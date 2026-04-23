Un polémico proyecto de ley ha ocasionado un debate legislativo en Estados Unidos, pues se pretende restringir a los inmigrantes en obtener licencias de conducir . Se trata de una propuesta que perjudicará notoriamente a los extranjeros que radican en el país y se dedican a laborar en el sector transporte, pues existe la posibilidad de que pierdan sus puestos laborales. Si estás interesado en conocer más sobre esta iniciativa, te invito a leer los siguientes párrafos para que descubras más detalles.

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Este proyecto de ley tiene el apoyo de tres legislativos republicanos, enfatizando que la obtención de este tipo de credencial por parte de los inmigrantes debe ser más riguroso. De aprobarse, se uniría a la restricción de la entrega de permisos comerciales a extranjeros indocumentados ejecutada en el 2025 .

“Dado que muchos inmigrantes indocumentados no hablan inglés y no saben leer señales de tránsito, estos conductores hacen que las carreteras sean menos seguras para los ciudadanos que respetan la ley”, explicó el senador John Barrasso en un comunicado de prensa.

La propuesta surge ante una cifra registrada en el estado de Wyoming: según la Oficina del Sheriff del Condado de Laramie, desde el 1 de octubre del 2025 se arrestó a 40 personas ilegales que conducían vehículos comerciales .

De aprobarse, decenas de inmigrantes podrían perder sus puestos laborales vinculados al transporte. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cómo funcionará este nuevo proyecto de ley en EE.UU.

Esta propuesta legislativa S4317 pretende que todos los estados del país validen el estatus migratorio de cualquier solicitante extranjero antes de otorgar la licencia de conducir, así sean regulares o comerciales.

En caso alguna jurisdicción omita esta orden, se plantea que se enfrentaría a la reducción del 10% de sus fondos federales destinados a infraestructura vial. En consecuencia, dicho montos restados serán destinados a los estados que cumplan con esta posible normativa.

Todo inmigrante en EE.UU. que no demuestre su estatus legal no se le otorgaría la licencia de conducir, así se plantea este nuevo proyecto de ley. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

“Los estados que se burlan de la ley federal de inmigración deberían perder fondos para carreteras. Wyoming siempre ha hecho la cosas bien y ya es hora de que el resto del país siga su ejemplo”, declaró Cynthia Limmins, congresista republicana de Wyoming.

Si se aprueba la propuesta, obligaría a todo inmigrante en regularizar su estatus en el país; sin embargo, se trata de un proceso que toma más tiempo de lo habitual. Esto provocará que muchos extranjeros tomen la decisión de retornar a sus países de origen.

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