El Super Bowl no es solo una final deportiva: para millones de hispanos que viven en Estados Unidos es casi una fiesta nacional, un día de reunión familiar, parrilladas en el backyard, reuniones en el living room y banderas de los equipos en los balcones, desde barrios latinos en San José y el Mission District de San Francisco hasta comunidades en San José, Oakland o el East Bay. Más allá de la pantalla y del show de medio tiempo, el partido mueve a todo el país: genera cambios en el tráfico, ajustes en el transporte público y operativos de seguridad que transforman por completo a la ciudad sede y a las que participan de la experiencia alrededor del estadio. En el caso de la edición de 2026, que se disputará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, las autoridades ya activaron un amplio plan de restricciones viales que impactará tanto a residentes como a visitantes, con cierres de calles, desvíos y modificaciones en el transporte que se extenderán varios días antes y después del juego. Conocer esta restructuración con anticipación es clave, sobre todo si vives, trabajas o te vas a mover por esas zonas durante tales días, ya sea que vayas al estadio, te reúnas con amigos para ver el juego o simplemente tengas que ir a laboral como cualquier otro domingo.

A partir de aquí, te explico de forma clara cómo funcionarán estos cierres, qué zonas serán las más afectadas y qué alternativas de movilidad estarán disponibles durante los días del Super Bowl LX, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y un auténtico ritual cultural en la comunidad latina de Estados Unidos.

SANTA CLARA: EL LEVI’S STADIUM COMO EPICENTRO DEL OPERATIVO

La mayor concentración de restricciones se dará en los alrededores del Levi’s Stadium, sede oficial del partido y uno de los puntos neurálgicos del área de la Bahía cuando hay eventos masivos. No es para menos: además del encuentro deportivo, el evento contará con el show de apertura de Green Day y el espectáculo de medio tiempo a cargo del artista puertorriqueño Bad Bunny, lo que incrementa de forma notable la afluencia de público latino y de otras comunidades que viajarán desde todo el país. Para organizar la movilidad, las autoridades diseñaron un plan dividido en tres fases, que se aplicarán de manera progresiva antes y durante el juego.

Para quienes viven en la zona, especialmente familias latinas que residen en barrios cercanos a las rutas de acceso al estadio, esto significará ajustar horarios, planear rutas alternas y, en muchos casos, dejar el auto en casa y optar por el VTA Light Rail u otras opciones de transporte público.

Levi's Satadium se ubica en Santa Clara (Foto: Google Maps)

FASE 1: PREPARACIÓN DEL ENTORNO

Durante los días previos al Super Bowl, comenzaron los primeros cierres estratégicos alrededor del estadio:

Stars & Stripes Drive permanecerá cerrada al tránsito vehicular y al uso de carriles para bicicletas, incluyendo la rampa desde Tasman Drive.

El acceso a la Great America Transit Station, que conecta con trenes y el VTA Light Rail, fue reubicado hacia el sector este mediante desvíos en Tasman Drive, con zonas específicas para shuttle, estacionamiento y servicios de rideshare como Uber y Lyft.

Esta etapa busca adecuar la zona y garantizar condiciones de seguridad antes del aumento masivo de visitantes, algo que las autoridades ya aprendieron de la experiencia previa con el Super Bowl 50 y con grandes conciertos como los de Taylor Swift en el estadio.

FASE 2: CIERRES INTERMEDIOS Y RUTAS ALTERNAS

Con la llegada de la semana del evento, las restricciones se amplían y comienzan a sentirse con más fuerza en la rutina diaria:

Tasman Drive queda cerrada al tránsito de vehículos entre Calle de Sol y Great America Parkway, afectando a conductores, ciclistas y peatones que usan esta vía frente al estadio.

El San Tomas Aquino Creek Trail, habilitado para peatones y ciclistas, también permanece cerrado durante varios días, cortando una de las rutas más utilizadas para llegar caminando o en bicicleta a la zona.

Para quienes se desplacen en automóvil, se recomiendan las siguientes rutas alternas, pensadas sobre todo para tráfico local y residentes:

Great America Way

Great America Parkway

Lafayette Street

Calle de Luna y Calle Del Sol

Aquí es donde la planificación previa se vuelve esencial, especialmente en horarios de mayor afluencia, como la entrada y salida del trabajo o las horas en que muchos latinos se mueven para asistir a misas, reuniones familiares o compras de último minuto para el game day en supermercados y tiendas latinas.

