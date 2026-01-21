Una poderosa tormenta invernal mantiene en vilo a gran parte de Estados Unidos este fin de semana, con un escenario que combina nieve intensa, lluvia, hielo, fuertes vientos y un frío extremo que podría complicar seriamente los viajes y las actividades diarias. El sistema avanza lentamente, lo que aumenta la preocupación por acumulados significativos y varios días consecutivos de temperaturas peligrosamente bajas. Desde el aire ártico que vuelve a descender con fuerza hasta la posibilidad de carreteras congeladas y cortes, las autoridades y expertos insisten en la importancia de prepararse con anticipación y mantenerse informados. En este contexto, la gran pregunta es clara: ¿cuáles son los estados que enfrentarán las peores condiciones de frío y nieve?

La meteoróloga Yara La Santa, de Univision 34 Los Angeles, advirtió que se trata de una tormenta invernal mayor que afectará amplias zonas del país. “Estamos hablando de lluvia, de nieve, de hielo y de un frío tremendo”, explicó, subrayando que el aire frío proveniente nuevamente del Ártico está detrás de este evento. Univision 34 Los Angeles, CA - Noticias, Servicios

Según detalló, en estados del Medio Oeste se podrían registrar sensaciones térmicas cercanas a los -50 grados, un nivel de frío extremo que representa un riesgo serio para la población si no se toman precauciones.

El impacto comenzará a sentirse con fuerza desde el viernes, cuando el sistema empiece a afectar áreas que van desde Texas hacia el sureste. En esta fase inicial, varias regiones experimentarán condiciones invernales poco habituales.

Autoridades alertan por condiciones invernales severas en EE.UU., que podrían afectar viajes y actividades cotidianas. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Sectores como Oklahoma y Memphis podrían registrar hasta una pulgada de nieve, acompañada de temperaturas muy bajas que favorecerán la formación de hielo en carreteras y superficies expuestas.

A medida que avance el fin de semana, la tormenta continuará su desplazamiento hacia el este. De acuerdo con La Santa, las Carolinas estarán entre las siguientes zonas impactadas, y posteriormente el sistema alcanzará sectores de la zona triestatal, especialmente desde la noche del sábado.

Allí se anticipa una combinación peligrosa de lluvia, nieve y hielo, lo que podría generar condiciones muy complicadas para conducir y desplazarse.

Uno de los aspectos que más preocupa a los expertos es que se trata de un sistema lento, lo que implica no solo mayores acumulados de nieve y hielo, sino también un periodo prolongado de frío intenso.

El avance de una tormenta mantiene condiciones invernales extremas en amplias zonas de EE.UU. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

“Vamos a tener varios días con temperaturas muy frías”, advirtió la meteoróloga, señalando que este factor incrementa los riesgos para la salud y la infraestructura.

Ante este panorama, la recomendación es clara: prepararse con tiempo. Revisar calefacción, evitar viajes innecesarios durante los momentos más críticos y seguir de cerca los reportes meteorológicos serán claves frente a lo que ya se perfila como una tormenta invernal histórica, capaz de afectar a gran parte del este y centro del país en los próximos días.

