Brayan Martínez está viviendo una pesadilla desde aquella vez que fue detenido en una parada de tráfico en Georgia. Sucede que el ciudadano hondureño está bajo arresto y no ha logrado conseguir su libertad. Como medida desesperada, solicitó su autodeportación , pero aún sigue en espera.

A pesar de contar con una licencia válida para conducir, el inmigrante fue detenido por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) . Actualmente, está recluido en el Centro de Detención de California City.

Su esposa, Johana Montoya, considera que, desde aquel día, ha sido cuesta arriba en su vida. Nunca imaginó que Brayan estaría atravesando este momento difícil, pues considera que es ciudadano de bien.

Brayan Martínez está casado actualmente con Johana, con la cual tiene hijos. (Crédito: Univision Atlanta / YouTube)

“Fue algo muy frustrante para mí porque no sabía para dónde lo estaban llevando, no sabía si lo iban a dejar en California o si me lo iban a traer de vuela para Atlanta”, dijo a Univision Atlanta.

El hombre considera que su estancia en dicho centro de detención está siendo muy complicada, ya que no cuenta con privacidad y está viviendo en un espacio reducido.

El momento que Brayan Martínez fue detenido por los agentes de ICE. (Crédito: Univision Atlanta / YouTube)

Ha solicitado su “autodeportación”

Hace tres meses, Brayan solicitó la salida voluntaria con el objetivo de regresar a su natal Honduras. No obstante, la situación no parece alentadora para Brayan, ya que deberá permanecer bajo arresto hasta que un juez de inmigración apruebe la moción para que ICE confirme el traslado.

Si bien para este ciudadano hondureño sería la mejor opción para recuperar su libertad, Johana considera que sería un nuevo comienzo para su esposo, lo que significaría estar lejos de él.

Su esposa se encuentra conmocionado con la solicitud de salida voluntaria por parte de Brayan Martínez. (Crédito: Univision Atlanta / YouTube)

“Tiene que volver a hacer amistades. Todo lo que él dejó hace años cuando estaba pequeño, todo eso ha cambiado. (...) Lo más difícil es no tener a los niños allá o tenerme a mí al momento que él llegue al aeropuerto. Es algo que ni yo me lo imagino”, declaró.