FASE 3: RESTRICCIONES EL DÍA DEL SUPER BOWL

El domingo 8 de febrero, día del partido, se aplicarán los cierres más estrictos y el perímetro de seguridad alrededor del estadio será mucho más amplio. Ese día, hay que considerar que los tiempos de desplazamiento pueden duplicarse o incluso triplicarse en las zonas cercanas.

Las principales medidas serán:

Great America Parkway, entre Bunker Hill Lane y Patrick Henry Drive, estará completamente cerrada al tránsito de vehículos y ciclistas.

También habrá cierres en Old Ironsides Drive y Lick Mill Boulevard, así como en algunas vías internas próximas al estadio.

El servicio del VTA Light Rail no operará entre Lick Mill y Great America por razones de seguridad, por lo que los pasajeros deberán organizar sus traslados considerando estaciones alternativas.

El cruce peatonal por Tasman Drive quedará restringido exclusivamente a personas con acreditación o con boleto para el evento, limitando el paso libre por la zona.

Las autoridades del Bay Area Host Committee y los organismos de movilidad local publicaron mapas oficiales con desvíos y zonas de cierre, disponibles en sus plataformas digitales, donde también se actualizan recomendaciones para conductores, usuarios de VTA y servicios de rideshare.

SAN FRANCISCO: CIERRES POR EVENTOS PARALELOS AL SUPER BOWL

Aunque el partido se juega en Santa Clara, San Francisco también verá alteraciones importantes en su tránsito debido a eventos satélite como exposiciones, festivales y zonas para fanáticos del Super Bowl, muchas de ellas en SoMa y áreas turísticas muy frecuentadas por residentes latinos y visitantes.

Las principales áreas afectadas serán:

Howard Street, cerca del Moscone Center: cerrada y con restricciones entre el 30 de enero y el 10 de febrero, con áreas peatonales ampliadas para el Super Bowl Experience.

Taylor Street, en el área de Grace Cathedral y otros puntos asociados a eventos especiales, tendrá cierres temporales del 5 al 7 de febrero.

Bay Street, alrededor del Palace of Fine Arts y sectores cercanos a The Pearl, registrará cierres puntuales entre el 1 y el 9 de febrero para actividades relacionadas con el Super Bowl.

19th Street, Jones Street y otras vías contarán con restricciones de carriles y concesiones viales en determinados horarios, afectando sobre todo a quienes transitan por zonas residenciales y de ocio nocturno.

Es importante aclarar que estos cierres no están directamente relacionados con el partido en sí, sino con las actividades que forman parte del ambiente del Super Bowl en la ciudad, desde ferias hasta experiencias interactivas para fanáticos de todas las edades. Para muchos hispanos que viven en San Francisco y se mueven a diario por el centro para trabajar en restaurantes, hoteles, servicios o comercio, estos cambios pueden representar retrasos significativos si no se revisan las rutas con anticipación.

Los Eagles fueron los ganadores del Super Bowl 2025 realizado en el Caesars Superdome de Nueva Orleans (Foto: AFP)

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA MOVERSE SIN CONTRATIEMPOS

La ciudad de San Francisco habilitó mapas oficiales con zonas peatonales, desvíos y rutas de transporte público, que se pueden consultar o descargar desde su sitio web y desde la página de la SFMTA, con actualizaciones sobre el Super Bowl Experience en SoMa. En paralelo, Santa Clara y el Bay Area Host Committee publican sus propios mapas interactivos de cierres y desvíos alrededor del Levi’s Stadium.

Algunos consejos prácticos para estos días:

Usar transporte público siempre que sea posible, especialmente VTA Light Rail, Caltrain, BART y Muni, que reforzarán su servicio en horarios clave sin cambios de ruta importantes en el caso de Muni.

Evitar las zonas afectadas durante los días de mayor actividad, en particular los alrededores del estadio y el área de Moscone Center, a menos que tengas entradas o debas asistir a eventos vinculados.

Revisar con anticipación las indicaciones oficiales, ya sea en páginas de la ciudad, redes sociales de VTA, SFMTA y AlertSF, o en aplicaciones de tránsito, para ajustar la ruta antes de salir de casa.

Considerar tiempos extra de viaje si trabajas en sectores de servicios, delivery o comercio que seguirán operando normalmente, pero dentro de zonas con restricciones y desvíos.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!