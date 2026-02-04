Pizza Hut anunció que cerrará 250 locales en Estados Unidos durante la primera mitad de 2026. La medida forma parte del plan de reestructuración “Hut Forward” de su empresa matriz, Yum! Brands, en un momento en el que se registran caídas en las ventas y de una revisión estratégica sobre el futuro de la marca. El ajuste apunta a restaurantes considerados de bajo rendimiento y se da mientras Yum! Brands evalúa distintas opciones para Pizza Hut, entre ellas una posible venta.

El anuncio llega en un momento complicado para la cadena, luego de que sus ventas en tiendas de Estados Unidos bajaran un 3% en el cuarto trimestre de 2025, según reporta el medio USA TODAY.

Durante una llamada con inversionistas el 4 de febrero, el director financiero de Yum! Brands, Ranjith Roy, explicó que los cierres se enmarcan dentro de la estrategia “Hut Forward”. Este plan incluye “marketing más dinámico, modernización de la tecnología y acuerdos con franquiciados”, con el objetivo de mejorar el desempeño de la marca a corto y largo plazo.

Desde la compañía señalaron que están trabajando junto a los franquiciados para impulsar las ventas.

La decisión se enmarca en el plan “Hut Forward”, impulsado por Yum! Brands para mejorar el rendimiento de la cadena. (Foto: AFP)

“Si bien no compartimos detalles específicos de los acuerdos de franquicia, estamos satisfechos de trabajar en asociación con nuestros franquiciados para redoblar los esfuerzos que permitan impulsar las ventas en el corto plazo y avanzar en la estrategia de largo plazo”, indicó Yum! Brands en un comunicado enviado por correo electrónico.

Roy también buscó relativizar el impacto de los cierres al destacar que representan una pequeña parte del total de restaurantes de la cadena.

“Las 250 tiendas que mencionamos son una porción muy pequeña de las 20.000 unidades que Pizza Hut tiene a nivel global”, afirmó. “Y es la decisión correcta para la marca mientras avanzamos en la revisión estratégica”.

La reestructuración se da mientras Yum! Brands, que también es dueña de Taco Bell y KFC, analiza el futuro de Pizza Hut.

El ajuste llega tras una baja en las ventas, mientras la empresa analiza distintas opciones estratégicas, incluida una posible venta de la marca. (Foto referencial: Freepik)

En noviembre de 2025, cuando se anunció esa revisión, las ventas de la cadena en Estados Unidos ya habían caído un 7%. En ese momento, el CEO de la compañía, Chris Turner, sostuvo que “el equipo de Pizza Hut ha trabajado intensamente para abordar los desafíos del negocio y de la categoría; sin embargo, su desempeño indica la necesidad de tomar medidas adicionales para ayudar a la marca a alcanzar todo su valor, lo que podría ejecutarse mejor fuera de Yum! Brands”.

Los cierres de Pizza Hut se suman a una tendencia en la industria de comida rápida en Estados Unidos. En las primeras semanas de 2026, varias cadenas anunciaron planes de reducción de locales para concentrar recursos en sus restaurantes más rentables.

Entre ellas figuran Noodles & Company, que cerrará entre 30 y 35 locales, así como Red Robin y Wendy’s, que también evalúan clausuras de establecimientos con bajo desempeño.

Más cadenas de EE. UU. que anunciaron cierres para este 2026

Para este 2026, varias cadenas importantes en Estados Unidos confirmaron cierres como parte de planes de reestructuración y enfoque en el comercio digital.

Aquí un listado de las marcas más importantes:

Walgreens: La cadena de farmacias planea cerrar cientos de sucursales durante 2026 como parte de su objetivo de eliminar 1,200 tiendas en tres años debido a la baja rentabilidad.

Macy’s: Como parte de su plan “Bold New Chapter”, la tienda departamental cerrará cerca de 80 establecimientos solo en 2026, completando un total de 150 cierres previstos desde 2024.

Amazon: Anunció el cierre total de sus formatos físicos Amazon Go (tiendas automáticas) y Amazon Fresh para concentrar todos sus esfuerzos en la cadena Whole Foods.

Carter’s: El minorista de ropa infantil cerrará aproximadamente 100 locales este año para optimizar sus costos operativos.

Kroger: La cadena de supermercados tiene programado el cierre de unas 60 tiendas que considera de bajo rendimiento.

Wendy’s: La cadena de comida rápida planea cerrar entre 150 y 300 ubicaciones en todo el país para finales de este año.

Yankee Candle: Cerrará unas 20 tiendas a partir de enero como parte de una estrategia de eficiencia de su empresa matriz, Newell Brands.

Saks OFF 5th: La tienda de descuentos de lujo cerrará 9 sucursales clave a principios de año para ajustar su presencia física.

