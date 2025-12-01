Las temperaturas gélidas y nevadas continúan en gran parte de Estados Unidos y abren diciembre con más frío. Tras las celebraciones del Día de Acción de Gracias, más de 11 mil retrasos y más de 950 cancelaciones de vuelos por mal tiempo, el comienzo de la semana llega con una alerta por una poderosa tormenta invernal que afectará gran parte de Estados Unidos, en especial el norte del país, centro y este. Luego del fin de semana festivo, las condiciones del clima anuncian nuevos problemas de viaje (aéreo y terrestre) para las zonas que ya fueron gravemente afectadas en los últimos días ya que no solo traerá nieve, sino también lluvias torrenciales. Aquí te comparto la información que necesitas conocer para estar preparado porque son 24 los estados del norte que se verán más impactados.

A pesar de que el invierno no ha empezado oficialmente y aún faltan varios días para el 21 de diciembre, el inicio del mes está más frío de lo normal por este nuevo evento climático que avanza desde las llanuras hacia el noreste.

Los reportes para el lunes 1 adelantaban una nueva ronda de nieve y hielo que afectará a muchas de las mismas regiones que no la pasaron nada bien en Thanksgiving, y continuará este martes 2 de diciembre con nieve en el interior del noreste, lluvias intensas en la costa y una franja de hielo a través del valle de Ohio, según reportan desde CNN.

De la región central al noreste, una tormenta promete paralizar viajes y encender el invierno en pleno inicio de diciembre. (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP) / RONALDO SCHEMIDT

Otra tormenta invernal amenaza EE.UU.

Esta nueva tormenta comenzó a formarse en el oeste el último fin de semana, donde un fuerte sistema de baja presión ha estado canalizando humedad del Pacífico hacia el noroeste, la Gran Cuenca y las Rocosas. Las zonas más elevadas recibieron nieve fresca y áreas de menor altitud experimentaron nevadas ligeras.

Según pronósticos de AccuWeather, el primer tramo del mes tendrá múltiples rondas de clima invernal, comenzando con un amplio sistema que dejará la primera acumulación de nieve de la temporada en numerosas ciudades para el martes.

La tormenta se intensificará a medida que avance hacia el este. Desde la noche de este lunes hasta el martes, lluvias generalizadas llegarán a las regiones del Atlántico medio, el sureste y la costa del Golfo. Es posible que se produzcan inundaciones repentinas en el sur. El lado noroeste más frío del sistema traerá de nuevo nieve a los Apalaches y al interior del noreste.

Para los Apalaches centrales y del sur se esperan áreas de lluvia helada y las zonas más elevadas de Virginia y Carolina del Norte podrán ver una capa fin de hielo que causaría problemas de viaje o cortes de energía dispersos.

Si hablamos de las zonas cercanas al corredor de la I-95 como Nueva York, Filadelfia, Boston y la ciudad de Washington, podrían tener nieve que luego se convierta en lluvia.

Una poderosa tormenta invernal se prepara para dar la bienvenida a diciembre en Estados Unidos, azotando desde el Medio Oeste hasta el Noreste con nevadas que podrían alterar el tránsito aéreo, terrestre y la rutina diaria. (Foto: Jason Connolly / AFP) / JASON CONNOLLY

Zonas más afectadas con la tormenta invernal

Brandon Buckingham, meteorólogo de AccuWeather, advirtió que “con el aire frío arraigado en el Medio Oeste y los Grandes Lagos, se espera que el corredor de nieve y hielo se desplace más al sur esta semana”, afectando desde Oklahoma y Arkansas hasta el valle de Ohio y el noreste del país.

Para muchas ciudades del Nordeste, como Cincinnati, Pittsburgh, Hartford, y otras a lo largo del corredor de la Interestatal 95, se espera la primera nevada considerable del invierno.

Zonas como el este de Pensilvania, norte del estado de Nueva York y partes de Nueva Inglaterra podrían ver de 7.6 a 15.2 centímetros de nieve, con posibles totales aún mayores tierra adentro.

En ciudades desde Atlanta hasta Filadelfia, se prevén de 2.5 a 5 centímetros de lluvia, con encharcamientos, visibilidad reducida y condiciones peligrosas para conducir en horas pico.

Cómo será el invierno en Estados Unidos

Esta poderosa tormenta llega a pocas semanas de darse inicio oficialmente al invierno que arranca el 21 de diciembre y va hasta febrero. Muchos lugares en el centro y norte de EE. UU. permanecerán en temperaturas de entre -7 y -1 °C. Además, según reportan desde AccuWeather, podría haber otra tormenta impactante durante los primeros diez días de diciembre, al combinar aire frío procedente del Ártico con humedad suficiente para nuevas nevadas o incluso aguanieve.

Desde CNN también agregan que “una vez que la nieve y el hielo se disipen, el frío se intensificará aún más. Una nueva oleada de aire ártico se extenderá por el centro y este de EE.UU. a finales de la semana, haciendo que las temperaturas caigan a sus niveles más bajos de la temporada hasta ahora. Algunas áreas podrían acercarse a récords diarios de frío este jueves y viernes, especialmente en las llanuras, el Medio Oeste y el interior del noreste”.

