Algunos usuarios de PlayStation en Estados Unidos están a punto de recibir una compensación de Sony, aunque el pago no llegará directamente como dinero en efectivo. La compañía, matriz de PlayStation, acordó resolver una demanda colectiva por US$7,85 millones, relacionada con acusaciones de prácticas anticompetitivas en el mercado de videojuegos digitales.

El caso cuestiona la manera en que Sony manejó la venta de juegos digitales para PlayStation. La demanda sostiene que la compañía habría limitado la posibilidad de adquirir determinados títulos a través de otros mercados digitales, lo que habría obligado a los consumidores a utilizar PlayStation Store y, según la acusación, pagar precios más altos.

¿Por qué Sony fue demandada?

La demanda colectiva, identificada como Caccuri v. Sony Interactive Entertainment, acusa a Sony de monopolizar el mercado de juegos digitales de PlayStation y de infringir leyes federales antimonopolio y determinadas normas estatales.

Entre los títulos mencionados se encuentran juegos exclusivos como The Last of Us y otros desarrollados por terceros, como Mass Effect Trilogy y Resident Evil 4.

El argumento central del proceso es que los consumidores no habrían tenido suficientes alternativas para comprar juegos digitales fuera de la tienda oficial de PlayStation.

De acuerdo con la demanda, esta situación habría permitido que Sony mantuviera un mayor control sobre los precios y las ventas de estos productos.

Los usuarios que cumplan determinados requisitos recibirán automáticamente una compensación en forma de crédito para PlayStation Network. (Foto: AFP)

¿Quiénes pueden recibir la compensación?

Para formar parte del acuerdo, los consumidores deben cumplir requisitos específicos. En primer lugar, tienen que ser personas vivas que residan en Estados Unidos o sus territorios. Además, deben haber comprado alguno de los videojuegos digitales incluidos en el acuerdo a través de PlayStation Store entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de diciembre de 2023.

Los usuarios que cumplen las condiciones deberían haber recibido una notificación por correo. La compensación está relacionada con las compras realizadas durante el periodo establecido, después de que Sony dejara de vender determinados cupones específicos de juegos que podían utilizarse en tiendas digitales alternativas.

¿Cuánto dinero recibirá cada usuario?

Según el medio Independent, todavía no se sabe cuánto recibirá exactamente cada integrante de la demanda colectiva. El acuerdo contempla un fondo total de US$7,85 millones, pero hasta una cuarta parte de esa cantidad podría destinarse a honorarios de abogados, impuestos y otros gastos administrativos.

El dinero restante será repartido de manera equitativa entre los miembros elegibles del acuerdo. Por ello, se espera que cada usuario reciba probablemente unos pocos dólares, que serán depositados automáticamente en su billetera de PlayStation Network.

Sony negó cualquier conducta indebida, pero aceptó llegar a un acuerdo para resolver las reclamaciones. La demanda tampoco sostiene que los videojuegos digitales vendidos por PlayStation fueran defectuosos.

La audiencia para la aprobación definitiva del acuerdo está programada para el 15 de octubre de 2026. (Foto: AFP)

¿Qué pasa si ya cerraste tu cuenta de PlayStation?

Los usuarios que desactivaron su cuenta de PlayStation Network todavía pueden solicitar la compensación. Para hacerlo, deberán enviar la información que permita demostrar sus compras elegibles a la dirección de correo electrónico indicada para el acuerdo: info@PSNDigitalGamesSettlement.com.

Los créditos no se distribuirán hasta que se complete el proceso judicial. La audiencia de aprobación definitiva está prevista para el 15 de octubre de 2026 y, una vez aprobado el acuerdo, los usuarios que cumplan las condiciones podrán recibir la compensación correspondiente.