En Ohio, Estados Unidos, una mujer vivió una experiencia desagradable cuando pidió una bebida de Starbucks que suele asociarse con el fallecido activista conservador Charlie Kirk.

Se trata del Mint Majesty con dos porciones de miel, una infusión de hierbas que el propio Kirk destacó en su programa y en redes sociales como su pedido favorito.

Autumn Perkins, residente de Middletown, visitó el domingo por la noche un Starbucks que funciona dentro de un supermercado Kroger para pedir precisamente esa bebida.

Al recibir su vaso, quedó sorprendida: en el costado alguien había escrito la frase “racist’s fav drink” (“la bebida favorita de un racista”).

En el vaso, alguien había escrito “racist’s fav drink” (“la bebida favorita de un racista”). (Foto: Autumn Perkins / Facebook)

“Es hora de que la gente deje de hacer estas tonterías”, dijo Perkins a Fox News Digital.

Inmediatamente habló con el gerente y se enteró de que un empleado admitió haber escrito el mensaje, por lo que fue despedido. “Estoy de acuerdo en que la gente debe ser despedida si hace algo así”, afirmó, recordando que “las acciones tienen consecuencias”.

Perkins explicó que respeta la figura de Charlie Kirk, aunque no coincida en todo con él.

“Siento que Charlie defendía el respeto: no tenemos que estar de acuerdo en todo. Podemos discrepar en muchas cosas, pero nos respetamos. No podemos comunicarnos ni crecer si nos faltamos el respeto”, señaló.

La clienta denunció el hecho al gerente, quien confirmó que un empleado reconoció haber escrito la frase. (Foto: Autumn Perkins / Facebook)

Un portavoz de Starbucks envió una declaración a Fox News Digital: “Es inaceptable escribir esto en un vaso, y tenemos políticas claras que prohíben mensajes negativos para mantener un ambiente acogedor. Esta tienda es operada por Kroger. Entendemos que el asociado fue despedido por Kroger”.

La propia cadena de supermercados confirmó el despido en un correo enviado el lunes: “Este comportamiento no refleja los valores de Kroger”, indicó su representante.

Aunque Perkins solía elegir Starbucks cuando viajaba porque “es fácil de encontrar”, ahora cambió de opinión.

“No pienso gastar ni un centavo más en Starbucks, y en lo que a mí respecta, tampoco mis hijos ni nadie de mi familia que me escuche”, concluyó.

Kroger, empresa que administra ese local, despidió al responsable y Starbucks calificó el acto de “inaceptable”. (Foto: Hector RETAMAL / AFP) / HECTOR RETAMAL

