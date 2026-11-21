A pocos días de celebrarse el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos , distintas familias ya están planificando sus viajes durante este fin de semana, ya sea por vía terrestre o aérea. En caso pretendas trasladarte por avión dentro del país en los próximos días, posiblemente desees llevar distintos artículos en tu maleta, pero el espacio puede ser reducido. En ese sentido, te compartiré un truco que te ayudará a aprovechar mejor el espacio de tu equipaje de una manera sencilla.

Según datos otorgados por la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), se espera que alrededor de 81,5 millones de personas viajen dentro de los EE. UU. durante la semana de Thanksgiving .

Si bien la preferencia son los traslados por carretera, alrededor de 6 millones de pasajeros tomarán vuelos nacionales en este día festivo.

Ante este número de viajeros que seguramente aprovecharán buena parte de la semana de Acción de Gracias, es posible que estén buscando algún tipo de método para lograr que sus maletas permitan guardar más prendas o artículos. Si eres uno de ellos, tienes que prestar atención a este truco viral.

Cerca de 6 millones de personas viajarán por avión durante la semana de Thanksgiving. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo aprovechar mejor el espacio de tu maleta de viaje

Este método corresponde a la creadora de contenido Rose Singer. En su perfil de Instagram, publicó un video explicando cómo aprovechar cada espacio de la maleta de viaje para incluir más prendas ; su tutorial cuenta con aproximadamente 100 millones de visualizaciones, demostrando que sí es eficaz.

Para la influencer, lo adecuado es rellenar los huecos del fondo de la maleta con camisetas, bufandas u otras prendas pequeños con el fin de que ocupen los espacios entre las barras elevadas de la maleta. Es aconsejable doblarlas al tamaño de esos huecos.

Acto seguido, procura que dichas prendas estén bien distribuidas a lo largo y ancho de la maleta.

Aplicando este truco viral, lograrás que tus prendas favoritas estén dentro de tu maleta. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / killian jouffroy

Si llevarás suéteres voluminosos en tu maleta, Singer recomienda colocarlos extendidos dentro de la maleta; no intentes enrollarlos, pues lograrás que ocupen más espacio. De igual manera con los pantalones vaqueros; solo dóblalos una vez.

Si bien es una forma práctica de empacar, no todo puede ser de maravilla. Aplicando este truco puede provocar que las prendas lleguen arrugadas o tengas que desempacar todo para acceder a una prenda determinada. La decisión está en tus manos.