Cada vez está más cerca el Día de Acción de Gracias y Navidad, dos días festivos sumamente importantes en Estados Unidos. Si bien en estas fechas se basa en la celebración familiar desde la comodidad del hogar, existen personas que prefieren viajar. Aunque se trata de una excelente opción, también suele afectar el bolsillo. Bajo ese contexto, pretendo ayudarte brindándote consejos clave para ahorrar en caso planifiques visitar otros lugares. Presta atención.

Un reciente reporte de Nerdwallet ha causado sorpresa ante los miles dólares que gasta cada ciudadano estadounidense cuando realiza algún viaje en días festivos. Según esta empresa, realizan una inversión promedio de $2,586; sin embargo, este monto se puede reducir.

Para ello, Braudy Castillo, un especialista en temas relacionados a viajes, conversó con Univision Noticias para compartir una serie de recomendaciones. En primer lugar, aconsejó en tener bien definido del día de la semana que se pretende realizar el viaje. Desde su experiencia, propuso que se elija martes o miércoles debido a que son “los días más económicos en el mundo de los viajes”.

También sugirió que se reserve el vuelo con dos o tres semanas de anticipación con el objetivo de que se realiza una excelente planificación y no caer en contratiempos.

Monitorear es clave antes de comprar

El especialista compartió un ‘truco’ interesante: monitorear el precio del vuelo que te interesa. Para ello, indicó que existen páginas web o apps que facilitan este trabajo; además otorgan cuál es la probabilidad de que ese monto inicial baje con el pasar de los días.

Bajo ese contexto, aconsejó que se use Google Fligths para realizar la compra de un vuelo, ya que te permite comparar precios de diferentes aerolíneas en un solo lugar. Es más, tan solo colocando tu correo electrónico, Google te mandará notificaciones para el beneficio de tu bolsillo.

Un tip fundamental para viajar

Para finalizar, Braudy Castillo recomendó a los futuros viajeros en usar los cubos de embalaje (Packing Cube), ya que estos objetos ayudan a maximizar el espacio en las maletas, permitiendo que se lleve más cosas sin necesidad de pagar cargos extra por exceso de equipaje.