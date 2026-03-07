Cada marzo, justo cuando el clima empieza a cambiar y los días se vuelven más largos, muchos en Estados Unidos —sobre todo dentro de la comunidad latina— volvemos a la misma confusión: ¿hay que adelantar o atrasar el reloj? Lo cierto es que el horario de verano, conocido oficialmente como Daylight Saving Time (DST), se ha convertido en una especie de ritual nacional: mientras algunos celebran las tardes más luminosas para salir a caminar, jugar fútbol con los hijos o compartir un asado en el patio, otros se quejan del sueño perdido y del desajuste del cuerpo al día siguiente. Y aunque parezca una rutina menor, este cambio impacta millones de vidas, desde quienes manejan turnos nocturnos en Nueva York o Chicago, hasta los que viven pendientes del reloj para hablar con su familia en California, Texas o Puerto Rico. En esta guía clara y sencilla te explico cuándo inicia el horario de verano 2026, qué estados participan y cómo puedes adaptarte para que el cambio no te agarre desprevenido.

¿CUÁNDO COMIENZA EL HORARIO DE VERANO EN 2026?

El domingo 8 de marzo de 2026, a las 2:00 de la madrugada, los relojes deberán adelantarse una hora. Es decir, cuando sean las 2:00 a.m., pasarán a ser las 3:00 a.m.

O, dicho de forma simple: ese fin de semana se pierde una hora de sueño, pero se gana tardes más largas, ideales para aprovechar la luz natural después del trabajo o compartir un rato al aire libre.

Datos rápidos:

Inicio: Domingo 8 de marzo de 2026

Domingo 8 de marzo de 2026 Hora del cambio: 2:00 a.m. → 3:00 a.m.

2:00 a.m. → 3:00 a.m. Duración: Desde el 8 de marzo hasta el 1 de noviembre de 2026

El domingo 8 de marzo, Estados Unidos saltará al horario de verano, por lo que debes tomar todas las precauciones del caso para evitar complicar tus planes y tu salud (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

¿TODOS LOS ESTADOS APLICAN EL CAMBIO DE HORARIO?

No exactamente. Aunque el Daylight Saving Time se aplica en la mayor parte del país, hay excepciones:

Hawái y la mayor parte de Arizona no cambian la hora.

Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam y Samoa Americana tampoco participan.

Estados que SÍ cambian la hora:

Alabama

Alaska

Arkansas

California

Colorado

Connecticut

Delaware

Distrito de Columbia (Washington, D.C.)

Florida

Georgia

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Mississippi

Misuri (Missouri)

Montana

Nebraska

Nevada

New Hampshire

Nueva Jersey

Nuevo México

Nueva York

Carolina del Norte

Dakota del Norte

Ohio

Oklahoma

Oregón

Pensilvania

Rhode Island

Carolina del Sur

Dakota del Sur

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Virginia

Washington

Virginia Occidental

Wisconsin

Wyoming

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA ADAPTARTE SIN PROBLEMA

Aunque sea solo una hora, el cuerpo lo siente. Aquí algunos consejos útiles que puedes poner en práctica desde el jueves anterior:

Acuéstate un poco antes para que el cuerpo no resienta el cambio del domingo.

Evita comidas pesadas o cafeína la noche previa.

Ajusta tus relojes manuales: cocina, automóvil o pared, ya que los dispositivos inteligentes suelen hacerlo automáticamente.

Aprovecha la luz natural: salir a caminar, ir al parque con los niños o hacer ejercicio al aire libre ayuda a que tu cuerpo se adapte mejor.

¿POR QUÉ SE HACE ESTE CAMBIO DE HORA?

El horario de verano se utiliza en Estados Unidos desde hace décadas para ahorrar energía y aprovechar mejor la luz del sol. Se implementó por primera vez durante la Primera Guerra Mundial y, aunque ha sido cuestionado, continúa vigente en la mayoría de los estados.

El Departamento de Transporte de EE. UU. (U.S. Department of Transportation) regula su aplicación y señala que, aunque el ahorro de energía varía, las tardes más largas fomentan actividades al aire libre y mayor seguridad vial. Entre los defensores del horario de verano abundan argumentos prácticos: más comercio local por la tarde, más tiempo de recreación y un pequeño impulso al ánimo tras los meses fríos.

Adelantar el reloj una hora afecta más de lo que crees, como perder una hora de sueño (Foto referencial: Freepik)

¿CUÁNDO TERMINA EL HORARIO DE VERANO?

El domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a.m., los relojes deberán atrasarse una hora, volviendo al horario estándar. Ese día, finalmente, se recupera la hora que “perdimos” en marzo.

Fin del horario de verano:

Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026

Domingo 1 de noviembre de 2026 Cambio: 2:00 a.m. → 1:00 a.m.

2:00 a.m. → 1:00 a.m. Ganancia: ¡Una hora más de sueño!

En resumen:

Evento Fecha Acción Resultado Inicio del horario de verano 8 de marzo de 2026 Adelantar 1 hora Más luz por la tarde Fin del horario de verano 1 de noviembre de 2026 Atrasar 1 hora Más sueño por la mañana

El cambio puede parecer algo menor, pero entenderlo evita confusiones, sobre todo si trabajas con diferentes zonas horarias o tienes familia en otros estados. En mi caso, cada año sigo el mismo consejo: poner un recordatorio en el celular, preparar café fuerte la mañana siguiente y disfrutar de esa primera tarde más larga del año.

Y tú, ¿ya sabes si este marzo vas a ganar o perder una hora?

Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)

