Muchas personas que solicitaron asilo en Estados Unidos terminan tomando la decisión de abandonar el país por diferentes motivos: razones familiares, oportunidades en otro lugar o simplemente porque su situación cambió. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que irse sin cerrar correctamente el proceso migratorio puede generar consecuencias serias con el paso del tiempo. Cuando un caso de asilo queda abierto dentro del sistema, las autoridades migratorias continúan procesándolo como si la persona aún estuviera en el país. Esto puede derivar en citas a entrevistas o audiencias ante un juez a las que el solicitante no acudirá. Con el tiempo, esa ausencia puede terminar en una orden de deportación en su contra, lo que podría afectar gravemente sus posibilidades de regresar legalmente a EE.UU. en el futuro.

Cómo cancelar un proceso de asilo

El abogado de inmigración Jonathan Shaw explica que cancelar un proceso de asilo no es simplemente irse del país, sino realizar un cierre formal del caso ante las autoridades migratorias. “Tienes que hablar con un abogado. Si es asilo afirmativo y te quieres ir del país o te has ido del país, un abogado puede comunicarse con USCIS y pedir con evidencias que ya estás afuera o te has ido, lo que sea, que cierren el caso”, señaló.

Según el experto, este paso es importante porque permite que el expediente quede oficialmente cerrado dentro del sistema migratorio y evita que el proceso continúe avanzando sin la presencia del solicitante.

Expertos advierten que dejar un asilo abierto mientras sales de EE.UU. podría terminar en una orden de deportación. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Qué ocurre si el caso está en la Corte de Inmigración

El especialista también explicó que la situación cambia cuando el proceso ya está en manos de un juez. “Si estás en un proceso de asilo defensivo con la Corte de Inmigración, es viable pedir una salida voluntaria. De esa manera uno va a dejar cerrado bien el caso”, explicó Shaw.

De acuerdo con el abogado, muchas personas deciden abandonar el país sin completar este trámite. “Mucha gente desea abandonar el país, y muchos se han ido dejando en el aire sus asilos”, advirtió.

Las consecuencias de dejar el asilo “en el aire”

Shaw explicó que cuando un solicitante deja abierto un asilo afirmativo, el sistema migratorio sigue avanzando con el caso. “Eventualmente te van a llamar a una entrevista, no vas a ir a ella, y cuando no asistes no pueden aprobar tu asilo. Entonces van a mandar tu caso a la Corte de Inmigración y se convierte en un asilo defensivo”, detalló.

Eso significa que el caso podría terminar ante un juez migratorio, incluso si la persona ya no se encuentra en EE.UU.

Antes de abandonar tu asilo, es importante cerrar correctamente el caso para no afectar tu posibilidad de volver a EE.UU.. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini'

El riesgo de una orden de deportación en ausencia

El abogado advirtió que en los procesos de asilo defensivo, la situación puede complicarse aún más si el solicitante ya salió del país. “Eventualmente van a tener una audiencia con el juez, no van a llegar y van a dar una orden de deportación en su ausencia y adiós a la habilidad de entrar a Estados Unidos”, explicó.

Para Shaw, este tipo de consecuencias pueden afectar decisiones futuras. “A mí no me importa ir a EE.UU., dicen algunos. Ok, pero uno nunca sabe lo que va a pasar en el futuro. Nosotros no sabemos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Puede que tengas un hijo que un día vaya a Estados Unidos y luego no puedas visitar nunca a tus nietos porque tienes por ahí una orden de deportación”, comentó.

Por eso, el especialista insiste en que antes de abandonar un proceso de asilo lo más recomendable es buscar asesoría legal y cerrar correctamente el caso. Esto permite evitar problemas migratorios y mantener abiertas las posibilidades de regresar a Estados Unidos en el futuro.

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