Con la llegada del clima más cálido, muchas personas en Nueva York ya empiezan a mirar el calendario con una idea muy clara en mente: escapar por unas horas del ruido de la ciudad, caminar por el paseo marítimo, comer algo frente al agua y aprovechar esos primeros días en los que el sol ya se siente más fuerte, pero todavía no pega con la intensidad de julio o agosto. En una ciudad donde el ritmo diario puede ser tan pesado, la apertura de las playas marca algo más que el inicio de la temporada de verano: para muchos latinos, familias trabajadoras, jóvenes y turistas, significa volver a esos planes sencillos que tanto se disfrutan, como una tarde en Coney Island, una visita a Rockaway o un domingo en Orchard Beach con comida, música y ambiente de barrio. Y aunque el verano todavía no empieza oficialmente, las autoridades de Nueva York ya confirmaron cuándo abrirán las playas públicas en 2026, una información que miles de residentes esperaban conocer.

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Y es que las playas de Nueva York no solo son uno de los espacios más visitados durante los meses de calor, también representan un punto clave para el turismo local, la recreación familiar y hasta para quienes buscan desconectarse sin salir de la ciudad. Desde Brooklyn hasta Queens, pasando por el Bronx y Staten Island, cada verano estas zonas reciben a miles de personas que buscan un respiro del tren, el trabajo y el calor acumulado entre edificios.

¿CUÁNDO ABREN LAS PLAYAS DE NUEVA YORK?

Según Pix11, las autoridades de la ciudad confirmaron que las playas públicas abrirán oficialmente durante el fin de semana de Memorial Day, una de las fechas más importantes en Estados Unidos para dar inicio a la temporada de verano. Este 2026, la apertura será el sábado 23 de mayo.

La temporada de playas se extenderá hasta el 13 de septiembre y, durante ese periodo, habrá salvavidas en servicio todos los días entre las 10:00 a. m. y las 6:00 p. m.

Un detalle importante que conviene recordar es que no estará permitido nadar fuera del horario de vigilancia ni en las zonas cerradas que estén señalizadas con banderas rojas o avisos oficiales. En una ciudad donde siempre hay gente buscando aprovechar cada minuto del buen clima, esa regla no es menor: puede marcar la diferencia entre un día tranquilo y una emergencia.

Las playas de Nueva York se alistan para recibir miles de visitantes todos los días (Foto: AFP) / SPENCER PLATT

LISTA DE PLAYAS PÚBLICAS QUE ESTARÁN ABIERTAS

La ciudad confirmó que estas serán las playas gratuitas habilitadas para la temporada:

Playa Ubicación Cedar Grove Beach Staten Island Coney Island y Brighton Beach Brooklyn Manhattan Beach Brooklyn Midland Beach y Franklin D. Roosevelt Boardwalk Staten Island Orchard Beach and Promenade Bronx Rockaway Beach and Boardwalk Queens South Beach Staten Island Wolfe’s Pond Beach Staten Island

Entre todas ellas, probablemente Coney Island siga siendo una de las más populares gracias a su ambiente tradicional, su famoso paseo marítimo y las atracciones cercanas como el parque de diversiones de Luna Park. Para muchas familias hispanas, además, Coney Island tiene ese encanto clásico de verano en Nueva York: hot dogs, música, caminatas largas y fotos que terminan circulando en WhatsApp o Instagram como parte del plan del día.

Por otro lado, Rockaway Beach suele atraer a quienes prefieren practicar surf o disfrutar de una experiencia más relajada lejos del centro de Manhattan. Y en días de mucho calor, también se ha convertido en una escapada muy buscada por latinos que viven en Queens, Brooklyn y el Alto Manhattan y quieren sentirse “fuera de la ciudad” sin tener que viajar demasiado.

SERVICIOS GRATUITOS PARA LOS VISITANTES

Algo que llamó bastante la atención este año es que las ocho playas contarán con dispensadores gratuitos de protector solar SPF 30. La medida busca reforzar la prevención frente a las altas temperaturas y la exposición prolongada al sol durante el verano.

Además, las autoridades recomendaron a los residentes registrarse en el sistema Notify NYC para recibir alertas en tiempo real sobre aperturas, cierres y condiciones climáticas que puedan afectar el acceso a las playas. Esto puede ser especialmente útil para quienes acostumbran organizar planes de último momento, algo muy común en Nueva York cuando el pronóstico cambia de un momento a otro.

RECOMENDACIONES ANTES DE IR A LA PLAYA

Si estás pensando visitar alguna de estas playas durante el verano, hay varios consejos que conviene tener presentes:

Revisar el estado del clima antes de salir.

Respetar siempre las indicaciones de los salvavidas.

Evitar ingresar al agua fuera del horario permitido.

Llevar hidratación suficiente y protección solar.

Consultar las alertas oficiales de Notify NYC.

Con esta apertura, Nueva York vuelve a prepararse para una de las temporadas más concurridas del año, especialmente en zonas emblemáticas como Brighton Beach, Orchard Beach y South Beach, donde cada verano se reúnen familias, turistas y residentes para disfrutar del calor junto al mar. Para muchos hispanohablantes que viven en la ciudad, estas playas no son solo un destino recreativo: también son parte de esa rutina veraniega que mezcla descanso, comunidad y la sensación de tener un pequeño respiro del ajetreo neoyorquino.

Los bañistas de Nueva York reactivarán la economía en los alrededores de las playas de Nueva York (Foto: AFP) / BRYAN R. SMITH

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