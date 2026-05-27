Con la llegada del verano y las altas temperaturas, muchas personas en Nueva York buscan formas de refrescarse sin gastar demasiado dinero. Para quienes no tienen aire acondicionado en casa o viven en apartamentos pequeños, las piscinas públicas gratuitas se convierten en una de las opciones más importantes, ofreciendo alivio inmediato contra el calor.

La ciudad confirmó que las piscinas exteriores administradas por NYC Parks volverán a operar en 2026. Estos espacios, distribuidos en distintos vecindarios de los cinco distritos, suelen recibir a miles de residentes cada temporada, especialmente durante las olas de calor más intensas.

Fecha de apertura y horarios de piscinas gratuitas en Nueva York

El Departamento de Parques informó que las piscinas al aire libre abrirán oficialmente el sábado 27 de junio de 2026. Como ocurre cada año, la entrada será completamente gratuita para el público.

El horario regular será:

De 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Todos los días de la semana

Con una pausa breve por la tarde para limpieza y mantenimiento

Las autoridades también recordaron que algunas instalaciones podrían cerrar temporalmente debido al clima, reparaciones o problemas operativos, por lo que recomiendan verificar el estado de cada piscina antes de visitarla.

NYC Parks habilitará decenas de instalaciones en distintos vecindarios para ayudar a los residentes a enfrentar las altas temperaturas del verano. (Foto referencial: Pixabay)

Las piscinas públicas más populares de Nueva York

Nueva York cuenta con numerosas piscinas gratuitas, aunque algunas destacan por su tamaño, ubicación o facilidad de acceso para las familias.

Ubicada dentro de Astoria Park, esta piscina es una de las más conocidas de toda la ciudad. Además de su gran tamaño, muchas personas la visitan por las vistas hacia el East River. Durante los días más calurosos suele llenarse rápidamente.

Esta piscina es una de las favoritas de quienes viven en Williamsburg y Greenpoint. En verano recibe a grandes cantidades de visitantes, sobre todo durante fines de semana y tardes de mucho calor.

Opciones en Manhattan y el Bronx

Entre las alternativas más utilizadas en Manhattan aparecen Hamilton Fish Pool, en el Lower East Side, y Thomas Jefferson Pool, en East Harlem. Ambas son frecuentadas por familias que buscan espacios accesibles y amplios.

En el Bronx, Crotona Pool continúa siendo una de las instalaciones acuáticas más concurridas del borough. Mientras tanto, Highbridge Pool sigue siendo una opción importante para residentes de Washington Heights y el norte de Manhattan.

Las autoridades recomiendan revisar horarios, reglas de ingreso y posibles cierres temporales antes de asistir. (Foto referencial: Pixabay)

Reglas importantes para ingresar

Aunque no se cobra entrada, NYC Parks mantiene varias normas para el acceso a las piscinas públicas. Antes de asistir, conviene tener presentes algunos requisitos básicos:

Usar traje de baño adecuado

Ducharse antes de ingresar al agua

Evitar ciertos objetos personales cerca de la piscina

Llevar candado si se utilizarán lockers

No ingresar con ropa de calle al área acuática

En jornadas de calor extremo, las filas para entrar pueden ser bastante largas, especialmente en las piscinas más populares.

Alternativas antes de junio

Para quienes no desean esperar hasta la apertura oficial de las piscinas exteriores, la ciudad también cuenta con piscinas cubiertas administradas por NYC Parks. En esos casos, normalmente se requiere una membresía del centro recreativo correspondiente.

Aun así, las piscinas públicas gratuitas siguen siendo uno de los recursos más valorados por las familias neoyorquinas durante el verano.

En una ciudad donde muchas piscinas privadas o rooftops pueden costar decenas de dólares por persona, estos espacios permiten disfrutar del calor sin afectar demasiado el presupuesto familiar.

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