más allá de si se aprueban o no, lo que queda claro es la dirección que podrían tomar las políticas migratorias en torno al asilo.

¿Cuándo entrarían en vigor los cambios en los permisos de trabajo por asilo?

Por ahora, no hay una fecha exacta. El propio abogado advierte que el cambio podría tardar en aplicarse: “Este 24 de abril podría entrar en vigor o podría pasar 30 días, 90 días o meses, no sabemos exactamente cuándo el gobierno federal podría implementar este cambio”, indicó.

En otras palabras, todo dependerá del análisis posterior al cierre de comentarios.

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