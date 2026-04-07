Si ver una sola mosca linterna en Nueva York te parece malo, prepárate, porque pronto nacerán millones más. Cada año, su eclosión masiva genera preocupación entre los habitantes de la Gran Manzana. Este insecto invasor, originario de China, fue detectado por primera vez en Pensilvania en 2014. Desde entonces, se ha expandido rápidamente a 21 estados de EE. UU., llegando a Nueva York en 2020 a pesar de los esfuerzos por controlar su avance.

Según el sitio web oficial del Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York, estas plagas ya están presentes en más de la mitad de los 62 condados del estado. Se pueden encontrar tanto en las concurridas calles de Manhattan como en zonas rurales del norte, donde se alimentan de la savia de árboles y plantas.

Uno de los mayores problemas es que no se puede predecir cuántos insectos aparecerán cada año. Por ejemplo, los reportes de avistamientos casi se duplicaron entre 2021 y 2022, alcanzando su punto máximo entre 2022 y 2023.

“Es una rareza con la que creo que, en cierta medida, tendremos que aprender a convivir en esta ciudad”, explicó al New York Post Gil Bloom, entomólogo y presidente de la empresa de exterminio Nueva York Standart Pest Management.

“El año pasado fue un poco más tranquilo que el anterior, pero son insectos nuevos en un entorno nuevo. Así que realmente no podemos decir con total certeza qué pasará este año mientras se adaptan al clima”, agregó.

Su capacidad de reproducción y adaptación dificulta su control y hace incierta la magnitud de su aparición cada año. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Muchos neoyorquinos sienten curiosidad por estos insectos debido a lo inusuales que son. Bloom incluso los comparó con “invasores alienígenas”, lo que refleja lo extraños que resultan para la población.

Aunque se les llama “moscas linterna”, en realidad no lo son. Se trata de insectos que saltan entre plantas y se alimentan de sus jugos, utilizando una especie de boca alargada. Su éxito se debe, en parte, a la falta de depredadores naturales, su larga vida y su rápida reproducción.

“Emergen como adultos a finales de julio, pero no comienzan a aparearse ni a poner huevos hasta septiembre u octubre”, explicó la entomóloga Julie Urban. “Eso es una etapa adulta increíblemente larga para un insecto”.

Además, las hembras pueden poner hasta dos grupos de entre 30 y 50 huevos, que sobreviven al invierno y eclosionan en primavera. Las crías pueden alimentarse de más de cien especies de plantas, lo que facilita su expansión.

“Pueden alimentarse de tantas cosas que, incluso si agotan los recursos en un área, simplemente se trasladan a otra al año siguiente”, señaló Urban.

Según expertos, la presencia de este insecto podría causar pérdidas económicas importantes, especialmente en la industria agrícola. (Foto referencial: Freepik)

Parte de su éxito también está relacionado con la presencia del “árbol del cielo”, otra especie invasora que les sirve de alimento.

“Compite de forma agresiva con otras plantas porque produce sustancias tóxicas que eliminan a otras especies”, agregó la entomóloga.

Aunque su presencia resulta molesta, no suele ser catastrófica para las personas. “A la gente no le gusta que los insectos les golpeen la cabeza”, comentó Urban. Además, estos insectos producen una sustancia azucarada que favorece la aparición de hongos oscuros en superficies como terrazas.

En general, no suelen matar a los árboles, pero sí los debilitan al reducir su capacidad de hacer fotosíntesis.

“Reduce los niveles de almidón en las raíces, pero no los elimina”, aclaró Urban. “Es un factor de estrés, como muchos otros, y eso es lo positivo dentro de todo”.

Sin embargo, el impacto económico puede ser mayor en sectores como la industria del vino. En regiones como Finger Lakes, las pérdidas podrían aumentar significativamente en pocos años. “Podría ser un cambio importante”, advirtió la entomóloga.

Combatir las plagas de moscas linterna no ha sido fácil. El uso de pesticidas es complicado porque también afecta a insectos beneficiosos. (Foto referencial: Freepik)

Combatir esta plaga no ha sido sencillo. Campañas como “aplástalos” no han tenido el efecto esperado. Por otra parte, el uso de pesticidas es complicado porque también afecta a insectos beneficiosos como los polinizadores.

Algunas soluciones caseras, como aspirarlos, pueden funcionar en espacios pequeños, pero no son efectivas en áreas grandes. Por eso, los expertos recomiendan actuar antes de que nazcan, eliminando los huevos que suelen aparecer como manchas marrones en superficies.

“Ahora es el momento clave para actuar”, dijo Bloom, quien recomienda retirar y destruir estos huevos manualmente o usar pesticidas de baja toxicidad.

A largo plazo, los científicos trabajan en soluciones biológicas, como introducir un parasitoide natural que ataque a las crías de estos insectos. “Estamos a semanas de presentar una solicitud para implementar esta medida”, indicó Urban.

Aun así, los resultados no serán inmediatos. “Tomará al menos un año, pero podríamos empezar a liberarlos en 2028”, explicó.

Hasta entonces, todo indica que estos insectos seguirán siendo parte del paisaje urbano. “Es una rareza con la que creo que, en cierta medida, tendremos que aprender a convivir en esta ciudad”, concluyó Bloom.

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