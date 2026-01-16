Podría sonar a chiste de sobremesa en cualquier restaurante de comida cubana en Hialeah, en un cafecito de la Calle Ocho o en una parrillada dominical en Orlando, pero el tema se está hablando en serio entre amigos, familias y grupos de WhatsApp de la comunidad hispana: este fin de semana Florida podría vivir una escena poco habitual para un estado acostumbrado al sol, las chancletas y el aire acondicionado a todo dar. En un momento en que buena parte de Estados Unidos lidia con un invierno más agresivo de lo normal, un patrón atmosférico poco común está alineando aire ártico, humedad procedente del Golfo de México y una fuerte caída de la corriente en chorro, abriendo la puerta a un episodio invernal que muchos residentes solo asocian con visitas a Nueva York, Chicago o Atlanta durante las fiestas.

En este contexto, la conversación deja de ser solo una curiosidad climática y se convierte en un tema práctico para quienes viven, trabajan y conducen a diario en el estado del Sol: desde quienes madrugan para ir a la construcción o a limpiar casas, hasta quienes manejan largas horas como repartidores o choferes de rideshare. No se trata de alarmar ni de pintar un escenario apocalíptico, sino de entender por qué se está hablando de nieve en un lugar donde la referencia más cercana al invierno suele ser el aire frío dentro de los malls o los “frentes fríos” que apenas obligan a sacar una sudadera del clóset.

¿POR QUÉ SE HABLA DE NIEVE EN FLORIDA?

Todo comienza con una masa de aire ártico que ha estado descendiendo desde Canadá hacia el sur de Estados Unidos, empujando temperaturas inusualmente bajas para esta época incluso en puntos del sureste donde el invierno suele ser suave. Este primer pulso de frío extremo ha encendido alertas por bajas temperaturas y creado las condiciones para que se repita una escena ya conocida en Florida: las iguanas aturdidas cayendo de los árboles cuando el termómetro se desploma por debajo de ciertos valores que afectan a estos reptiles de sangre fría.

Lo más relevante, sin embargo, es lo que puede ocurrir después, cuando una segunda inyección de aire aún más frío refuerce este patrón durante el fin de semana y se combine con la humedad que asciende desde el Golfo de México. Cuando una masa de aire muy frío se encuentra con suficiente humedad en las capas bajas y medias de la atmósfera, el resultado puede ser la formación de nieve incluso en latitudes poco acostumbradas a verla, siempre que la temperatura se mantenga lo bastante baja desde la nube hasta la superficie.

LAS ZONAS DE FLORIDA CON MAYOR PROBABILIDAD

Si finalmente se registran copos de nieve en Florida, el fenómeno no abarcaría a todo el estado, sino a sectores específicos donde el aire frío podrá asentarse con más fuerza. En los modelos actuales, la atención se concentra en el norte del estado, con énfasis en áreas que históricamente han tenido más probabilidades de ver eventos invernales aislados. De acuerdo con FOX Weather, el fenómeno sería en el área conocida como Panhandle. La llamada ventana de oportunidad se abriría entre la noche del sábado y parte del domingo, cuando las temperaturas podrían descender lo suficiente para permitir que las precipitaciones se transformen en nieve.

No se esperan grandes acumulaciones ni un paisaje totalmente blanco como en los estados del norte, pero incluso una nevada ligera puede generar impactos en el tránsito y en la rutina diaria. En regiones donde la infraestructura, las carreteras y los conductores no están acostumbrados a manejar bajo condiciones invernales, una fina capa de nieve o aguanieve puede ser suficiente para provocar demoras, cierres preventivos y ajustes en actividades cotidianas, desde servicios escolares hasta eventos comunitarios.

En algunas partes de Florida podría caer nieve este fin de semana. La zona en sí con esta posibilidad es al norte del estado (Foto: Fox Weather)

En tanto, el meteorólogo Javier Serrano de Univision Miami, desde su cuenta de Instagram dio a conocer cuáles serían las temperaturas en el estado durante este fin de semana y también confirmó que podría caer un poco de nieve en el territorio de Florido, pero ello estaría focalizado en la zona norte, por lo que se reitera que los ciudadanos deben tomar las precauciones del caso ante una ola de frío no común en esta zona de los Estados Unidos.

UN EVENTO QUE ALCANZARÍA A OTROS ESTADOS DEL SUR

Este posible episodio invernal no se limitaría a Florida, sino que formaría parte de un corredor más amplio de tiempo invernal que se extendería por el sur y el este del país. En el panorama regional, se vigilan también partes de Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte e incluso sectores de Virginia, donde el mismo sistema de aire frío y humedad podría traducirse en nieve más frecuente que en la península floridana. Todo dependerá de la formación y trayectoria de un eventual sistema de baja presión frente a la costa del Atlántico sudeste, capaz de organizar las precipitaciones y potenciar su alcance.

Este tipo de configuración atmosférica suele asociarse con una caída pronunciada de la corriente en chorro, el cinturón de vientos fuertes en altura que, cuando se ondula hacia el sur, permite que el aire polar se cuele en zonas mucho más cálidas de lo habitual. Aunque no es un patrón cotidiano, tampoco es imposible, y cada cierto número de años deja postales inusuales de nieve en lugares donde la población hispana está más acostumbrada a celebrar en la playa que a hacer muñecos de nieve.

¿QUÉ TAN SEGURO ES ESTE PRONÓSTICO?

A pesar de la expectativa que genera hablar de nieve en Florida, los meteorólogos insisten en que todavía es pronto para hablar de un pronóstico cerrado. Los modelos atmosféricos siguen ajustándose a medida que se actualizan los datos, y pequeños cambios en la posición del aire frío o en la cantidad de humedad disponible pueden marcar la diferencia entre lluvia fría, aguanieve o nieve. Por eso, los especialistas recomiendan seguir las próximas actualizaciones antes de dar por hecho un escenario u otro. Incluso, FOX Weather deja claro que la posibilidad es baja, pero existente.

Aun así, la señal es lo bastante consistente como para justificar que residentes y viajeros se mantengan atentos a los avisos oficiales, especialmente quienes viven o planean desplazarse por carretera en el norte de Florida y otros puntos del sureste del país. La nieve en el estado del Sol no es un fenómeno de todos los años, y quizá por eso mismo, cuando los mapas empiezan a sugerir su presencia, vale la pena mirar dos veces el pronóstico, revisar las condiciones de manejo y, de paso, prepararse para una de esas historias que después se cuentan una y otra vez en las reuniones familiares de la comunidad hispana.

El estado de Florida se ha caracterizado por ser siempre de clima cálido, pero en algunos momentos la realidad se transforma por cierto tiempo (Crédito: Freepik)

