Una madre estadounidense de Florida tomó la difícil decisión de abandonar su hogar en Orlando junto a su esposo y sus dos hijas ciudadanas para evitar que la familia sea separada por las autoridades migratorias.

Lindsay Cote, ciudadana de Estados Unidos, confirmó a WESH 2 News que se mudará a Honduras junto a su esposo, José Rodríguez-López, y sus dos pequeñas, ante el temor de que ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) deporte a Rodríguez-López después de más de 20 años de residencia en el país.

“La familia es realmente importante para mí. No crecí con una buena familia. Que mis hijas crezcan con su padre es lo más importante. No lo veo regresar solo”, expresó Cote en declaraciones al medio.

Pese a que madre e hijas son ciudadanas, temen que ICE deporte al padre. | Crédito: YouTube / WESH 2 News

Una vida en riesgo de desmoronarse

La pareja lleva una década de matrimonio y, según explicaron, han pasado gran parte de ese tiempo intentando obtener un formulario I-130, la petición que permite a inmigrantes casados con ciudadanos estadounidenses acceder a un estatus legal. Sin embargo, el proceso se complicó cuando su abogado les recomendó no acudir a una entrevista programada en marzo, lo que terminó debilitando su caso.

Rodríguez-López, quien no tiene antecedentes criminales, aseguró que resulta difícil transmitir el impacto emocional de vivir bajo la amenaza de deportación: “Para la persona que no está viviendo esto, es complicado entender el efecto negativo que tiene”, dijo.

El caso refleja el impacto de las políticas de ICE en familias mixtas en EE.UU. | Crédito: YouTube / WESH 2 News

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) promueve actualmente la “autodeportación” a través de una aplicación llamada CBP Home, que reemplazó a la anterior CBP One. Esta herramienta permite a los inmigrantes en situación irregular declarar su intención de abandonar EE.UU., confirmar su salida y notificar al gobierno con el fin de evitar consecuencias más severas como detención o expulsión expedita.

Según datos oficiales, decenas de miles de migrantes ya han utilizado la aplicación para salir del país, aunque el DHS no ha revelado cifras exactas.

