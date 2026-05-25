Los residentes estadounidenses que planean arreglar sus jardines este verano podrían enfrentar problemas legales si deciden pintar una cerca sin verificar antes quién es el verdadero dueño. Aunque muchas personas creen que pueden modificar el lado de la cerca que da hacia su propiedad, las leyes en varios estados indican que eso no siempre está permitido.

Las normas sobre cercas y límites de propiedad cambian dependiendo del estado. En algunos lugares, ambos vecinos comparten ciertas responsabilidades sobre la cerca, mientras que en otros la propiedad pertenece únicamente a quien la instaló. Por esa razón, pintar o modificar una cerca ajena podría terminar en fuertes multas.

Según The US Sun, en Nueva York las leyes establecen que ambos vecinos son responsables del lado de la cerca al que tienen acceso desde sus propiedades. En cambio, en Texas las reglas son diferentes y los propietarios no están obligados a mantener una cerca construida por el vecino, incluso si esa cerca está junto a su terreno.

Las normas sobre cercas y límites de propiedad cambian dependiendo del estado. (Foto referencial: Magnific)

Florida tiene algunas de las reglas más estrictas sobre este tema. La legislación estatal señala que ningún propietario puede pintar, alterar o modificar una cerca que no le pertenezca. Si alguien viola esta norma, podría recibir sanciones importantes, incluyendo multas de hasta 1.000 dólares o incluso hasta 60 días de cárcel.

Aunque en algunos casos la multa mínima puede reducirse a 500 dólares, la posibilidad de enfrentar tiempo en prisión sigue existiendo. Además, las autoridades consideran importante la intención del daño a la propiedad. Esto significa que incluso quienes no sabían que estaban infringiendo la ley podrían ser castigados, ya que decidieron voluntariamente pintar la cerca.

Las autoridades también advierten que descuidar el mantenimiento de propiedades y estructuras puede generar sanciones económicas. En Connecticut, por ejemplo, una nueva ley contra propiedades deterioradas en la ciudad de New Haven permite aplicar multas diarias de hasta 1.000 dólares a los dueños que incumplan las normas.

Las autoridades advierten que descuidar el mantenimiento de propiedades y estructuras puede generar sanciones económicas. (Foto referencial: Magnific)

Funcionarios locales aseguran que estas medidas buscan mejorar las comunidades y no solo recaudar dinero.

Liam Brennan, director ejecutivo de la iniciativa Livable Cities de New Haven, explicó a NBC: “Creo que la decisión del juez en este caso simplemente refuerza la capacidad de la ciudad para regular y abordar las condiciones deterioradas en toda la ciudad”.

“Necesitamos que estas propiedades estén activas, sean productivas y beneficiosas para los residentes y los vecindarios”, agregó.

Antes de pintar tu valla: lo que debes saber para evitar multas y disputas legales

Las reglas sobre pintar una valla de jardín cambian según el estado y dependen de quién sea el propietario legal de la cerca.

Debido a que las normas pueden variar entre estados, ciudades e incluso asociaciones de vecinos, expertos recomiendan confirmar primero quién es el dueño legal de la valla antes de pintarla o hacer cambios.

También sugieren revisar regulaciones locales para evitar multas o disputas entre vecinos.

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